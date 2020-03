Už nejsou návštěvní hodiny, děti nedostanete, hádala se sestra bez roušky s matkou

Dramatickou scénu zažila uplynulou sobotu Jana Veselá z Postoloprt. Když si šla do nemocnice vyzvednout své děti po předčasném porodu, zdravotní sestra jí v tom bránila. Matka upozorňuje, že k tomu nebyl žádný důvod. Sestra během sporu s paní Veselou navíc neměla nasazenou roušku. Spor ukončila městská policie, po jejímž příjezdu si matka mohla děti vzít domů. Porodnice incidentu lituje.

"Já vám říkám, že si nebudete brát svoje děti. Kdyby to byly vaše děti tak, jak vy se o ně perete, tak jste tady. Měla jste přijít od jedný do tří, je 15:06," promlouvala zvýšeným hlasem zdravotní sestra v nejvypjatějších pasážích sporu k Janě Veselé. Spor zachytila dula a současně zmocněnkyně paní Veselé na telefon, záznam má deník Aktuálně.cz k dispozici.

Matka porodila dvojčata předčasně ve 34. týdnu těhotenství, chlapeček a holčička od té doby leželi na oddělení neonatologie nemocnice v Mostě. Špitál spadá pod firmu Krajská zdravotní, která spravuje pět největších nemocnic v regionu. Děti zůstaly v péči lékařů právě kvůli předčasnému porodu. První tři dny zůstala paní Veselá v nemocnici, kde děti mohla navštěvovat. Z oddělení ji poté propustili domů.

Dalších zhruba 10 dní své potomky paní Veselá jezdila denně navštěvovat, každý den strávila hodinu ve vlaku. Uplynulou sobotu si je chtěla vzít k sobě domů. "Dojíždění pro mě bylo vysilující, navíc jezdit vlakem v téhle době je šílenost," vysvětlila matka Aktuálně.cz s narážkou na probíhající pandemii koronavirové infekce.

Přišla jsem už v půl třetí, ale musela jsem na chodbu

V jejím rozhodnutí vzít si čerstvě narozené děti k sobě hrál roli i další aspekt. Dojíždění pro ni bylo komplikované i kvůli tomu, že má doma další děti vyžadující péči. Její partner přitom chodí do práce, aby rodině zajistil příjmy. Když si ale v sobotu chtěla holčičku a chlapečka v nemocnici vyzvednout, narazila na odpor zdravotní sestry.

"Všechny maminky, co tady mají děti, respektují pravidla a chodí od třinácti do patnácti hodin. Nevidím důvod, proč si paní Veselá určuje, co chce," vysvětlovala jí sestra u dveří na oddělení, kam matku odmítala pustit. Další důvod k odepření dětí byl podle sestry ten, že nemají odpovídající váhu. "Děti nejsou na propuštění," řekla. V průběhu konfliktu neměla zdravotní sestra nasazenou roušku, čímž porušovala nařízení vlády.

Jak ale upozorňuje paní Veselá, postoj zdravotnice je minimálně sporný ze dvou důvodů. Podle svých slov dorazila na oddělení už v půl třetí. "Vykázali mě na chodbu, ať si počkám na primářku. Nechápu jejich jednání, jestli se jim nelíbím," popisuje matka. Když uplynula třetí hodina, začala na oddělení zvonit. Následoval zmíněný konflikt.

Nicméně i kdyby dorazila až po zmíněné 15. hodině, argument o porušení návštěvních hodin neplatí. Podle zákona o zdravotních službách má pacient nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, v případě nezletilých dětí jde právě o jednoho z rodičů. Z tohoto pohledu není zákon dotčený ani současným nouzovým stavem, kdy vláda některá práva včetně návštěv v nemocnici omezila.

Rodič není návštěva

"Platí zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou nezletilých, pacientů s omezenou svéprávností, v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění," řekla Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Dodala, že nemocnice mohou přijmout vhodná hygienická opatření, na to se ale zdravotnice neodvolávala.

Problematické je i tvrzení sestry, že děti nejsou v kondici na propuštění. Argumentovala jejich hmotností. V takových případech platí odborné doporučení propouštět děti, které dovršily 37. týden a mají hmotnost 2,2 až 2,3 kilogramu. Děti paní Veselé byly ve 36. týdnu a vážily 2,2 a 2,18 kilogramu. V této souvislosti matka ale upozorňuje, že děti přibývaly na váze, neměly žádné zdravotní obtíže a nebyly na přístrojích.

Sestry správně odmítly děti vydat Mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký upozorňuje, že nemocnice se chystala děti propustit tento týden po dokončení novorozeneckého screeningu. Jejich svěření matce o víkendu bylo podle něj nevhodné i kvůli tomu, že praktičtí dětští lékaři neordinují. Na obé podle něj sloužící lékařka paní Veselou upozornila, když matka v sobotu dopoledne volala do nemocnice, že si pro děti přijde.

"Sestrami byla upozorněna, že je zákaz návštěv, že na oddělení bude vpuštěna jen ona a případné propuštění dětí bude vyřizovat sloužící lékař, ale že ten je momentálně na jednotce intenzivní péče a stará se o jiného pacienta. Děti matce správně odmítly vydat, než se situace vyřeší," poznamenal Chrástecký k samotnému incidentu s tím, že sestra čekala i na příchod primářky, která v tu chvíli měla být u pacienta na jednotce intenzivní péče.

