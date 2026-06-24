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Domácí

Ústavní soud nařídil vládě vzít prezidenta na summit NATO

Domácí

Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním nepočítala.

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Briefing Ústavního soudu k procesnímu postupu v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Pavel usiluje o účast na summitu NATO v Ankaře, vláda s ním nepočítá, 24. června 2026, Ústavního soudu, Brno.Foto: ČTK – Uhlíř Patrik
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