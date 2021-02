Ústavní soud odmítl návrh senátorů na zrušení termínu voleb

Ústavní soud odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení prezidentova rozhodnutí o termínu voleb do sněmovny. Volby se mají konat 8. a 9. října, termín tak nadále platí. Podle skupiny senátorů, převážně za STAN, prezident Miloš Zeman vyhlásil volby s neobvyklým předstihem - už v prosinci loňského roku, což se negativně promítne do politické soutěže a do hospodaření politických stran.

Návrh byl podán zjevně neoprávněným navrhovatelem, konstatoval Ústavní soud v usnesení, které v úterý zpřístupnil na svém webu. Soud dospěl k závěru, že vyhlášení termínu voleb není takzvaným jiným právním předpisem, jak předpokládali senátoři, ale rozhodnutím veřejné moci, které lze přezkoumat v řízení o ústavní stížnosti. Skupina senátorů ale není oprávněna tento typ řízení iniciovat. Na rozhodnutí ÚS ještě čeká obdobný návrh podaný politickou stranou Spojení demokraté - Sdružení nezávislých. Pod návrhem bylo podepsáno 18 senátorů. Zeman podle nich zneužil svou prezidentskou pravomoc. Poukazovali na údajný zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím. Prezidentovo rozhodnutí spolupodepsal premiér Andrej Babiš. V médiích pak Babiš uvedl, že jej Zemanovo rozhodnutí překvapilo. Babišova veřejná vyjádření byla podle Starostů nejednoznačná a zmatečná, proto žádali ústní jednání a premiérův výslech, v čemž jim ústavní soudci nevyhověli - vzhledem k tomu, že stížnost odmítli usnesením, veřejné jednání se konat nemohlo. Ústavní soud nevyhověl návrhu skupiny senátorů, zákon o ochraně přírody a krajiny a stavební zákon zůstávají beze změny: https://t.co/007KS3hjJn Odlišné stanovisko k nálezu uplatnilo sedm soudců. — Ústavní soud (@usoud_official) February 2, 2021 Do limitu 90 milionů korun na kampaň se po vyhlášení voleb započítávají veškeré náklady na volební propagaci. Strany a hnutí se ovšem musí do voleb přihlásit až začátkem srpna. Podle Starostů není důvod pro regulaci volební kampaně, když ještě nebude jasné, které strany budou kandidovat samostatně a které v koalici. Rozhodnutí prezidenta podle Starostů zvýhodňuje vládní představitele, jejichž oficiální vyjadřování k vládní agendě se za kampaň samo o sobě nepovažuje. Termín voleb je sice po úterku potvrzený, zatím ale není jisté, podle jakých pravidel se do sněmovny bude volit. Důvodem je očekávané rozhodnutí soudu o některých částech volebního zákona, které znevýhodňují menší strany. Jak rozhodl Ústavní soud v této otázce, oznámí ve středu. V úterý soudci na neveřejné poradě dospěli k rozhodnutí.