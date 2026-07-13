V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hasiči mají oheň pod kontrolou

V Čelákovicích u Prahy hoří od brzkého pondělního rána sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech sto krát 50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, v 08:45 ho snížili na druhý, požár totiž dostali pod kontrolu, dál se nešíří. Oznámila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
„Máme lokalizaci, požární poplachový stupeň je snížen na druhý. Pomocí hasicího zařízení Cobra prořezáváme opláštění budovy a probíhají dohašovací práce,“ uvedli hasiči na síti X.
Požár ve Stankovského ulici byl hlášen krátce po 5:30. Kouř byl ráno vidět z dalekého okolí. Zasahuje u něj přes 20 jednotek. Nikdo se nezranil. Zásah komplikovalo to, že se hala zřítila, na místo zamířila i těžká technika Záchranného útvaru na rozebírání konstrukce haly. Škoda a příčina požáru zatím nejsou známy.
Podle starosty města Josefa Pátka (ODS) jde o halu společnosti Ecowheel. "Z nejhoršího jsme venku," řekl Pátek. Město původně doporučovalo nevětrat, nyní už je to podle Pátka možné.
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