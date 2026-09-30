„Utajený“ Okamura v české politice. Do voleb jde ve stejném dresu jako otec

Ve sněmovně sedí jeho otec Hayato (KDU-ČSL) i strýc Tomio (SPD), který dolní komoře dokonce šéfuje. Další strýček Osamu kandidoval zase do evropského parlamentu. V komunálních volbách ale kandiduje další z klanu Okamurů, dvaadvacetiletý Ignác. Ten se opět uchází o přízeň voličů na kandidátce Prahy sobě v Praze 7.
Ignác Okamura je nejmladší z pěti dětí lidoveckého poslance Hayata Okamury. Stejně jako jeho otec, i on má dva bratry. A také po vzoru otce vstoupil ke křesťanským demokratům. Figuruje jako číslo 15 na kandidátce Praha sobě. Lidovci a Zelení totiž v hlavním městě uzavřeli spojenectví právě s tímto subjektem.
Nejmladší z Okamurů-politiků ale není v komunální politice i přes nízký věk žádným nováčkem. Kandidoval totiž už před čtyřmi lety — hned v 18 letech — za stejný politický subjekt jako letos. Uspěl a stal se tak zastupitelem sedmé městské části.
Student práv vyrůstal od dětství v dolních Holešovicích. „Fascinuje ho jedinečná holešovická přístavní a industriální architektura,“ uvádí o Ignáci Okamurovi v předvolebním medailonku Praha 7 sobě.
Tři bratři
Okamurové jsou v české politice zavedený pojem. Tomio je v politice od roku 2012, napřed byl senátorem za Zlín, poté poslancem a předsedou dvou hnutí — nejdřív Úsvitu přímé demokracie a pak SPD. Dlouhou dobu byl Tomio Okamura opozičním poslancem, po loňských volbách se ale jeho strana poprvé podílí na vládě.
To Hayato musel skousnout několik neúspěchů, než se mu podařilo zakotvit ve sněmovně. Do té neúspěšně kandidoval za lidovce už v roce 2017. Za stejnou stranu to pak nejstarší z bratrů Okamurů zkoušel i do Senátu a europarlamentu — pokaždé neúspěšně. Až v roce 2021 díky preferenčním hlasům poskočil z patnáctého na šesté místo a byl zvolen poslancem. Loni pak svůj mandát obhájil.
Třetí z bratří Okamurů Osamu tak politicky ambiciózní nebyl. Architekt a někdejší děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci kandidoval pouze jednou. V roce 2024 zkoušel štěstí na kandidátce Zelených do europarlamentu z šesté pozice. Strana ale ve volbách neuspěla. Od roku 2025 působí nejmladší z bratří jako šéf Českého centra v Tbilisi.
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