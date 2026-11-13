„Už vám hlas nedám.“ Babiš to schytal od voličů za schůzku se Zelenským

Andrej Babiš se na okraj summitu v Irsku setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Za přátelské gesto a podání ruky ale schytává kritiku i od vlastních voličů.
„Volit vás byla velká chyba.“ „Čím se lišíte od Fialy?“ nebo přirovnání Zelenského k Hitlerovi. Premiér Andrej Babiš (ANO) to schytává od vlastních příznivců za setkání s ukrajinským prezidentem. Vláda přitom v otázce Ukrajiny zdaleka netáhne za jeden provaz a premiér balancuje mezi evropskými partnery a voliči, kteří další pomoc Kyjevu odmítají.
„V rámci summitu Evropského politického společenství jsem se dnes setkal i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mluvili jsme o výsledcích podnikatelské mise Karla Havlíčka, ale hlavně o aktuálním vývoji mírových jednání a roli Evropy,“ informoval Babiš na Facebooku.
Schůzka se uskutečnila ve čtvrtek na okraj summitu Evropského politického společenství v irském Dublinu. Podle Babiše se jednalo především o mírové rozhovory a také o výsledky cesty ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) na Ukrajinu.
Na Facebooku však reakce na Babišovo video nebyla úplně pozitivní. „Bych se s ním ani nesetkala, se žebrákem! Vrahem svého lidu!“ napsala jedna z diskutujících.
Jiný uživatel byl ještě přímočařejší: „Babiši, nejsem Váš volič, ale ti, kdo ano, jistě neradi čtou, že se kamarádíte s novodobým Hitlerem, kvůli kterému je rozesraná celá Evropa.“ Další člověk byl znechucen samotným rukotřasem. „Že mu podal ruku, tak mě pěkně nasr*l!“ napsal.
Nejvíc ale předsedu vlády musí bolet komentáře od lidí, kteří mu zjevně dali ve volbách hlas. „Tak z toho se mě hodně hejklo. Myslím, že volit vás byla velká chyba... už ji neopakuji. Tak si jeďte svoji zbabělou lajnu. Díky za prozření,“ napsal jeden z diskutujících.
„Tak tohle mi stačilo, poslední kapka,“ reagoval další. Jiný přidal: „Pro tohle jsme vás nevolili.“ A další premiérovi vpálil i srovnání s předešlou vládou. „Čím se lišíte od Petra Fialy?“ napsal.
Zklamání neskrývali ani další diskutující. „To se mi vůbec nelíbí,“ napsala jedna z uživatelek. Jiná premiérovi vzkázala: „Doufám, že jste mu nic neslíbil.“ Další komentující pak Babišovi připomněl, že podobným přístupem může přijít o podporu svých voličů.
Nechyběly ani emotikony znechucení, vzteku a zvracení. Z reakcí je patrné, že část lidí, kteří premiérovi fandí, vnímá už samotný kontakt se Zelenským jako překročení jejich hranice.
V zahraničí jeden Babiš, doma druhý
Babišovo setkání se Zelenským není ojedinělé. Premiér se účastní evropských jednání o Ukrajině a např. už v lednu dorazil na summit tzv. koalice ochotných v Paříži. U muniční iniciativy připustil pokračování, ovšem pod podmínkou, že ji zaplatí jiné státy. Česko chce ponechat v roli koordinátora, nikoli plátce.
Babiš navíc potvrdil účast na dalším summitu koalice ochotných, který se má uskutečnit 19. listopadu v Berlíně.
Šéf české vlády po schůzce se Zelenským kritizoval, že Evropa nemá místo u mírových jednání s Ruskem. Chce, aby si evropské státy určily vlastního vyjednavače. Není to tedy obraz politika, který by chtěl Ukrajinu jednoduše nechat napospas osudu.
