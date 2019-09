V boji o svobodu vyměnil Marek Dalík advokáty. Ale držím mu palce, vzkazuje Sokol

Nejvlivnější hybatel politického zákulisí druhé půle minulé dekády Marek Dalík má před sebou nejdůležitější střet. Jak v úterý upozornil deník Aktuálně.cz, lobbista žádá o podmíněné propuštění. Dalík dostal pětiletý trest za podvod při smlouvání o zakázce na dodávku obrněných vozů Pandur, za sebou má půlku sankce. Podle zjištění Aktuálně.cz se v boji o svobodu neopře o své dosavadní advokáty.

Marek Dalík v soudním procesu, jenž měl určit jeho podíl v pletichách kolem kontraktu na obrněnce, spoléhal na trojici elitních advokátů - Tomáše Sokola, Tomáše Gřivnu a Radka Šmerdu. Lobbistu provázeli celým soudním řízením až po dovolání u Nejvyššího soudu, stejně tak pro něj formulovali neúspěšnou ústavní stížnost. V řízení o podmíněném propuštění se však Dalík obrátil pro pomoc jinam.

Podle zjištění Aktuálně.cz politickému podnikateli z éry někdejšího premiéra Mirka Topolánka zpracoval žádost o předčasný odchod z vězení brněnský advokát Martin Klimo. Zastupovat ho bude i v samotném řízení. Deník Aktuálně.cz narazil v advokátních kruzích na informaci, že Dalík si Klima vybral kvůli znalosti místních poměrů. O jeho žádosti rozhodne znojemský okresní soud, Klimo má kancelář v nedalekém Brně.

"To s tím nemá nic společného, to je shoda okolností. Zastupuji spoustu pražských obviněných a obžalovaných, není to o tom, že jsem Brňák, nebo Pražák," řekl Aktuálně.cz advokát Klimo. Z jeho vyjádření plyne, že Dalíkovi byl doporučen. "Je to dlouhá historie, ale asi jo," zmínil advokát. "On si mě nehledal," dodal.

Minimálně jedno mediálně sledované řízení o podmíněném propuštění má Klimo coby advokát za sebou. Z vězení pomohl Tomáši Březinovi, který byl spolupracujícím obviněným v takzvané kauze lihové mafie, v němž byl hlavním aktérem jeho bratr Radek Březina. Tomáš i díky právní pomoci Klima strávil ve vězení místo 3,5 roku o jeden rok méně. Klimo zastupoval i známý případ nájemné vraždy, již si objednal arménský kriminální boss Andranik Soghojan.

Je to standardní věc, tvrdí advokát

O okolnostech žádosti svého čerstvého klienta Klimo nechtěl nic prozradit. "Nemůžu, fakt se nezlobte. Mám v tomto absolutní mlčenlivost," vysvětlil. Zmínil jen, že kromě mediální pozornosti, kterou Dalík vzbuzuje, jde o běžné řízení o podmíněném propuštění. "Je to absolutně standardní věc," tvrdí.

Jeden z dosavadních lobbistových advokátů mu vyjádřil na dálku podporu. "Držím mu palce," řekl Aktuálně.cz Tomáš Sokol.

Okresní soud ve Znojmě přijal Dalíkovu žádost o podmíněné propuštění v pondělí 9. září. Politický podnikatel má za sebou polovinu pětiletého trestu, jejž dostal za podvod při jednání o smlouvě na dodávku obrněných vozů Pandur. Jeho prosbou se bude zabývat soudce Miroslav Nahodil. "Nebrání-li tomu důležité důvody, je třeba o návrhu nebo žádosti o podmíněné propuštění rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jejich doručení soudu," řekl soudce.

Současně ale připustil, že nevylučuje její vyřízení i po zmíněné lhůtě. Znojemský soud si nyní vyžádá trestní spis, jenž leží u Městského soudu v Praze, který vyřizoval případ v první instanci. Podklady dodá i znojemská káznice, kde Dalík sedí. "Věznice pro soud, který v dané věci rozhoduje, zpracovává hodnocení o průběhu výkonu trestu odnětí svobody," sdělila Aktuálně.cz mluvčí věznice Ludmila Lenikusová.

Dalíkovo hodnocení dává dohromady vychovatel a další odborní pracovníci věznice, kteří ho trestem provázeli. Závěrečné hodnocení projde rukama i ředitelky věznice Lenky Smutné. "Obecně věznice nemá za úkol doporučovat či nedoporučovat podmínečné propuštění. Zpracovává, pokud možno, co nejobjektivnější zhodnocení průběhu výkonu trestu odnětí svobody, snahu odsouzeného po nápravě, jeho rizika pro společnost a podobně," podotkla mluvčí.

Hodnocení Dalíka podepisuje ředitelka věznice

V hodnocení se uvádí, zda se Dalík choval příkladně, jestli se zapojoval do vězeňských aktivit či zda obdržel kázeňské pochvaly. Soud současně bere v úvahu to, pokud nastoupil za mříže dobrovolně a včas, případně zda splnil i další závazky vyplývající z rozsudku. Lobbista vedle odnětí svobody dostal finanční trest ve výši pěti milionů korun, který uhradil už v říjnu 2017.

"Hledí se i na to, zda má dotyčný kde bydlet, kde se bude zdržovat, jestli má zajištěné zaměstnání," přiblížil Aktuálně.cz pražský soudce Kamil Kydalka, který má s žádostmi o podmíněné propuštění zkušenosti. Nahrát Dalíkovi mohou i písemné záruky známých či různých spolků. Ty však zatím součástí žádosti nejsou. "V tento okamžik žádná záruka jakéhokoliv spolku nebyla podána," řekl Aktuálně.cz místopředseda znojemského soudu Jaromír Kapinus.

Pokud soud na Dalíkovu žádost kývne, lobbista ještě nemá vyhráno. Na druhé straně stojí státní zástupce, který může propuštění zablokovat stížností. O ní by pak rozhodoval nadřízený Krajský soud v Brně. Dokud by případný žalobcův podnět nevyřídil, lobbista by musel na finální verdikt počkat ve vězení. Nicméně Dalík se může spolehnout ještě na jednu věc. Je ve výkonu trestu poprvé, k takovým přistupují soudy shovívavěji.

Dalíka přivedla za mříže schůzka z listopadu 2007 v pražské restauraci U Malířů. Za účasti tří manažerů rakouské firmy Steyr prohlásil, že za provizi třikrát šest milionů eur (asi 484 milionů korun) zajistí u vlády Mirka Topolánka kontrakt na dodávku obrněnců právě od Steyru. Soud to vyhodnotil coby podvod, protože Dalík na uzavření smlouvy neměl reálný vliv. Topolánkův kabinet od zakázky předjednané ještě vládou Jiřího Paroubka odstoupil, o půl roku později ale rozhodl o nové.