K útoku na nemocnice mohl pomoct nástroj ruských hackerů, zjistila antivirová firma

Škodlivý program coviper, který zejména v minulém týdnu útočil na některé české nemocnice, mohl být vytvořen za pomoci nástroje od ruských hackerů. Vyplývá to ze zjištění antivirové firmy Eset. Jeho stopa vede podle ní i na čínské IP adresy.

"Původ útoku nelze jednoznačně určit, nicméně nástroj MBR Locker, pomocí kterého byl vytvořen, je v ruském jazyce. Stejně tak jsou instrukce k použití tohoto nástroje k dispozici na ruských hackerských fórech. Digitální stopu jsme rovněž zaznamenali na čínských IP adresách," uvedl technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák.

V pondělí se v Lidových novinách s odkazem na důvěryhodné zdroje objevila informace, že za útoky stojí zřejmě Rusko. To prostřednictvím svého velvyslanectví v Praze popřelo, že by za útoky stálo a označilo to za výmysl, špinavý protiruský výpad a otevřenou provokaci.

Generátor MBR Locker je nástroj, do kterého mohou útočníci snadno nastavit potřebné údaje, například hlášku, která se má zobrazit po zablokování počítače, a následně je vytvořen spustitelný exe soubor, který je pak samotným škodlivým programem. Nejde tedy podle Dvořáka o nijak sofistikovaný způsob vytvoření škodlivého kódu.

"Zpětnou analýzou jsme v dubnu detekovali jednotky detekcí, ze kterých vyplývá, že škodlivý kód byl použit cíleně. Poprvé jsme se s tímto kódem setkali v lednu, ale s žádným bezpečnostním incidentem jej nespojujeme," dodal Dvořák.

Pokud uživatel otevře infikovanou přílohu e-mailu s coviperem, nastane napadení počítače. Po prvním škodlivým kódem vynuceném rebootu a opětovném přihlášení uživatele se zobrazí aplikace s ilustračním obrázkem detailu koronaviru s anglickým popisem, že zařízení bylo infikováno koronavirem, uvedl Dvořák.

Škodlivý kód kromě zobrazení obrázku s koronavirem rovněž přepíše Master Boot Record neboli MBR, což je tzv. hlavní spouštěcí záznam na pevném disku, který je zodpovědný za správné spuštění operačního systému.

Hrozba není příliš pokročilá

Destruktivní část této hrozby, která má za cíl znemožnit spuštění operačního systému, není po technické stránce příliš pokročilá. Jednak se dá tato blokace obejít stisknutím kláves Ctrl+Alt+Escape, ale i kdyby tomu tak nebylo, zkušený administrátor dokáže obnovit MBR a zamezit opakovanému spuštění škodlivého kódu coviper poměrně snadno a rychle, řekl Dvořák.

Před útoky na nemocnice varoval minulý čtvrtek Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Hackeři v nedávné minulosti napadli například zdravotnická zařízení v Brně nebo Kosmonosech, v minulých dnech jejich útok odrazila ostravská nemocnice, pokusy o útok zaznamenaly také Fakultní nemocnice Olomouc nebo nemocnice Pardubického kraje.

Dvěma útokům čelila také Karlovarská krajská nemocnice, oba odrazila a nezpůsobily jí žádné škody. Loni byla podle odhadů expertů napadena asi pětina tuzemských nemocnic. Bezpečnostní incidenty v poslední době nahlásila i společnost ČEZ nebo Letiště Praha.