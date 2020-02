Utajená část zakázky na dálniční známky: kamery měly fotit i posádky aut

E-shop na dálniční známky nebyl jedinou složkou kritizované zakázky za 400 milionů, kvůli které premiér Andrej Babiš odvolal z postu ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Jejím účelem bylo také zavedení sledovacího systému, který by měl za úkol fotit nejen registrační značky aut, ale také celou posádku, píší Seznam zprávy. Projekt ministerstvo připravovalo v utajeném režimu spolu s BIS.

"Ten systém měl umět fotit registrační značky, z logiky vyplývá, že měl umět fotit i víc. A ano, část byla v utajeném režimu," řekl exministr dopravy Vladimír Kremlík serveru Seznam zprávy.

Seznamu to potvrdily také dva neupřesněné zdroje z bezpečnostní komunity. Kamery podle jednoho z nich nemají za úkol vyfotografovat pouze registrační značku, ale v předepsané kvalitě pořídit snímky také kabiny vozu včetně všech lidí, kteří v autě cestují.

Takto by měly přitom ve čtyřiadvacetihodinovém režimu vyfotit každý projíždějící vůz. Fotografie by se pak uložily na server, kde by zůstaly dalších nejméně 24 hodin a bezpečnostní složky by si je mohly stáhnout.

Za bezpečnostní komunitu věc aktivně řešila Bezpečnostní informační služba, uvádí Seznam. Ta posílala Státnímu fondu dopravní infrastruktury požadavky například na kvalitu fotografií, ale také doporučila, aby se fond při zadávání prací vyvaroval otevřenému výběrovému řízení a aby oslovil jen dodavatele, kteří mají zkušenosti s prací s utajenými informacemi.

Je to fantasmagorie, tvrdí Havlíček

Stanovisko ředitele BIS Michala Koudelky poté posvětil také Národní bezpečnostní úřad, ministerstvo vnitra i Vojenské zpravodajství. "Jestli se vedla nějaká debata o tom, zda je to správně, nevím, já u ní nebyl. Byl jsem ministr dopravy, nikoli tajných služeb," říká exministr Kremlík.

Premiér Babiš zjištění Seznamu označil za lži. Po jednání vlády přiznal, že zakázka probíhala v utajeném režimu, systém má podle něj ale pouze sloužit pouze k evidenci registračních značek. "Žádný sofistikovaný sledovaný systém to nebyl. Je to nesmysl," řekl. Dodal, že kvůli zakázce podal trestní oznámení.

"Je to fantasmagorie, která nedává smysl. Postupovalo se zcela podle zákona. Bezpečnostní služby neměly jiné požadavky než to, co se běžně děje na letištích," dodal vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle něj BIS ve svých požadavcích na bezpečnostní kamerové systémy naopak ustupuje.

Takový systém funguje všude po světě, říká Bělobrádek

Předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek nadále stojí za tajnou službou. "BIS postupuje zcela v souladu se zákonem," tvrdí Bělobrádek s tím, že informace o možném fotografování řidiče aut nejsou pro něj ničím překvapivým. "Výřez fotografií je možný, zákon takový postup umožňuje. Byli jsme ale informovaní ředitelem BIS, že něco takového jeho služba zatím nehodlá využívat," řekl Bělobrádek Aktuálně.cz.

"Samozřejmě ji kamery zajímaly, technicky je to možné, aby kamery zachytily posádky aut, takový systém funguje všude na světě, kamery jsou zajímavý zdroj dat. Ale nejdůležitější je, že BIS využitím kamer neporušuje žádný zákon. Jestliže ale BIS zatím nechce tento systém využívat, tak uvidíme, jak to bude dál," dodal Bělobrádek.

Podle něj šéf BIS Koudelka přinesl na jednání komise také několik dopisů, které ohledně celé zakázky psal. Z některých z nich patrně cituje i Seznam. Bělobrádek ale vylučuje, že by někdo z poslanců vynesl kopie dopisů ze zasedání komise. "To je vyloučeno. Mohli jsme do dopisů a dalších dokumentů nahlédnout, ale nikdo si je nemohl fotit ani přepisovat," řekl.

Podle Seznamu se Koudelka i mluvčí BIS Ladislav Šticha odmítli ke zjištění vyjádřit. Šticha pouze minulý týden uvedl, že se s přístupem BIS do evidence od začátku počítá a oporu má i v zákoně o pozemních komunikacích, který byl v září novelizován. Policejní prezident Jan Švejdar Seznamu řekl, že jeho složky fotografie posádek vozidel nikdy nepotřebovaly, zajímají je jen snímky registračních známek.