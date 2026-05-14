Utajované přezbrojení. USA pomohly, čeští výsadkáři získají desítky útočných vozidel

Přesně rok poté, co vyšlo najevo, že ukrajinské speciální jednotky se po bojištích prohánějí v lehkých útočných autech Flyer, se americká technika dostává i do výbavy české armády. Chrudimský výsadkový pluk by měl těchto vozidel získat hned několik desítek, první už dorazily. Spojené státy je Česku poskytnou jako kompenzaci za dřívější pomoc Kyjevu, platit bude třeba jen za jejich vybavení.
Expozice české armády a ministerstva obrany nebyla nijak velká. Na letošním bratislavském zbrojním veletrhu IDEB patřila spíš k těm menším a lehce přehlédnutelným. V prvním patře hlavní budovy sázela především na zdravotnický materiál či části bojového modulárního kompletu.
O to víc tu návštěvníka zaujme zhruba dva metry vysoké útočné vozidlo Flyer 72 HD. Nikdo z vojáků ani zástupců ministerstva obrany se však k exponátu nechce příliš vyjadřovat. A to ani dokonce sám ministr Jaromír Zůna (za SPD) či jeho hlavní zbrojíř Ján Gurník, jehož se reportér Aktuálně.cz pokoušel na veletrhu oslovit.
Jak zjistil deník Aktuálně.cz, tato rychlá vozidla, která uvezou až sedm vojáků a kulomety, granátomety či protitankové střely, se mají stát v blízké době hlavní platformou výsadkového pluku v Chrudimi. Ozbrojené síly po nich jako po jedné z řady možností pokukovaly už v minulosti, kdy ministerstvo chystalo nákup 159 aut za 5,6 miliardy korun.
Zakázku ale muselo nakonec v roce 2023 zrušit. Řada zájemců totiž vycouvala, v tendru zůstali jen dva výrobci a jejich nabídky si obrana vyhodnotila jako předražené.
Další dodávka na konci května
Přitom sami výsadkáři nová auta potřebují. Jejich lehké land rovery Kajman jsou totiž zastaralé a neposkytují dostatečnou balistickou ochranu.
„Specializované pracoviště Armády ČR pro meziskladování techniky převzalo šest kusů vozidel Flyer,“ potvrzuje Zdeňka Sobarňa Košvancová, mluvčí generálního štábu. „Další dodávka vozidel je plánována na konec května,“ doplnila.
Stroj Flyer 72 HD (Heavy Duty) využívají především američtí výsadkáři, pro které je vyvinula firma General Dynamics před 15 lety. Zadání bylo jednoduché: hbité útočné vozidlo přepravitelné vzduchem, a to i v podvěsu vrtulníku.
Flyer může nést na každé straně jeden kulomet, na střechu je možné namontovat zbraňovou stanici osazenou granátometem či protitankovými řízenými střelami.
Spojené státy by měly v rámci svého mezinárodního programu FMF (Foreign Military Financing) dodat ozbrojeným silám celkově 46 těchto útočných automobilů. Podle dřívějších informací jde o součást kompenzace za starší vojenskou techniku, již Praha v minulých letech poskytla jako pomoc Kyjevu bránícímu se ruské agresi. Podobně Česko od USA získá i osm starších vrtulníků z přebytků námořnictva.
Auta je třeba vybavit
Otázkou ovšem je, jak na dodávky a zavádění Flyerů do výzbroje české armády dopadnou škrty v obranném rozpočtu. Vozidla ze Spojených států přicházejí nezastavěná a chrudimští výsadkáři je potřebují dovybavit – ať už radiostanicemi Harris, či neprůstřelnými skly.
V plánovaných letošních obranných výdajích se původně operovalo se sumou 200 milionů korun. Ovšem po nástupu vlády Andreje Babiše (ANO) a masivním osekávání zmizela i tahle kolonka.
Ministerstvo obrany navíc bude muset rozhodnout, komu stamilionovou zakázku na dovybavení vozidel zadá. I když automobil Flyer 72 HD na akcích v Česku – ať už jde o veletrhy, či vojenské show – prezentuje firma STV Group, resort ještě pod vedením Jany Černochové (ODS) uvažoval o tom, že by kontrakt svěřil „svému“ Vojenskému technickému ústavu. Nic se ale dosud nepodepsalo.
V minulosti se navíc mluvilo o tom, že poté, co zavedou do výzbroje „darovaná“ vozidla, by jich české ozbrojené síly chtěly přikoupit další desítky. Tak, aby jich celkově vojáci používali téměř dvě stovky.
Cena obchodu přes americký program FMS (Foreign Military Sales) měla vysoce přesáhnout miliardu korun. Ani tahle akvizice však zdaleka není definitivní. Obrana stále neurčila formu nákupu a zapojení českého průmyslu.
Flyery už prošly několika válečnými konflikty. Kromě toho, že nyní pomáhají ukrajinským speciálům, je s sebou americké expediční síly vzaly do Afghánistánu i do Iráku.
