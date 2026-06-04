„Už jste Tchajwancem,“ vyslechl si Vystrčil. Pak přišlo „miliardové“ překvapení pro Česko

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zakončil svou cestu na Tchaj-wan. A už přinesla první konkrétní výsledky – na společné konferenci s tchajwanským ministrem zahraničí Lin Chia-lungem například potvrdil posílení leteckých spojů mezi Tchaj-pejí a Prahou, ale i navýšení peněz v investičním fondu o více než miliardu korun. Finance mají být k dispozici pro české a tchajwanské podnikatele.
„Domnívám se, že pan předseda Vystrčil už skutečně je takovým lokálním Tchajwancem,“ řekl šéf diplomacie Lin Chia-lung na čtvrteční tiskové konferenci, které se v hojném počtu zúčastnila místní média. Ministr zahraničí ve svém projevu ocenil i samotný fakt, že Vystrčil i přes tlak z jiných stran nadále rozvíjí společné vztahy s ostrovem.
Slova se pak ujal i šéf Senátu a zmínil konkrétní výsledky uskutečněné cesty. „K existujícím třem přímým linkám v jednom týdnu společnosti China Airlines se podařilo vyjednat, že přibudou další čtyři přímé linky mezi Prahou a Tchaj-pejí a zpět od společnosti Starlux. Jinými slovy – přímá linka tím pádem bude létat každý den v týdnu,“ řekl Vystrčil a poděkoval tchajwanským politikům za spolupráci.
Miliarda pro české i tchajwanské podnikatele
Další výsledek byl ovšem o něco překvapivější – o novince byl totiž předseda české horní komory čerstvě informován během čtvrtečního jednání s ministrem pro ekonomické záležitosti Kung Ming-hsinem a ministrem Národní rozvojové rady Yeh Chun-hsienem.
Aktuálně.cz na Tchaj-wanu
Pracovní cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila pokrývá redaktor Aktuálně.cz Viet Tran přímo na Tchaj-wanu, kam přiletěl s několikadenním předstihem. Součástí série článků budou i rozhovory s obyvateli Tchaj-peje i hledání českých stop na ostrově.
„Společnost Taiwania Capital, která založila investiční fond pro střední a východní Evropu a ve kterém je v tuto chvíli uloženo zhruba 180 milionů eur, navyšuje svoji částku do tohoto fondu o dalších 50 milionů eur,“ pokračoval Vystrčil.
Peníze mají být speciálně vyčleněny pro tchajwanské a české podnikatele. Původní objem fondu činil konkrétně 178 milionů eur na deset let. Nově tak přibývá dalších 50 milionů eur vyhrazených výhradně pro Česko, a to bez časového omezení.
Místní si všimli sporu s vládou
O podporu mohou žádat české i tchajwanské start-upy a inovativní firmy se záměrem investovat v Česku nebo na Tchaj-wanu, včetně společných projektů.
„To znamená, že zhruba 1,25 miliardy korun navíc je k dispozici českým a tchajwanským podnikatelům,“ doplnil předseda Vystrčil. Jakmile došlo na otázky místních novinářů, valná většina z nich mířila na českého politika. Tchajwanským médiím totiž neunikly spory mezi předsedou Senátu a vládou Andreje Babiše (ANO).
„Myslím, že bychom měli pro Českou republiku pracovat v každém případě, i když je to třeba problematické. My tady nejsme proto, abychom uspokojovali své zájmy, ale hájili zájmy České republiky a rozvíjeli je,“ dodal Miloš Vystrčil na závěr tiskové konference.
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