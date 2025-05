V Bruntálu si stěžovali prezidentovi na Stanjuru. Budu to řešit, slíbil Pavel

Další cesta prezidenta Petra Pavla mimo Prahu potvrdila, že jeho výjezdy do regionů rozhodně nejsou formálními setkáními s místními funkcionáři, která by probíhala v odpočinkovém stylu. Právě naopak, prezident má program velmi intenzivní, snaží se poznávat co nejzajímavější podnikatelské či sociální projekty a ještě se snaží lidem v regionech konkrétně pomáhat, když vidí, že jsou zoufalí.

Když začala při setkání s prezidentem Petrem Pavlem v Bruntále mluvit předsedkyně zdejší Okresní hospodářské komory Hana Hudáková, bylo zřejmé, že naléhavě potřebuje od prezidenta pomoc. Podle jejích slov i slov jejího kolegy mají v regionu velmi vážný problém, aby získali nezbytné dotace na obnovu řady věcí po loňských ničivých povodních.

"Snažíme situaci od povodní řešit. Ministr financí Zbyněk Stanjura byl po povodních vládou ustanoven koordinátorem pomoci, ale musím konstatovat za všechny, kteří byli postižení povodněmi, že to moc dobře nefungovalo," stěžovala si prezidentovi na podvečerním setkání s občany.

"Dotační systémy nefungují, bezúročné půjčky jsou nedosažitelné a zároveň hledáme člověka, který bude za Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj bojovat. Naše zkušenost za půl roku je tato: Bohužel to nefunguje," pokračovala s tím, že od října se problém snaží s vládou řešit, zatím ale bez úspěchu. V regionu dokonce vznikl otevřený dopis vyzývající vládu, aby jmenovala koordinátora, který by začal konečně místním pomáhat. "Je tedy něco, s čím nám můžete, pane prezidente, pomoci, aby se informace dostávaly správně sem a také do Prahy?" zeptala se šéfka Okresní hospodářské komory nakonec.

"Myslím, že ano," začal Pavel s odpovědí. "Tady vepředu sedí moji kolegové. Prosím, vyměňte si kontakty a dejte nám přehled největších problémů, které za toho půl roku nebyly řešeny a ze strany kterého ministerstva. My si to probereme a já buď promluvím s konkrétními ministry, nebo s premiérem a těmi ministry, a budu se jich ptát, co udělají pro to, aby to, co slíbili před před půl rokem, bylo napraveno, případně kdy to bude," sliboval prezident, který ještě dodal větu, která přítomná rozesmála a sklidila dlouhý potlesk: "Věřím tomu, že před volbami na to budou reagovat pozitivně."

"Nemůžu měnit věci lusknutím prstu, ale svůj prostor a vliv využívám"

Prezident ale "kope" za regiony i v řadě dalších věcí. Při návštěvě Moravskoslezského kraje nyní opět zvedl téma počtu studentů na vysokých školách.

"Existuje nerovnoměrnost v přístupu k povolování počtu studentů na univerzitách mezi velkými městy. Ostrava a Moravskoslezský kraj věnují opravdu velké úsilí zavádění nových technologií. Investují do nových center, mají schválenou řadu strategických projektů v rámci operačního programu Spravedlivé transformace, do těchto projektů jdou miliardy korun a nesou s sebou velký potenciál. Ten ale zůstane nevyužitý, pokud nebude kraj schopný generovat dostatek studentů, kteří budou moci v těchto centrech pracovat," vysvětloval v Bruntále prezident.

Je zjevné, že se bude snažit s premiérem a dalšími členy vlády na toto téma mluvit a svým způsobem bojovat za regiony. "Dává smysl, abychom se zamysleli nad tím, jestli krajům, které mají bezprostřední potenciál se rychle rozvíjet, nezvýšit kvótu pro počet studentů a tím jim umožnit, aby připravovali dostatek kvalitních odborníků pro odvětví, která potřebují. A zároveň tak vytvářet podmínky, aby tito lidé z kraje neodcházeli ať už za studiem, nebo prací," avizoval Pavel.

Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, jak velkou má sílu něco prosadit a co konkrétně to bylo, sdělil, že rozhodně není bezbranný. "Prezident nemá exekutivní pravomoc, aby mohl lusknutím prstu změnit legislativu a přístup ministerstev. Ale neformální prostor, který jako prezident mám, je opravdu značný. A já ho využívám," ujišťoval a jako příklad uvedl pomoc s bazénem v obci Česká ves na Jesenicku.

"Jeho rekonstrukce byla zablokovaná, protože nesplňoval některé parametry Národní sportovní agentury. Pro region byl naprosto nepostradatelný, jediný svého druhu. Dávalo smysl, abychom udělali výjimku a nedrželi se pravidel, která se používají pro velká města a která by bránila tomu, aby mnozí lidé na Jesenicku mohli sportovat. Takže rekonstrukce už běží, a když jsem se tam byl podívat, měl jsem opravdu radost," svěřil se prezident.

I když se při tom usmíval, na lidech z jeho doprovodu, stejně jako na novinářích, byla vidět únava. Jeho dvoudenní program v kraji byl pořádně nabitý od rána do večera. Například úterní program začínal už brzy ráno, protože po osmé hodině byla v plánu návštěva azylového domu Nová šance v Ostravě.

Následovala v rychlém sledu debata se studenty Odborného učiliště a praktické školy v Hlučíně, pietní akt v Národním památníku II. světové války Hrabyně, ukázka vojenské techniky 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a návštěva firmy Green Future ve Dvorcích. Touto návštěvou chtěl pro změnu prezident ukázat, jak se i v regionech rozjíždí unikátní podnikatelské projekty s technologiemi budoucnosti.

V této firmě na Bruntálsku rozjíždějí první komerční provoz termochemické recyklace plastů v Česku. Jde o její vlastní technologii, která z dosud nerecyklovatelných plastů dokáže vytvořit surovinu, z níž se dá vyrobit nový plast. "Technologie je připravená ke spuštění. Nemáme ještě všechna povolení, teď vyřizujeme stavební povolení. Jsme ve vědeckém provozu, ale technologie má velkou komerční kapacitu," nastínil vize ředitel a zakladatel firmy Michal Pivrnec.

Bylo zjevné, že prezidenta Pavla různé nové projekty nejen baví, ale chce podpořit to, aby lidé v Česku na tyto projekty co nejvíce sázeli. "Aspoň pro mě je příslibem nejen to, že máme u nás firmy, které dokážou nabídnout až neuvěřitelná technologická řešení, ale také je to pro mě důkazem toho, že jsme příliš opatrní, příliš někdy byrokratičtí v tom, abychom dobré myšlenky podporovali," řekl na půdě firmy Green Future.

Bylo by podle něj dobře, kdyby Česko dokázalo být spíše tahounem takových technologií. "Je to technologie, která je ověřená, vyzkoušená. Teď jsou ve stádiu ještě stále vědeckého pokusu a přípravy výroby. Pokud dostanou potřebná povolení v krátké době, tak najedou na zkušební provoz, kde bude možné ověřit veškeré parametry a následně potom ukázat, že ta technologie skutečně velký potenciál má," řekl Pavel.

Shodou okolností den předtím, v pondělí, při zahájení své návštěvy Moravskoslezského kraje, podpořil jiný projekt budoucnosti. Navštívil totiž národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB - Technické univerzitě v Ostravě, kde si prohlédl první kvantový počítač v Česku, pracující v testovacím režimu.

Video: Budu se premiéra ptát, slíbil prezident ke stížnosti na ministra Stanjuru