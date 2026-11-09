Macinka to tvrdě schytává za „mužatky“. České hvězdy NHL ho na sítích ho nešetřily

Petr Macinka opět svými slovy zvedl lidi ze židle. Tentokrát ministr zahraničí podráždil výrokem, že hokej nepovažuje za ženský sport a že se české mistrovství bude muset obejít bez „ruských mužatek“. České hvězdy NHL ho pak na sociálních sítích nešetřily. „Už dost tohoto dementa, prosím,“ prohlásil na svém instagramovém profilu Adam Klapka, český útočník Calgary Flames. Reagovali i poslanci ANO.
Šéf české diplomacie Macinka pronesl svůj výrok v souvislosti s rozhodnutím arbitrážního soudu, které chce umožnit ruským a běloruským hráčům účast na mezinárodních turnajích. Verdikt se dotkne i Česka – v lednu se totiž koná v Ostravě hokejový šampionát žen do 18 let. Macinkovi se ale jejich přítomnost na ledě nelíbí.
„Lední hokej považuji za mužský sport. Za ženský sport ho úplně nepovažuji. Chápu, že tím nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset přežít české mistrovství bez účasti ruských mužatek,“ vzkázal Macinka v nedělní debatě CNN Prima NEWS. Proti jeho slovům se vzápětí ohradila i moderátorka Terezie Tománková.
„Wow, jak tohle může někdo říct?“
Zdaleka nebyla sama, vyjádření ministra zahraničí a šéfa Motoristů zaregistrovaly i české hokejové hvězdy NHL, které působí v zámoří. Macinku na svých sociálních sítích hráči nešetřili.
„Už dost tohoto dementa, prosím,“ napsal na svém instagramovém profilu Adam Klapka, český útočník Calgary Flames. Jeho slova přesdílela další výrazná tvář NHL Martin Nečas. „Wow, jak tohle může někdo říct?“ dodal a připojil zvracející emotikon.
Své kolegyně na ledě podpořil také Lukáš Dostál, brankář v dresu Anaheim Ducks. „Každý, kdo podporuje rovnoprávnost žen a mužů, podporuje i základní myšlenku FEMINISMU. Absolutně nechápu, jak může člověk v tak významné politické funkci veřejně pronášet podobné výroky,“ napsal na Instagramu.
„Taková slova jednoznačně odsuzuji a stydím se, že nás takový člověk reprezentuje jako ministr zahraničí. Hokej není mužský sport. Hokej je sport pro všechny, stejně jako každý jiný sport. Nenechte se odradit předsudky a omezeným myšlením druhých,“ vzkázal na závěr motoristickému vicepremiérovi.
Projev arogance, zní z ANO
Na Macinku reagovali také koaliční partneři z hnutí ANO. „Nazývat jakékoliv sportovkyně ‚mužatkami‘ není odvaha ani názor. To je od Petra Macinky jen projev arogance a jeho pocitu nadřazenosti. A také nebezpečné přesvědčení, že on sám je něco víc. Respekt k druhým by měl být samozřejmostí,“ uvedla k ministrovi šéfka poslaneckého klubu hnutí Taťána Malá.
„K ženskému hokeji (sportu) jednu edukativní poznámku. Na každý ze sedmi zápasů českých hokejistek na MS 2025 v Českých Budějovicích bylo vyprodáno, 5 859 diváků. A s feminismem to fakt nesouviselo,“ poznamenal ministr školství za ANO Robert Plaga.
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