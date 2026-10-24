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Domácí

Utište emoce, vyzval politiky prezident. Znepokojila ho vyhrocená situace

ČTK
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Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro ČT a Český rozhlas (ČRo) podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů. Na síti X to v sobotu uvedl prezident Petr Pavel. Doplnil, že média veřejné služby řadí mezi základní pilíře české demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse.

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Prezident Petr Pavel.Foto: Vondrouš Roman – ČTK / Vondrouš Roman
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Prezident uvedl, že vyhrocenou situaci ve Sněmovně sleduje se znepokojením. „Žádám, aby politici utišili emoce a vrátili se k věcné debatě, aby dodržovali zavedená sněmovní pravidla a aby obnovili základní respekt mezi koalicí a opozicí. Žádám o demokratické chování a důstojnost. Totéž, věřím, od politiků očekává veřejnost,“ napsal.

Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků
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7 fotografií

Opozice po vyhroceném nočním jednání o zrušení poplatků ostře kritizuje postup vládní koalice. Podle opozičních politiků sněmovní většina nerespektovala letité zvyklosti. Premiér Andrej Babiš (ANO) naopak tvrdí, že opozice téma zneužívá k eskalaci situace v Česku. „Vyzývám opozici, aby přestala lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost,“ napsal Babiš v sobotu na síti X.

Způsob zařazení bodu na jednání a sobotní hlasování podkopává podle Pavla víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů. Zrušení poplatků by podle něj měla předcházet široká diskuse. „Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit. Opakuji, že média musí mít v každém ohledu jasné záruky nezávislosti v oblasti obsahové i finanční,“ uvedl.

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Česko je podle Pavla jednou z mála zemí střední a východní Evropy, kde funguje velmi dobře systém veřejné služby a soukromých médií. „Pokud chtějí politici tento stav změnit, měli by to dělat se znalostí, kvalitně, promyšleně a transparentně,“ zdůraznil.

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