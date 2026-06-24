Ústavní soud nařídil vládě vzít prezidenta na summit NATO

Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním nepočítala.
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Kopřiva zdolal turnajovou pětku a na Mallorce je ve čtvrtfinále
Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Mallorce nasazenou pětku Ignacia Buseho z Peru 7:5, 6:1 a postoupil do čtvrtfinále.
Nová evidence psů začíná. Veterináři stanovili povinnosti chovatelů
Za správné údaje v nové Centrální evidenci psů (CEP) bude zodpovědný chovatel, zadávat je ale bude veterinární lékař, řekla ve středu na tiskové konferenci v Praze prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová. Povinná registrace psů začne postupně od 1. července; chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
Méně vyhazovů, více úspor. Rada ČT vyzvala vedení televize k vytvoření krizového scenáře
Rada České televize (ČT) ve středu požádala vedení televize o vypracování krizových scénářů kvůli vládní změně financování. ČT má také upřednostnit provozní úspory před personálními. Ze 16 přítomných členů rady většina na středečním mimořádném zasedání hlasovala pro toto usnesení, proti byl pouze Luboš Xaver Veselý a hlasování se zdržel Petr Šafařík. Má být proveden personální audit televize.
ŽIVĚ Trumpův muž poprvé od války v Perském zálivu. Šejkům slíbil pomoc
Americký ministr zahraničí Marco Rubio při středeční schůzce s prezidentem Spojených arabských emirátů (SAE) Muhammadem ibn Zájidem Ál Nahjánem potvrdil závazek USA vůči zajištění bezpečnosti této arabské země. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí americké diplomacie Tommy Pigott.