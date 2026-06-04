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Domácí

„Už jste Tchajwancem,“ vyslechl si Vystrčil. Pak přišlo „miliardové“ překvapení pro Česko

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zakončil svou cestu na Tchaj-wan. A už přinesla první konkrétní výsledky – na společné konferenci s tchajwanským ministrem zahraničí Lin Chia-lungem například potvrdil posílení leteckých spojů mezi Tchaj-pejí a Prahou, ale i navýšení peněz v investičním fondu o více než miliardu korun. Finance mají být k dispozici pro české a tchajwanské podnikatele.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na závěrečné tiskové konferenci na půdě tchajwanského ministerstva zahraničních věcí, 4. června 2026
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na závěrečné tiskové konferenci na půdě tchajwanského ministerstva zahraničních věcí, 4. června 2026Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
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„Domnívám se, že pan předseda Vystrčil už skutečně je takovým lokálním Tchajwancem,“ řekl šéf diplomacie Lin Chia-lung na čtvrteční tiskové konferenci, které se v hojném počtu zúčastnila místní média. Ministr zahraničí ve svém projevu ocenil i samotný fakt, že Vystrčil i přes tlak z jiných stran nadále rozvíjí společné vztahy s ostrovem.

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Slova se pak ujal i šéf Senátu a zmínil konkrétní výsledky uskutečněné cesty. „K existujícím třem přímým linkám v jednom týdnu společnosti China Airlines se podařilo vyjednat, že přibudou další čtyři přímé linky mezi Prahou a Tchaj-pejí a zpět od společnosti Starlux. Jinými slovy – přímá linka tím pádem bude létat každý den v týdnu,“ řekl Vystrčil a poděkoval tchajwanským politikům za spolupráci.

Miliarda pro české i tchajwanské podnikatele

Další výsledek byl ovšem o něco překvapivější – o novince byl totiž předseda české horní komory čerstvě informován během čtvrtečního jednání s ministrem pro ekonomické záležitosti Kung Ming-hsinem a ministrem Národní rozvojové rady Yeh Chun-hsienem.

Aktuálně.cz na Tchaj-wanu

Pracovní cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila pokrývá redaktor Aktuálně.cz Viet Tran přímo na Tchaj-wanu, kam přiletěl s několikadenním předstihem. Součástí série článků budou i rozhovory s obyvateli Tchaj-peje i hledání českých stop na ostrově.

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„Společnost Taiwania Capital, která založila investiční fond pro střední a východní Evropu a ve kterém je v tuto chvíli uloženo zhruba 180 milionů eur, navyšuje svoji částku do tohoto fondu o dalších 50 milionů eur,“ pokračoval Vystrčil.

Peníze mají být speciálně vyčleněny pro tchajwanské a české podnikatele. Původní objem fondu činil konkrétně 178 milionů eur na deset let. Nově tak přibývá dalších 50 milionů eur vyhrazených výhradně pro Česko, a to bez časového omezení.

Místní si všimli sporu s vládou

O podporu mohou žádat české i tchajwanské start-upy a inovativní firmy se záměrem investovat v Česku nebo na Tchaj-wanu, včetně společných projektů.

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„To znamená, že zhruba 1,25 miliardy korun navíc je k dispozici českým a tchajwanským podnikatelům,“ doplnil předseda Vystrčil. Jakmile došlo na otázky místních novinářů, valná většina z nich mířila na českého politika. Tchajwanským médiím totiž neunikly spory mezi předsedou Senátu a vládou Andreje Babiše (ANO).

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„Myslím, že bychom měli pro Českou republiku pracovat v každém případě, i když je to třeba problematické. My tady nejsme proto, abychom uspokojovali své zájmy, ale hájili zájmy České republiky a rozvíjeli je,“ dodal Miloš Vystrčil na závěr tiskové konference.

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