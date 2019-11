V 95 letech zemřel Král Šumavy. V Československu pomáhal lidem na Západ

V Chicagu zemřel prachatický rodák Josef Hasil. Bylo mu 95 let. Během komunismu pomáhal přes hranice Šumavy lidem, kteří utíkali na Západ. V odboji pokračoval navzdory perzekucím jeho blízkých komunistickým režimem i přes ohrožení vlastního života. Nezastavilo ho ani vězení, kam ho po udání režim poslal. V roce 2001 dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství.

Hasil projevil odvahu, postavit se totalitě, už za druhé světové války. Tehdy utekl z nuceného nasazení v Německu a v Čechách pak dělal spojku partyzánům. Po konci války nastoupil do Sboru národní bezpečnosti (SNB). Měl v uniformě chránit hranice, ale nakonec po komunistickém převratu v roce 1948 začal pomáhat lidem perzekvovaným novým režimem při útěcích přes hranice.

V říjnu 1948 Hasil po jedné cestě přes hranice sám skončil v rukou pohraničníků. Poté ho nechvalně proslulý prokurátor Karel Vaš poslal na skoro deset let do vězení. Po půl roce se ale Hasilovi podařilo uprchnout.

Ani to, že jen se štěstím unikl trestu, však Krále Šumavy nezastavilo. V Německu vstoupil do služeb americké výzvědné služby, stal se agentem-chodcem a znovu převáděl lidi, ale také dodával odboji vysílačky či další materiál.

Několikrát se dostal i do přestřelky. V jedné z nich zemřel v roce 1949 mladý pohraničník a v další v roce 1950 zahynul Hasilův bratr Bohumil.

Okolnosti smrti zmíněného pohraničníka popsal bývalý ministr Herman, kterého Hasilův osud fascinoval od dětství, prožitého nedaleko stezek Krále Šumavy. S Hasilem se Herman osobně znal od začátku 90. let a smrt pohraničníka podle Hermana po léta Hasila trápila.

V prosinci 1949 Hasil převáděl skupinu lidí přes hranice, když se jim na stopu dostali pohraničníci. "Bylo mu jasné, že to bude tvrdý střet. Josef Hasil byl hluboce věřící člověk. Zabít někoho, pro něj nebylo jednoduché, nebyl to zabiják. V první chvíli ho napadlo, že by se (s pohraničníky) domluvil. Jeden z té skupiny mu ale říkal, že se zbláznil, že je to válka," řekl Herman.

"Hasil si uvědomil ve zlomcích vteřiny, že má odpovědnost za život lidí, které vede ven, a začal střílet," dodal. Do konce života se ale Hasil podle Hermana zabýval tím, jestli to byla jediná cesta, jak z té situace ven. "Já si toho nesmírně cením. Neztratil morální imperativy," uvedl Herman.

V polovině 50. let se Hasil přestěhoval do USA, kde žil až do konce života.

Hasilův život inspiroval filmaře i spisovatele. Už koncem 50. let posloužil jako předloha snímku Král Šumavy režiséra Karla Kachyni. Ideologicky podbarvený film ale události značně překroutil a zkombinoval Hasilův osud s životem dalšího šumavského převaděče Franze Nowotného.

V roce 2001 představila režisérka a scenáristka Kristina Vlachová snímek Zpráva o Králi Šumavy a o 11 let později vyšla kniha Návrat Krále Šumavy spisovatele Davida Jana Žáka, jež se loni dočkala i komiksové podoby.