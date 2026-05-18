Ústavní soud odmítl stížnost Liskové, za nenávistné příspěvky dostala podmínku

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti dostala podmíněný trest. Příspěvky mířily proti Pirátům, zejména jejich poslankyni Olze Richterové, a také proti Ukrajině a Ukrajincům. Byly to cílené a zlovolné útoky, na které se nevztahuje svoboda projevu, plyne z usnesení zpřístupněného v databázi ÚS.
Ústavní soudci připustili, že některé aspekty případu svědčí ve prospěch Liskové. Vyjadřovala se k otázkám veřejného zájmu, navíc primárním cílem byli politici, kteří musejí snést vyšší míru kritiky. Převážily však faktory, které hovoří v neprospěch Liskové. Podle soudu totiž šlo o vědomé lži, které cílily na konkrétní lidi a štvaly proti nim další příznivce a sledující Liskové.
„Tyto výroky proto nelze vnímat jako dobrověrná - byť třeba šokující a kontroverzní - vyjádření k otázkám obecného významu, nýbrž jako cílené a zlovolné útoky, jejichž cílem bylo způsobit druhým újmu,“ stojí v usnesení soudkyně zpravodajky Kateřiny Ronovské.
Okresní soud v Ostravě uložil Liskové za podněcování k nenávisti osmiměsíční trest vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Musela také smazat účet na sociální síti. Rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Ostravě i Nejvyšší soud. Lisková dlouhodobě vinu popírala a tvrdila, že jde o politický proces. V ústavní stížnosti poukazovala na „dvojí metr“. Kdyby prý podobně napadala SPD nebo komunisty, před soudem by neskončila.
Lisková v letech 2019 až 2021 například na sociálních sítích vytvářela dojem, že Richterová chce dávat startovní byty pro mladé rodiny migrantům z Afriky. Tvrdila, že Piráti byli dosazeni do politiky pouze za účelem „totálního rozkladu a zničení ČR“ nebo že podporují „úchyly a muslimské vrahy“. Používala také pojmy jako „lidský odpad“ nebo „nelidské zrůdy“. Další texty směřovaly proti Ukrajincům, o kterých psala jako o nacistech. Volala po „deukrajinizaci a denacifikaci“ Česka.
V minulosti byla Lisková členkou ČSSD, později SPD, vedla spolek Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a vydávala se za honorární konzulku regionu ovládaného proruskými separatisty. Spolek v roce 2017 zrušil soud. Rusko v roce 2022 prohlásilo region za součást svého území.
Mohlo by vás také zajímat: Gretě Thunbergové byl zakázán vstup do Benátek – aktivistka nalila zelené barvivo do Canal Grande
Za útok sekáčkem v obchodním centru hrozí cizinci až 20 let vězení
Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla v pondělí na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.
ŽIVĚ "Krátí se jim čas, měli by sebou pohnout." Trump opět pohrozil Íránu zničením
Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
Bartůňková po jízdě v Římě slaví životní posun v žebříčku WTA
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku.