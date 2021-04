Varování pro ostatní. Strážníci zveřejnili video pádu dívky z 15 metrů v centru Brna

V neděli ráno spadla v Brně z opevnění pod Petrovem sedmnáctiletá dívka. Podle kamerového záznamu se posadila na terasu v patnáctimetrové výšce, kde na chvíli usnula, a posléze se zřítila dolů. Na pomoc jí okamžitě přispěchali strážníci, kteří jí poskytli první pomoc. Dívka měla krvácející šrámy na hlavě a poraněnou nohu. Záchranáři ji poté převezli na ošetření do nemocnice.

Náhodný kolemjdoucí, který dívku viděl padat do části parku přiléhající k ulici Bašty, pohotově oslovil hlídku městské policie. Strážníci dívce poskytli první pomoc a udržovali ji při vědomí do příjezdu záchranné služby.

Od dívky se také snažili zjistit, jestli ráno požila nějaký alkohol. Náctiletá to sice opakovaně odmítala, ale její kamarád na naléhání strážníků přiznal, že v parku předtím pila víno. Potom co hlídka svá zjištění sdělila záchranářům, ji převezli do Dětské nemocnice v Brně.

Případy pádů z hradeb v Denisových sadech nejsou ojedinělé a týkají se často mladších lidí. Předloni v červenci přepadl z římsy do Husovy ulice pětadvacetiletý muž. Před šesti lety zase strážníci zachraňovali poraněnou dvaadvacetiletou dívku na Baštách, které museli po pádu zafixovat páteř a zprůchodnit dýchací cesty.