Babišův nejbližší stranický kolega a ministr průmyslu Karel Havlíček přitom nedávno vyrazil na Ukrajinu rovnou s početnou podnikatelskou výpravou. Zhruba stovka lidí, převážně zástupců českých firem, tam hledala nové obchodní příležitosti v energetice, strojírenství či infrastruktuře.
Havlíček jednal s ukrajinským premiérem i ministrem energetiky a na stole byly také možné dodávky až 16 českých letounů L-39 Skyfox pro výcvik ukrajinských pilotů, těžba plynu i další energetické projekty.
Právě výsledky této mise Babiš zmiňoval také při setkání se Zelenským. Je tedy zřejmé, že alespoň v části ANO není další spolupráce s Ukrajinou žádným tabu. Havlíček naopak aktivně hledá způsoby, jak ji rozšiřovat.
Jenže Babiš má i druhou tvář. Před volbami v roce 2025 sliboval, že na ukrajinské zbraně nepůjde z českého rozpočtu ani koruna. „Nebudeme dávat Ukrajině na zbraně ani korunu,“ prohlašoval.
Muniční iniciativu kritizoval, zároveň ale připouštěl vývoz českých zbraní na Ukrajinu. A přesně na tom staví i dnes – spolupráci s Kyjevem nebrání, českým firmám nechává dveře otevřené, ale přímé placení zbraní z české kasy odmítá. Stejně tak nechce posílat na Ukrajinu české vojáky.
Okamurova „nesmyslná“ válka
Jenže ve vládě rozhodně nepanuje na Ukrajinu jednotný pohled. Nejhlasitěji proti podpoře Kyjeva vystupuje SPD Tomia Okamury.
Ten mj. v novoročním projevu odmítl posílání zbraní na „udržování naprosto nesmyslné války“ a odmítl i slova ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), že Ukrajina je spojeneckou zemí. „Není důvod, proč bychom se k ní měli chovat nadstandardně,“ prohlásil.
Okamura jako první krok v roli předsedy sněmovny nechal odstranit ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu, kde visela od začátku války. Vysvětloval to předvolebním slibem, že na státních budovách mají být pouze české vlajky.
Česko se navíc neúčastní právě probíhajícího vojenského cvičení v Polsku, které má připravit evropské armády na případné zajištění bezpečnosti Ukrajiny po válce. Což Okamura oznámil bez Babišova vědomí s tím, že se na tom usnesla vláda. Ale nakonec se ukázalo, že spojenci české vojáky tentokrát na manévry vůbec nepozvali – a sám Babiš následně tvrdil, že o tom vláda vůbec nejednala.
Ještě dál jdou někteří další poslanci SPD, například Jindřich Rajchl. V diskusním pořadu České televize Máte slovo dostal otázku, zda chce, aby Rusko opustilo ukrajinské území. Jeho odpověď? „Ne.“ Argumentoval přitom údajnou genocidou ruskojazyčného obyvatelstva čili opakoval válečnou propagandu Kremlu.
Rozkol se ukázal i u muniční iniciativy. Babiš nakonec rozhodl, že v ní Česko zůstane jako koordinátor, Okamura ji ale odmítá a už dříve prohlásil, že SPD by se na ní vůbec nepodílela.
A právě v tom je Babišův problém. Havlíček rozvíjí obchodní vztahy s Ukrajinou, Macinka ji označuje za spojence a premiér se schází se Zelenským, ale jeho koaliční partner Okamura tlačí na opačnou stranu. A nejde jen o něj. Babiš musí počítat i s vlastními voliči, z nichž část slyší na odmítání pomoci Kyjevu a kritiku Zelenského.
Jenže úplně se od Ukrajiny odstřihnout nemůže. Andrej Babiš potřebuje udržovat vztahy s evropskými lídry a zůstat u jednacího stolu. Výsledkem je politické balancování. A jak ukazují reakce na jeho poslední schůzku, ani takové lavírování nemusí všem jeho příznivcům stačit.