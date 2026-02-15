V části Česka během noci napadlo až 15 cm sněhu. Zítra se nadílka vrátí

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval.
Nový sníh dnes ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
V dalších částech Česka v noci tolik nesněžilo, v jihovýchodní polovině území napadlo většinou od poprašku do pěti centimetrů sněhu, uvedl ČHMÚ. Dnes bude sněžení nebo sněhové přeháňky během dne ustávat, večer se obloha vyjasní. V pondělí se podle meteorologů sněžení vrátí, v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i smíšené nebo dešťové srážky.
V Moravskoslezském kraji následky sněžení dočasně uzavřely poblíž Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku silnici I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. "Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci," řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Od půlnoci do rána policie podle ní v souvislosti s klimatickými podmínkami přijala 16 oznámení o dopravních nehodách.
Moravskoslezští hasiči na sociální síti X uvedli, že od sobotních 18:00 do dnešních 06:00 měli v souvislosti s počasím 18 zásahů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo husté sněžení. Vyjížděli také k dopravním nehodám, třeba autům mimo silnici. V péči zdravotníků skončila podle Jirouškové řidička, která v Metylovicích na Frýdecko-Místecku dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku.
Sněhové jazyky se podle silničářů tvořily na Opavsku, ale třeba i ve výše položených oblastech na východě Čech nebo Olomouckého a Zlínského kraje. Jinde v Česku byly ráno hlavní tahy po chemickém ošetření mokré, někde ještě mohly zbytky sněhu zůstávat. Na silnicích ve vyšších polohách byl ráno místy rozbředlý uježděný sníh.
Rubio jako Churchill: Evropa si oddechla, ale má domácí úkoly. Co od nás USA čekají?
Zastavte migraci, vykašlete se na klimatické cíle, budujte opět průmysl, zbrojte a hlavně - buďte hrdí na to, že jste Evropané! Na evropské dějiny, kulturu a civilizaci. Neřešte „domnělé hříchy minulých generací“, ale spolu s USA budujte novou budoucnost Západu. K tomu vyzval americký ministr zahraničí Marco Rubio Evropany na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Třikrát ho přerušil potlesk.
Rušný Valentýn "nejžádanější ženy her": hned dvě rande za jediný den
Útok na medaili se Sophii Kirkbyové nepodařil, druhá část olympijského plánu ale vychází americké sáňkařce skvěle. Sportovkyně, která označila sama sebe za "nejžádanější nezadanou ženu her", zvládla na svátek svatého Valentýna hned dvě rande.
ŽIVĚMacinka hodnotil Trumpa. Clintonové se to hrubě nelíbilo, skočila mu do řeči
Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.
Uber chystá rozvoz jídla v dalších sedmi zemích Evropy. Ve hře je i návrat do Česka
Americká technologická společnost Uber letos rozšíří svou rozvážkovou službu do sedmi dalších evropských zemí včetně Česka, napsal deník Financial Times (FT). Expanzi deníku potvrdila globální šéfka pro doručování v Uberu Susan Andersonová, Česko však přímo nezmínila.
Šťastný: „Mám vizi pořádat zimní olympiádu v Česku.“ Prozradil také kdy a s kým
Nebuďme skromní a uspořádejme v Česku olympiádu, nabádá při pohledu na aktuální klání pod pěti kruhy první ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Největší svátek sportu by se u nás mohl konat už v roce 2038 nebo 2040. „Myslím, že bychom neměli být skromní. Zvládli bychom to,“ říká Šťastný v rozhovoru pro Aktuálně.cz.