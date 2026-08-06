V boji o Senát ho prověří Babišova fanynka. „Bude to těžké,“ říká nový šéf lidovců

Hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, který byl před 100 dny zvolen novým šéfem lidovců se slibem, že výrazně zvedne jejich popularitu mezi voliči, čeká první velká zkouška. V říjnu by se rád dostal do Senátu, jenže v cestě mu mimo jiné stojí kandidátka ANO Petra Absolonová, která dlouhodobě patří k velkým fanynkám šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše.
Když Jan Grolich bilancoval ve středu svých 100 dní ve funkci nového předsedy lidovců, převládalo v jeho slovech něco jako „opatrná spokojenost“. Grolich argumentoval například tím, že od jeho nástupu přišlo do strany 239 nových členů a 242 příznivců darovalo straně téměř 1,2 milionu korun, a některé agentury pro průzkum veřejného mínění zaznamenaly i mírný nárůst lidovecké podpory.
„Dvě agentury ukazují, že jsme pod třemi procenty a nerosteme, další dvě agentury nám ukazují růst, takže je dobré se dívat na všechny. My jsme po třech měsících ani nečekali, že raketově porosteme, ale pracujeme na tom, abychom se jako noví lidovci stali stranou, jejíž volbu budou voliči zvažovat,“ sdělil Grolich, který je přesvědčen, že potenciál KDU-ČSL se zvyšuje. „Z našich dat víme, že voliči vnímají pozitivně změnu, kterou jsme přinesli,“ uvedl.
Sám Grolich ale ví, že první skutečnou zkouškou, jejíž výsledky nezobrazí průzkumy, ale sami voliči, budou říjnové senátní volby. Ty budou důležité nejen pro jeho stranu, ale především pro jeho samotného, protože do nich vsadil do určité míry svou vlastní budoucnost. Jako hejtman a šéf partaje chce získat ještě post senátora.
Na jednu stranu si může poměrně věřit, protože v krajských volbách v roce 2024 dosáhl velmi dobrého výsledku. Jako lídr kandidátky s ODS a TOP 09 obhájil na jihu Moravy post hejtmana se 47, 69 procenta hlasů, což byl ve srovnání s jinými místy v Česku výjimečný výsledek – téměř všude jinde totiž vyhrálo ANO.
Jenže teď bude v Senátu kandidovat jen v jedné malé části kraje, a to na Vyškovsku, tedy v místech, o kterých sám říká, že v nich žije mnoho voličů hnutí ANO. „Nebude vůbec jednoduché tady uspět i proto, že Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček budou chtít, aby porazili předsedu opoziční strany,“ přiznává. Jiní šéfové stran do senátních voleb nejdou, Grolich je v tomto skutečně žádaný „skalp“.
Pokud jde o soupeře, Grolich má výhodu v tom, že sněmovní opoziční strany mu nechaly volné pole, nikoho proti němu neposlaly. Kandidáta má tady SPD v podobě Jiřího Masaříka, Přísaha v podobě Jaroslava Fládra a hnutí ANO nasazuje ženu jménem Petra Absolonová. Zejména tato žena by mohla být pro Grolicha možným problémem, a to nejen kvůli zmiňovaným ambicím vedení ANO.
Absolonová je zároveň „srdcařka“. Kdo chodil v minulosti na předvolební mítinky Babiše, mohl si povšimnout, že se na nich na jihu Moravy objevovala a vždy Babiše velmi srdečně zdravila. Při sdílení jeho loňského projevu, kde tvrdil, jak se prý vzdává kontroly nad svým Agrofertem, se svěřila k obdivu k němu.
„Denně dává této zemi všechno – svůj čas, svůj klid, svou energii i kus sebe samotného. Každý nový den začíná s vědomím, že bude znovu čelit tlakům, pochybám, útokům i tíze odpovědnosti. A přesto jde dál. Ne pro slávu, ne z pohodlí, ale kvůli lidem, kteří v něj věří. Kvůli těm, kteří neztratili naději, když bylo nejhůř,“ napsala na Facebook. „To, co jiní vidí jako povinnost, on nese jako závazek. A i když ho to stojí jeho vlastní ticho, odpočinek, nevzdává to... Každý den znovu odevzdává všechno, protože ví, že důvěra je něco, co si člověk musí zasloužit – znovu a znovu,“ pokračovala.
Grolich jezdí po Česku a připravuje hospodářskou strategii
Babiš je za její podporu vděčný i proto, se se Absolonová jako zaměstnankyně Masarykova onkologického ústavu v Brně věnuje prevenci v boji proti rakovině, což je jedno ze zásadních témat. Ve spojení s ní mohl toto ještě více ukazovat. Sama Absolonová svou kampaň částečně staví právě na své práci, je vrchní sestrou na gastroenterologii, na sociálních sítích lidem slibuje, že ji bude ještě více přibližovat.
Mimochodem, před několika dny na ně umístila fotografii Michala Haška, který byl v minulosti hejtmanem za sociální demokracii a patří mezi kritiky Grolicha. Hašek se po odchodu ze sociální demokracie snažil uchytit ve straně PRO Jindřicha Rajchla, dokonce vedl jihomoravskou buňku, ale když se Rajchl rozhodl jako jediný kandidovat do sněmovny, Hašek od něj odešel. Podobně Absolonová sdílela příspěvek poslance za SPD a šéfa Svobodných Libora Vondráčka, který si stěžoval na útoky proti jeho straně.
Z názorů a sdílených příspěvků je zřejmé, že Absolonová osloví kromě voličů ANO také konzervativnější voliče, což je o to zajímavější, že právě lidovci jsou konzervativnější stranou. Pod vedením Grolicha se ale snaží kromě své tradiční základny oslovit i mladší a liberálnější voliče, což dal Grolich nedávno najevo například tím, že se distancoval od pražského spolustraníka Jana Wolfa, který ostře vystoupil proti pochodu v rámci festivalu Prague Pride.
Grolich po sto dnech na čele lidovců potvrdil, že nechce, aby se lidovci profilovali na podobných tématech, mnohem více sází například na konkrétní pomoc lidem, zejména rodinám s dětmi či seniorům. Grolich objíždí v posledních dnech zemi a snaží se mluvit s celou řadou lidí různých profesí a sociálních skupin. „Na začátku příštího roku předložíme takovou hospodářskou strategii, aby co nejvíce zaujala a přinesla prospěch naší zemi,“ avizuje. To už bude vědět, jestli ji bude představovat jako vítěz, či poražený senátních voleb.
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