Už by nesměli střílet toulavé psy a kočky. Myslivci ostře kritizují možný zákaz

Ve sněmovně momentálně leží novela zákona, která by myslivcům zakazovala střílení toulavých psů a koček. Podle poslanců, kteří zákaz navrhují, by za zvířata měli více odpovědnosti nést jejich majitelé. Pro jsou též ochranářské spolky. Návrh ale kritizují samotní myslivci.
„V dnešní době je značný fenomén chovat psa či kočku jakožto domácí mazlíčky, přičemž jsou tito často považováni za rodinné příslušníky, kdy s majiteli jezdí například i na dovolené a tráví s nimi veškerý volný čas. Usmrcením takového zvířete je způsobena nejen majetková újma, ale taktéž značná újma nemajetková,“ zní odůvodnění novely zákona, o které budou poslanci hlasovat v polovině května.
Ačkoliv se jedná o doplnění novely, která se týká zejména elektronické evidence používání přípravků na ochranu rostlin, její součástí je na návrh poslanců TOP 09 i „odejmutí“ práva myslivecké stráže v honitbě usmrcovat toulavé psy a kočky.
Současná pravidla to umožňují. Základ je pro toulavé psy i kočky stejný. Musí být minimálně dvě stě metrů od nejbližší obytné nemovitosti nebo plotu pozemku. Musí taktéž pobíhat na volno.
U psů platí podmínka, že musí ve chvíli, kdy jej myslivec usmrcuje, pronásledovat zvěř. Pokud to nedělá, myslivec jej zabít nesmí. Nesmí dále jít o psa loveckého, ovčáckého, slepeckého, zdravotnického, záchranářského či služebního. Majitel psa má taktéž povinnost psa v lese nenechat pobíhat na volno. Důležité taktéž je, že zvěř může zabít pouze myslivecká stráž, tedy úřední osoba, ne každý řadový myslivec.
Navrhovanou novelu ale v současnosti kritizuje například Českomoravská myslivecká jednota. „Toulavé kočky jsou v posledních letech významnými predátory v krajině. Každoročně usmrtí značné množství ptactva, obojživelníků, drobné zvěře a jiných živočichů,“ říká předseda myslivců Jiří Janota. Jak dodává, na základě statistických výkazů je ročně v honitbách odstřeleno zhruba 10 až 11 tisíc toulavých koček, které, jak říká, svým predačním tlakem významně narušují biodiverzitu v krajině. Podle poslední dostupné statistiky za minulou sezonu myslivecká stráž usmrtila 87 psů a 6891 koček.
„Volně pobíhající pytlačící psi dokážou uštvat či usmrtit nemalé množství především narozených mláďat spárkaté či drobné zvěře. Je na každém majiteli, aby svým chováním zajistil, že k těmto případům nebude docházet,“ říká myslivec.
„Souhlasím s potřebou nepřehlížet druhou stranu problému. Volně pobíhající psi a kočky mohou působit škody na volně žijící zvěři, která nemá svůj život ve volné přírodě snadný. A nesmíme ani sklouznout k tomu, že budeme neodpovědné chování některých majitelů přehlížet,“ říká pro Aktuálně.cz jeden z předkladatelů aktuální novely Michal Zuna (TOP 09).
„Jsem přesvědčen, že řešením však není bezcitný postup vůči domácím mazlíčkům, ale důslednější odpovědnost jejich majitelů,“ dodává Zuna s tím, že lidé, kteří nechávají svá zvířata volně pobíhat v krajině či lese bez dozoru, musí nést následky svého jednání občanskoprávní cestou.
Obce podle něj mohou například obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů a koček ve svém katastru. Porušení pravidel je pak přestupkem. Pokud zvíře způsobí újmu, náklady by se měly vymáhat po majiteli.
Novelu podporují i některé ochranářské spolky. „Pokud by novela prošla, bylo by to samozřejmě výborné, často dochází k neoprávněnému usmrcení zvířat nesplňujícímu ani současné znění zákona a podmínky pro usmrcení mysliveckou stráží,“ říká Pavla Dorničová z Nadace na ochranu zvířat. Pokud by přišel úplný zákaz, vše by podle ní bylo mnohem jednodušší.
„Nicméně myslivecká lobby je velice silná a nedá se příliš předpokládat, že by tato novela prošla, a také by bylo velmi složité prokazování a zjišťování pachatele nelegálního usmrcení zvířete. Jednak nebude nikdo dohledatelný a také vztahy v konkrétním mysliveckém spolku bývají velmi silné – jak se říká „ruka ruku myje“ a budou se vzájemně krýt. Těžko bude policie dělat balistickou analýzu a zjišťovat, ze které zbraně bylo na zvíře vystřeleno,“ dodává Dorničová.
Mohlo by vás zajímat: Rozkládající se vrak Titaniku uchvátil potápěče
ŽIVĚ Teherán souhlasí s pozastavením jaderného programu a uran se převeze do USA, řekl Trump. Írán to popírá
Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od USA neobdrží žádné zmražené finanční prostředky. Podle agentury Reuters Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do USA. Írán to už dříve popřel.
ŽIVĚ Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, upozornil Zelenskyj
Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
„Skončíš jako Orbán, jsi ruský mafián.“ Andrej Babiš mladší ostře sepsul svého otce
Andrej Babiš mladší se rázně pustil do svého otce, premiéra a předsedy hnutí ANO v jedné osobě. Pod příspěvkem o setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vzkázal svému rodiči, že „skončí jak Orbán“. Také ho označil za „ruského mafiána“, který se snaží zestátnit česká média. „Nepovede se ti to. Jsi starý a neumíš se vyjadřovat jako státník,“ napsal dále Andrej Babiš mladší.
Debutant Brízgala pomohl i napodruhé porazit v přípravě Němce
Čeští hokejisté porazili v Karlových Varech v přípravě na květnové mistrovství světa Německo i v dnešní odvetě. Na čtvrteční výhru 5:3 navázali vítězstvím 4:1.