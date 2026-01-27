Útočící Okamura dostal Babiše do rozpaků. A církev proti jeho chování ostře vystoupila

Předseda SPD Tomio Okamura se po zvolení předsedou Poslanecké sněmovny ocitá stále více v záři reflektorů. Zatímco ale on se v nich usmívá a zakládá si na stále ostřejších slovech, jiní mají ve tvářích zcela odlišné výrazy. V pondělí se tvářil hodně zaskočeně kvůli Okamurovi premiér Andrej Babiš. A představitelé hned několika náboženství v Česku se přímo ohradili proti Okamurově chování.
Předseda SPD a Poslanecké sněmovny má stále větší prostor v médiích i na veřejnosti mimo jiné proto, že poskytuje téměř pravidelně vždy v pondělí rozhovory poté, co odchází z jednání koaliční trojky, tedy zástupců ANO, SPD a Motoristů sobě. Jeho zatím poslední vyjádření ale dostalo do rozpaků i samotného premiéra Andreje Babiše.
Okamura si totiž po jednání před kamerami postěžoval na chování prezidenta Petra Pavla, který podle Okamury nachystal „noty“ pro pondělní odpolední setkání s předsedy obou parlamentních komor, premiérem a ministrem zahraničí.
„Obdrželi jsme v pátek návrh deklarace, která by měla být výstupem z toho jednání. Obsah té deklarace je absolutně nepřijatelný pro celou naši vládní koalici, takže ta debata bude velmi komplikovaná,“ prohlásil Okamura o dokumentu, kteří přišel z Kanceláře prezidenta republiky. Na doplňující novinářský dotaz ještě dodal, že prý šlo o návrh deklarace od prezidenta, jak si představuje výstup ze společného jednání. „My si jako vládní koalice představujeme diametrálně odlišné výstupy,“ dodal Okamura.
Jenže několik hodin poté se uskutečnila tisková konference vlády, kde Babiš mimo jiné čelil dotazu, co říká Okamurovým slovům, že „návrh deklarace od prezidenta byl nepřijatelný“. „Ne, ne, já o žádné deklaraci nevím,“ byla první slova překvapeného Babiše. Vzápětí vysvětlil, že poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček přinesl „nějaký text“. „My jsme se ptali, co to je, a byli jsme informováni, že to jsou teze, které bude pan prezident prezentovat na schůzce. Takže žádná deklarace nebyla,“ pokračoval Babiš.
A na dotaz, jestli by nastínil, s kterými tezemi nesouhlasil, byl Babiš zcela v rozpacích. „Já nevím, že bychom nesouhlasili s nějakými tezemi,“ vrtěl nesouhlasně hlavou a nakonec se pousmál, když novináři upozornili, že Okamura o tom tak mluvil. „Tak asi četl něco, co my nevíme, o čem to je,“ skončil s odpovědí premiér.
Ve skutečnosti četl Babiš totéž co Okamura. A také například předseda Senátu Miloš Vystrčil jako další účastník schůzky, která nakonec neproběhla. Zrušil ji prezident, protože Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka se zdrželi na zasedání vlády. Vystrčil upozornil, že prezident ani jeho kancelář žádný návrh memoranda neposílal. Šlo skutečně jen o teze, které prezident posílá jako podklady k debatě už od dob, kdy se scházel s nejvyššími ústavními činiteli a s ministrem zahraničí v době vlády Petra Fialy. Teprve na samotných setkáních ale vzniká něco jako „memorandum“, tedy výsledek dohody všech účastníků.
To ale nebyla v pondělí jediná chvíle, kdy Okamurova slova vzbudila pozornost i nelibost. Ozvalo se totiž společenství biskupů římskokatolické i řeckokatolické církve v České republice, kteří tvoří Českou biskupskou konferenci. Dali najevo, že se jim nelíbí, jak Okamura mluví o ukrajinských uprchlících.
„Jsme vážně znepokojeni výroky předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedy SPD pana Tomia Okamury namířenými proti ukrajinským uprchlíkům a proti pomoci, kterou jim Česká republika poskytuje,“ začíná jejich společné prohlášení, ve kterém rovněž tvrdí, že je od Okamury zavádějící a nebezpečné, když zpochybňuje solidaritu s lidmi v nouzi.
Biskupové přitom v prohlášení nepřímo vzpomněli i druhou světovou válku, kdy nacisté vraždili mimo jiné Židy či Romy. „Útok na konkrétní národnostní skupinu a v jejím rámci na zvláště zranitelné, v tomto případě na ukrajinské uprchlíky a mezi nimi na staré, nemocné a závislé na pomoci, připomíná neblahou evropskou minulost obdobných útoků na Židy, Romy a lidi s postižením. Minulost, kterou nechceme opakovat,“ varovali církevní představitelé.