"Jelikož děti nebyly v akutním ohrožení života, matce byla vysvětlena možná rizika předčasného ukončení hospitalizace u rizikových dětí a dvojčata byla z nemocnice propuštěna na reverz," dodal mluvčí, jak z pohledu firmy konflikt skončil. Že na místo přijela městská policie, nekomentoval. A proč neměla sestra během sporu s paní Veselou roušku, vysvětlil následovně. "Sestra dle vyjádření roušku měla, konstatování ve vaší otázce tedy potvrdit nemůžeme."

"Pokud si děti rodiče chtějí vzít domů dříve než v 37. týdnu a mají-li už 2 kilogramy, existuje institut zvaný negativní revers. Tedy limit pro odchod je doporučení vždy, pokud nejde o stav akutní, tedy že by děti nepřežily bez přístrojů. Dva kilogramy a 36. týden je zcela v pořádku k propuštění, pokud nejsou jiné zdravotní problémy," dodala pro Aktuálně.cz zmocněnkyně paní Veselé Petra Langová.

Firma Krajská zdravotní, která nemocnici provozuje, vyjádřila nad incidentem politování. Upozorňuje na nátlak, kterému zdravotnický personál v době pandemie čelí. "Naši společnost velice mrzí, že se situace takto vyhrotila, jednání sester z natočeného videa, které bylo zveřejněno bez souhlasu nahrávaných osob, je jistě velmi emocionálně zabarvené," řekl Aktuálně.cz mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký (podrobnosti výše v boxu).

S matkou měl mluvit lékař, ne sestra

Deník Aktuálně.cz v základních obrysech popsal spor poslanci Bohuslavu Svobodovi, který v letech 1990 až 2011 působil jako přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj není ani váha dvou kilogramů nedotknutelná. "Tato absolutní hranice neříká nic. Když bude mít dítě 1850 gramů a bude dál přibývat, tak je na propuštění," říká v obecné rovině Svoboda.

K tomuto případu se bez znalosti lékařské dokumentace vyjadřovat nechtěl, ale upozornil na jeden jeho rozměr. Podle něj by takovou diskusi s rodiči neměla vést zdravotní sestra. "Na mé klinice by to sestra neřekla, taková sestra by na mé klinice nepracovala," uvedl. "To je ta největší chyba. K tomu musí být zavolán lékař, když to bude primář, tím lépe. Propuštění nebo nepropuštění dítěte je věc zásadního lékařského rozhodnutí," dodal.

Největší firma v regionu Společnost Krajská zdravotní spravuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji. Spadají pod ni špitály v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově. Celkem má zhruba 6 300 zaměstnanců, vlastníkem společnosti je Ústecký kraj. Jde o největšího zaměstnavatele v regionu.

Valnou hromadu představuje rada kraje, kde vládne KSČM, ČSSD a SPD/SPO. Statutárním orgánem, který schvaluje všechny strategické kroky, je pětičlenné představenstvo. Firmu vede generální ředitel.

Během téměř pětiminutového konfliktu ale sestra lékaře nepřivolala, stejně jako matku odmítala za primářkou pustit. Primářka si na konci sporu nechala matku přece jen zavolat. "Volala na jejich telefon, ať si jdu k dětem, když už věděla, že bylo zle," popisuje paní Veselá. Posléze někdo z oddělení zavolal městskou policii. Obdobnou možnost avizovala zmíněná sestra, která měla s matkou konflikt.

"Mezi sestrami a rodiči dětí došlo k výměně názorů, kdy rodiče požadovali předání dětí a sestry to odmítaly. Strážníci uklidnili situaci a po jejich příjezdu se podařilo navázat konstruktivní komunikaci obou stran. Na místo byla přivolána primářka oddělení a následně byly děti z nemocnice propuštěny," sdělila Aktuálně.cz mluvčí mostecké městské policie Veronika Loucká. Zdůraznila, že strážnici plnili roli mediátora.

Matka chystá oficiální stížnost

"Policie mluvila se mnou, se sestrou a pak přišla primářka, policie byla na mojí straně," přibližuje paní Veselá. Co konkrétně vzešlo z rozhovoru strážníků a primářky, neví, protože šla připravit děti, aby si je mohla vzít domů. "Chci poděkovat za profesionální práci policie, pochopení situace a věcné rychlé řešení této neadekvátní hysterie," dodala k zásahu strážníků zmocněnkyně paní Veselé Petra Langová.

Že zdravotní sestra během sporu neměla po celou dobu rozepře nasazenou roušku, jak plyne ze záznamu, nebylo podle paní Veselé na oddělení ojedinělé. Podle ní takto s nenasazenou rouškou chodilo více tamějších zdravotníků. "Ze 70 procent roušky nenosili, měli je na krku. Ale k čemu jim jsou na krku, když je nenosí přes obličej," uvedla. V úředním záznamu městské policie tento postřeh nicméně není.

"Hlavně mám doma děti, to mě uklidňuje," popsala své aktuální rozpoložení po incidentu v nemocnici paní Veselá. Se zmocněnkyní ale připravuje oficiální stížnost k vedení nemocnice. "Aby si nemocnice uvědomila tenhle špatný přístup," vysvětlila s tím, že podle ní je pro dotyčnou sestru namístě postih.