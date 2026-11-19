Bylo to sice s odřenýma ušima, ale přece jen to zase předsedovi lidovců Janu Grolichovi vyšlo. Vyhrál další volby, když byl díky pěti hlasům ve čtvrtek těsně zvolen místopředsedou Senátu. K tomu nedávno vyhrál senátní volby ve svém obvodu, lidovci si ho zvolili předsedou, a ještě vyhrál krajské volby – takže je hejtmanem.
Vzhledem k počtu funkcí bylo logické, že při setkání s Janem Grolichem mířila první otázka Aktuálně.cz otázka na to, jestli už těch funkcí nemá příliš, jak to chce všechno zvládat. „To uvidíme časem. Šel jsem do toho s tím, že dám této práci to, co potřebuje. Už několikrát v životě, když jsem cítil, že nějakou aktivitu nedělám úplně dobře, zařídil jsem si život tak, abych ji dobře dělal,“ odpovídal Grolich.
Tomu se post místopředsedy Senátu hodí především proto, že bude podstatně víc vidět a bude mít přece jen i větší „politickou váhu.“ Jako šéfovi partaje, která chce bojovat s dalšími opozičními stranami o vítězství v příštích sněmovních volbách, se mu to velmi hodí. „Protože chci ovlivňovat celostátní politiku už teď, a ne až po volbách v roce 2029, proto jsem kandidoval do Senátu,“ vysvětloval.
Zdaleka ne všem senátorům a senátorkám se to líbilo. Když Aktuálně.cz s některými mluvilo v kuloárech, poukazovali mimo jiné na to, že není zvykem, aby nově zvolený senátor hned „vystřelil“ do užšího vedení horní parlamentní komory. Dalším se pro změnu nelíbí, že Grolich bude muset zvládat ještě náročnou práci jihomoravského hejtmana, takže bude pendlovat mezi Prahou a Brnem.
„Je dobře, že pan kolega dostal tolik hlasů, kolik dostal. Alespoň viděl, že celá řada senátorů má připomínky k tomu, co se rozhodl udělat,“ komentoval situaci v zákulisí jeden ze senátorů. Podle něj už před volbami bylo zřejmé, že Grolich dostane hlasy na zvolení místopředsedou, ale nebude jich tolik, aby si myslel, že má nějakou výraznou podporu.
„Vzhledem k tomu, že přicházím poprvé do Senátu a hned do vedení, navíc jsem relativně mladý a jsem předseda politické strany, tak je tady v Senátu kolem toho spousta věcí a emocí. Takže chápu, že senátoři mají obavu, jestli to budu zvládat,“ komentoval 44 hlasů samotný Grolich. „Za mě jakýkoliv výsledek, který byl v prvním kolem nad 50 procent, je dobrý výsledek a jsem rád, že to tak dopadlo,“ dodal zároveň.
Grolich promluvil i o tom, co mu nevyšlo
Byť to tedy bylo s odřenýma ušima, Grolich jde skutečně od volebního úspěchu k dalšímu volebnímu úspěchu. Jako by byl mužem štěstěny, kterému vše vychází.
„Možná to tak vypadá z venku. Mám ale za sebou v životě několik důležitých voleb, a to i ne tak viditelných, které byly například o jeden hlas až v druhém kole, ale na to se už historie neptá,“ tvrdil ve čtvrtek v kuloárech Senátu Grolich s tím, že mu v životě občas i něco nevyšlo. Na otázku, co to bylo, zmínil dvě věci.
„Když jsem končil jako starosta, chtěl jsem ideálně, abychom se stali vesnicí roku na jihu Moravy. Což se nepodařilo. A letos, když jsem kandidoval do obecního zastupitelstva u nás na vesnici, sice z posledního místa, tak mě lidé nevykroužkovali. Pochopili, že jdu do Senátu, a hlasy mi nedali,“ přiznal předseda KDU-ČSL, podle kterého je i každá prohra či těsná výhra pro člověka důležitá.
„Jsou v životě věci, na které jsem nedosáhl. Ale pro každého člověka je strašně důležité, když mu něco nevyjde nebo to vyjde s odřenýma ušima. Je to nějaké poučení,“ míní.
Mimochodem, to, že se Grolichovi takto daří, vedlo ve čtvrtek v Senátu k tomu, že drtivá většina senátorů a senátorek počítá s tím, že Senát předčasně opustí, jelikož bude kandidovat jako lídr lidovců ve sněmovních volbách v roce 2029. Počítají s tím i přesto, že mezitím budou mít lidovci další volební sjezd a ještě se toho může spoustu odehrát.
„Já jsem vlastně rád, že všichni mají pocit, že moje cesta bude pořád úspěšná. Že za tři roky budu pořád ještě předseda politické strany, že budu lídr lidovců ve volbách, že se automaticky dostanu do sněmovny. Ale ono to může být úplně jinak,“ glosoval to Jan Grolich, aby nakonec dodal:
„Jenže může to být i tak, že za tři roky můžu být tady v Senátu řadový senátor a budu možná rád, že nějakou funkci v politice mám, protože už po mně neštěkne ani pes.“