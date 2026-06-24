V cele skončil muž, který v Ústí v opilosti střílel po cisterně s vodou

V policejní cele skončil muž, který v opilosti střílel v Ústí nad Labem na cisternu s pitnou vodou. informovala o tom ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Událost se stala v pondělí odpoledne, nikdo se nezranil. Muže stíhá policie pro trestný čin výtržnictví.
Na tísňovou linku volal řidič cisterny s pitnou vodou, který zajišťoval zásobování obyvatel v ústecké čtvrti Krásné Březno. Podle jeho výpovědi stál s vozidlem na parkovišti v Peškově ulici, když z okna ve čtvrtém patře panelového domu vyhlédl muž, který na něj začal vulgárně pokřikovat a požadoval, aby s cisternou odjel. Řidič jeho chování ignoroval. Krátce nato stejný muž znovu otevřel okno, v ruce držel předmět připomínající střelnou zbraň a směrem k cisterně vystřelil. Poté okno ihned zavřel.
Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky. Policisté zamířili do bytu ve čtvrtém patře, odkud měla střelba vycházet. Dveře jim otevřela manželka podezřelého, která uvedla, že o ničem neví, že spala. Policistům umožnila vstup do bytu. V jednom z pokojů policisté nalezli větší množství zbraní a padesátiletého zjevně opilého muže.
Přivolaný policejní technik služby kriminální policie a vyšetřování místo činu ohledal. Policisté zajistili deset zbraní, u nichž není vyžadováno držení zbrojního průkazu. Šlo zejména o airsoftové a kuličkové zbraně a jednu plynovou pistoli. Padesátiletého muže policie zadržela. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili 2,07 promile alkoholu. Následně byl umístěn do policejní cely.
Policisté v této souvislosti upozorňují, že airsoftové či jiné volně prodejné zbraně jsou často k nerozeznání od skutečných střelných zbraní. Pokud s nimi někdo manipuluje na veřejnosti nebo je používá způsobem, který může vyvolat dojem skutečného ozbrojeného útoku, představuje to závažné bezpečnostní riziko.
Policisté v takových případech musí reagovat s maximální opatrností a vždy vyhodnocují situaci tak, jako by mohlo jít o skutečnou střelnou zbraň. Nezodpovědná manipulace s těmito předměty může vést nejen k policejnímu zákroku, ale i k ohrožení zdraví a života lidí v okolí.
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