Benative
15. 2. Jiřina
Domácí

V části Česka během noci napadlo až 15 cm sněhu. Zítra se nadílka vrátí

ČTK

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval.

Mapa nočních srážek
Mapa nočních srážekFoto: ČHMÚ
Nový sníh dnes ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.

V dalších částech Česka v noci tolik nesněžilo, v jihovýchodní polovině území napadlo většinou od poprašku do pěti centimetrů sněhu, uvedl ČHMÚ. Dnes bude sněžení nebo sněhové přeháňky během dne ustávat, večer se obloha vyjasní. V pondělí se podle meteorologů sněžení vrátí, v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i smíšené nebo dešťové srážky.

V Moravskoslezském kraji následky sněžení dočasně uzavřely poblíž Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku silnici I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. "Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci," řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Od půlnoci do rána policie podle ní v souvislosti s klimatickými podmínkami přijala 16 oznámení o dopravních nehodách.

Moravskoslezští hasiči na sociální síti X uvedli, že od sobotních 18:00 do dnešních 06:00 měli v souvislosti s počasím 18 zásahů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo husté sněžení. Vyjížděli také k dopravním nehodám, třeba autům mimo silnici. V péči zdravotníků skončila podle Jirouškové řidička, která v Metylovicích na Frýdecko-Místecku dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku.

Sněhové jazyky se podle silničářů tvořily na Opavsku, ale třeba i ve výše položených oblastech na východě Čech nebo Olomouckého a Zlínského kraje. Jinde v Česku byly ráno hlavní tahy po chemickém ošetření mokré, někde ještě mohly zbytky sněhu zůstávat. Na silnicích ve vyšších polohách byl ráno místy rozbředlý uježděný sníh.

