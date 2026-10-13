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Domácí

Ústavní soud se zastal matky, která místo výživného dostala luxusní auto

ČTK
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Ústavní soud se zastal ženy, která namísto dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní vozidlo BMW X5. Protože však muž čelil stíhání pro podvod, orgány činné v trestním řízení vůz zabavily, prodaly za 573 tisíc korun a peníze zajistily k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených.

Ústavní soud
Ilustrační foto.Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
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Žena marně žádala o uvolnění peněz. Justice chybovala, když se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu rozhodne Krajský soud v Českých Budějovicích, plyne z nálezu.

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Podobný postup lze podle ÚS akceptovat jen v situaci, kdy vše nasvědčuje tomu, že převod auta je účelový. "Tak tomu ale v dotčeném případě nebylo," upozornili ústavní soudci. Existoval totiž rozsudek Vrchního soudu v Praze, který potvrzoval dluh na výživném i dohodu mezi rodiči o automobilu BMW.

Policie argumentovala tím, že vzhledem k rozsahu škody způsobené trestnou činností nelze v tomto případě upřednostnit zájmy dětí. Krajský soud na námitku, která se týkala výživného, nereagoval vůbec, přestože matka upozorňovala na to, že je samoživitelka a že blokace peněz může mít pro rodinu likvidační charakter.

Policisté i krajský soud se měli podle ÚS důkladněji zabývat tím, jak zvolený postup ovlivní děti a jejich materiální zabezpečení, tedy jak moc budou zablokované peníze rodině chybět. Teprve takto zjištěné skutečnosti pak měl soud poměřovat s veřejným zájmem na zajištění výnosu z trestné činnosti, plyne z nálezu.

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ÚS se však detailně nezabýval otázkou, kdo byl vlastníkem automobilu. V dané situaci to nehrálo podstatnou roli. Trestní řád totiž umožňuje zajistit věc i jinému vlastníkovi, než je sám obžalovaný.

"Na takovém postupu orgánů činných v trestním řízení není nic ojedinělého – právě naopak, velmi často bývá institut zajištění věci používaný i vůči třetím osobám, na které obžalovaní své výnosy z trestné činnosti převedli, nebo například pro zajištění důkazů, které vlastní také třetí osoby," stojí v nálezu.

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