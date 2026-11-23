Zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosadila vládní koalice navzdory vetu Senátu i prezidenta Petra Pavla, je podle bývalého předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského jednoznačně protiústavní.
V rozhovoru pro server Novinky.cz vyjádřil přesvědčení, že Ústavní soud v tomto případě nebude váhat. Vládní záměr zakotvit českou korunu v ústavě považuje za hloupý a směšný. Varoval také před zavedením obecného referenda.
Referendum by se podle něj mělo používat v naprosto výjimečných situacích, jako bylo přistoupení země k Evropské unii. „Žijeme v parlamentní demokracii, tedy v demokracii postavené na přímo voleném zastupitelském sboru. Cesta referend je cesta do pekel, připomeňme si historii. Co dostalo v Německu Adolfa Hitlera k moci? Opakovaná referenda. Chraň pánbůh, aby se něco podobného mohlo stát i u nás,“ prohlásil Rychetský.
Vláda Andreje Babiše (ANO) schválila návrh ústavního zákona o referendu tento měsíc, k jeho přijetí ale nemá koalice dost hlasů ani v jedné parlamentní komoře.
Opozice se obrátila na Ústavní soud kvůli vládnímu zákonu, který odebírá prezidentovi kompetenci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.
„Vím, že bych neměl v médiích říkat jednoznačné závěry, ale tady si troufám říct: Ano. To je naprosto jednoznačně protiústavní. To je návrh, u kterého se domnívám, že Ústavní soud nebude váhat,“ řekl bývalý šéf Ústavního soudu.
Záměr zakotvit českou korunu na ústavní úrovni si dal kabinet ANO, SPD a Motoristů do programu, návrh včetně práva držet a používat hotovost plánuje předložit příští rok.
Trvání na vlastní měně je projev hlouposti, míní Rychetský. „Tak absurdní, hloupý, směšný a komický návrh jsem ještě nezažil,“ dodal. Všechny sousední země už platí eurem a je podle něj ostuda, že Česko ne.
Za nelehký úkol považuje rozhodování ústavních soudců o kompetenční žalobě prezidenta Pavla kvůli sporu s Babišovou vládou o to, kdo má Česko zastupovat na summitu NATO.
Neexistuje žádný precedens a soud musí podle Rychetského vyřešit konflikt dvou fenoménů. Ústavní systém je postaven na principu parlamentní formy vlády, ale současně má systém „jisté hybridní prvky“ kvůli polokancléřskému modelu, při kterém premiér je pánem vlády.
„Otevírá se otázka, jak široký prostor má prezident při výkonu svých pravomocí. Podle ústavy zastupuje stát navenek, ale téměř ke všem aktům potřebuje souhlas vlády. Zatím neexistuje jednoznačné vymezení prostoru pro prezidenta a prostoru, ve kterém je vládou omezován. Očekávám, že Ústavní soud se pokusí tuto mezeru vyplnit svým nálezem,“ uvedl Rychetský.
Je přesvědčen o tom, že Ústavní soud rozhodne tak, že bude zachována důstojnost prezidentského úřadu i nezastupitelná role vlády jako představitele parlamentní většiny. Předběžným opatřením Ústavní soud v červnu nařídil vládě, aby umožnila Pavlovi Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře.
„To předběžné opatření je jednoznačně motivováno ústavním principem, který říká: prezident zastupuje stát navenek. Tento princip nelze pominout ani v dalším posuzování celé kauzy. I když Ústavní soud zdůraznil, že tím nepředjímá konečné rozhodnutí, nemyslím si, že by tento princip ve svém dalším rozhodování opustil,“ řekl emeritní předseda Ústavního soudu.
Soudci se podle něj pokusí systémově a komplexně vyřešit celý problém vztahu kompetencí prezidenta a vlády. Snahou v podobných nálezech je také získat co největší počet souhlasných hlasů, nejlépe dosáhnout jednomyslnosti, aby měl co největší váhu a přesvědčivost, doplnil.
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