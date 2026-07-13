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V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hasiči mají oheň pod kontrolou

ČTK

V Čelákovicích u Prahy hoří od brzkého pondělního rána sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech sto krát 50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, v 08:45 ho snížili na druhý, požár totiž dostali pod kontrolu, dál se nešíří. Oznámila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Hasiči Čelákovice požár
Hasiči likvidují požár haly v Čelákovicích.Foto: HZS Středočeského kraje – ČTK / PR / HZS Středočeského kraje
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„Máme lokalizaci, požární poplachový stupeň je snížen na druhý. Pomocí hasicího zařízení Cobra prořezáváme opláštění budovy a probíhají dohašovací práce,“ uvedli hasiči na síti X.

Požár ve Stankovského ulici byl hlášen krátce po 5:30. Kouř byl ráno vidět z dalekého okolí. Zasahuje u něj přes 20 jednotek. Nikdo se nezranil. Zásah komplikovalo to, že se hala zřítila, na místo zamířila i těžká technika Záchranného útvaru na rozebírání konstrukce haly. Škoda a příčina požáru zatím nejsou známy.

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