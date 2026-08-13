V čem Babiš lže a co zlepšila Schillerová. Exministr financí cupuje rozpočtové plány

Jako odborník na rozpočet vystupuje veřejně poměrně často. Za nesmyslné utrácení exministr financí Miroslav Kalousek (a bývalý předseda TOP 09 i KDU-ČSL) kabinet Andreje Babiše (ANO) tvrdě kritizuje, v některých věcech okolo rozpočtu nicméně dává vládě za pravdu.
Letošní schodek rozpočtu má skončit deficitem 310 miliard korun. Vláda ho oproti původnímu návrhu navýšila z 286 miliard.
„Některé argumenty z letošního ledna, na nich něco bylo. Ne že by se nevešla do té částky 286 miliard, to by se vešla, ale že neměli čas na nějaké změny a že v tom rozpočtu bylo pár triků, to je pravda,“ hájí Kalousek Babišův kabinet.
Ministři si totiž stěžovali, že návrh rozpočtu, který zdědili po předchozí vládě Petra Fialy (ODS), neobsahoval některé výdaje a oni na ně budou muset někde najít peníze. Šlo například o chybějící finance na výstavbu dopravní infrastruktury v objemu bezmála 38 miliard korun.
Mezi nejhlasitější kritiky se řadila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Mluvila o podvodném rozpočtu minulé vlády, zcela nereálném schodku a nadhodnocených příjmech.
Právě na adresu současné šéfky státní kasy přitom Kalousek utrousil pozitivní hodnocení. „Argumentuje s mnohem větší sebejistotou než kdysi, to není žádné chválení, to je prosté hodnocení,“ řekl Aktuálně.cz.
„Zlepšuje se jako politička ve svém vystupování, ale netvrdím, že paní Schillerová je dobrá ministryně nebo že s ní souhlasím,“ dodal někdejší ministr a člen dvou vlád – nejprve Mirka Topolánka a pak Petra Nečase.
U rozpočtu pro příští rok je Kalousek o poznání kritičtější a varuje před bezhlavým utrácením.
„Argumenty, které už neplatí“
Pro příští rok bude podle Andreje Babiše schodek „významně pod hranicí 400 miliard korun“. „Máme zájem, aby byl co nejnižší deficit, ale na druhé straně potřebujeme investovat,“ řekl premiér novinářům na konci června.
„Všechny ty argumenty, které říkali pro rozpočet na rok 2026, aby se zvýšil deficit, už ale pro rok 2027 neplatí,“ tvrdí Kalousek.
„Věřím jediné věci: že příští rok bude vyšší deficit. A už nevěřím tomu, že to bude kvůli vyšším investicím,“ uvedl Kalousek s tím, že „není sebemenší důvod k tomu, aby se ten deficit zvýšil“.
Plán zhoršit deficit státního rozpočtu má podle něj jednoznačného viníka: „Bude to kvůli vyšším provozním a mandatorním výdajům, takže si budeme mnohem víc půjčovat na projídání, než si půjčujeme letos. To, myslím, je zřejmé,“ dodal Kalousek.
Vláda nedávno schválila nový fiskálně-strukturální plán. To je dokument, který zavazuje ministry k určité výši schodku veřejných financí v poměru k velikosti ekonomiky.
Pro příští rok to má být 2,8 procenta hrubého domácího produktu, což je zhruba 250 miliard korun, ale včetně hospodaření například krajů a obcí. Do samostatného deficitu státního rozpočtu se přitom bilance krajů a měst, která díky přebytku celé veřejné finance významně vylepšuje, nepočítá.
Podle Kalouska to vládě nedovoluje navýšit investice. „Investice příští rok nebudou vyšší než letos, pokud se vláda chce vejít do deficitu 2,8 procenta,“ míní exministr.
„Pokud by investice byly vyšší než letos, vláda nemá šanci se vejít do toho deficitu. Neplatí jedno, nebo druhé,“ poznamenal. Není podle něj pravda, když vláda tvrdí, že musí být vyšší deficit kvůli vyšším investicím.
Zmíněný fiskálně-strukturální plán rovněž znamená, že vláda odsouvá šetření na rok 2028. Tedy na dobu, kdy bude zbývat pouhý rok do voleb.
Cesta do dluhové spirály
„Nevěřím, že k těm úsporám dojde. Pokud by to totiž vláda myslela vážně, tak k nim přistoupí hned po volbách a neslibuje je v předvolebním čase. To si pravděpodobně najde jiné důvody, proč k té konsolidaci nedojde,“ poznamenal exministr.
„Rozpočtová politika, kterou vláda dělá, je cesta do dluhové spirály, nikoli z dluhové spirály ven,“ uzavírá Kalousek.
Andrej Babiš přitom v minulosti Miroslava Kalouska velmi tvrdě kritizoval. Označil ho například za symbol korupce, zadlužování a asociálních škrtů. Legendární Babišův výrok, že Kalousek coby ministerský náměstek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“, dokonce skončil u soudu.
Babiš tehdy narážel na aféru s vadnými armádními padáky z doby, kdy Kalousek působil na ministerstvu obrany. Při jejich používání došlo k nehodám a zahynuli vojáci. Kvalita padáků byla dlouhodobě kritizována. Babiš se nicméně musel Kalouskovi omluvit.
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