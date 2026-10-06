Úspora až osm tisíc ročně. Analytici radí lidem, jak snížit účty za energie

Rostoucí ceny energií opět straší české domácnosti. Plyn i elektřina od začátku roky významně zdražily. Redakce Aktuálně.cz proto zjišťovala u expertů a analytiků, které kroky se teď vyplatí, kde ušetřit a jaké chyby mohou vyjít draho.
Energie na světových trzích začaly zdražovat po vypuknutí válečného konfliktu mezi USA a Íránem letos v únoru.
Ceny elektřiny a plynu pro domácnosti se zvedají se zpožděním. Každý dodavatel má jinou obchodní strategii, energie se nakupují s předstihem a aktuální tržní ceny „ředí“ předešlé nákupy.
Někteří dodavatelé zdražovali už během září, jiní pak od prvního října. Například energetický gigant ČEZ zvýšil ceny některých fixovaných produktů u elektřiny zhruba o šest až sedm procent. U plynu o 17 až 19 procent.
To ale neznamená, že se domácnosti o tolik automaticky zvýší účet. Ovlivňuje ho totiž i regulovaná část ceny.
Období fixace
„Domácnosti, kterým nyní končí fixace, vstupují do méně příznivého období než před rokem. Na konci srpna byly roční kontrakty na elektřinu pro následující rok meziročně zhruba o třetinu dražší a u plynu byl nárůst přes padesát procent,“ konstatuje Martin Kožár, generální ředitel skupiny klik.cz, které provozuje portál srovnej.to.
Pokud někomu končí fixace a chce mít náklady předvídatelné, dává smysl fixace na dva až tři roky, míní Kožár. „Delší fixace není automaticky nejlevnější, proto je vždy potřeba porovnat konkrétní nabídky,“ upozorňuje.
Po energetické krizi v letech 2022 až 2023 si velká část domácností sjednávala dvou- až tříleté fixace, aby se ochránila před výkyvy cen. Tyto smlouvy postupně dobíhají v období 2025 až 2027. Odhadem se může jednat o stovky tisíc domácností, kterým v tomto období kontrakt končí.
Roční fixace jsou pak pro ty, co se nechtějí vázat na delší dobu nebo čekávají pokles cen. A jsou ochotni přijmout riziko, že za rok bude trh naopak dražší.
Co všechno sledovat
Při výběru by domácnosti neměly sledovat jen cenu za megawatthodinu (MWh), ale také stálý měsíční plat, celkovou roční cenu, délku smlouvy a fixace. „Včetně podmínek po jejím skončení a případné sankce za předčasné ukončení,“ připomíná Kožár. To může vyjít zákazníka draho.
„U konkurenceschopných nabídek s dvouletou fixací se cena pohybuje okolo 1 100 korun za megawatthodinu plynu (MWh) a 2800 korun za MWh elektřiny s daní a bez nákladů na distribuci,“ říká energetická analytička společnosti Revido Kristýna Bajer.
Je důležité hlídat i automatické prodloužení smlouvy, analytici nedoporučují ani obnovení stejného produktu z minulého období. Nemusí už být nejvýhodnější.
Zákazníci by měli zpozornět i při nabídce nejrůznějších bonusů, kterými dodavatelé lákají nové klienty. „Pokud dodavatel nabízí bonus nebo jinou výhodu, je důležité předem zjistit, za jakých podmínek a v jaké výši na ni zákazník skutečně dosáhne,“ připomíná Kristýna Bajer.
Rozdíly mezi nabídkami
Někteří dodavatelé jsou ochotní v rámci získání klienta i „přeplácet“ konkurenci.
Vyplatí se ukazovat levnější nabídku od konkurenta s tím, zda ji dodavatel nedorovná. „Aktivním srovnáním cen mohou domácnosti ušetřit v průměru osm tisíc korun ročně,“ vypočítává analytička Bajer.
Rozdíly mezi nabídkami jsou navíc výrazné a v ročním vyúčtování pak mohou dělat i tisíce korun.
„Nejlepší pozici má zákazník, který si nejprve porovná konkurenci a pak se s konkrétní nabídkou obrátí na svého současného dodavatele. Ten může nabídnout retenční cenu, která není běžně v ceníku,“ připomíná Martin Kožár, generální ředitel skupiny klik.cz, které provozuje portál srovnej.to.
Kolik lze ušetřit
U domácnosti vytápěné elektřinou vychází možná roční úspora při přechodu ze stávajícího produktu na levnější aktuálně dostupnou na 11 000 korun ročně.
U domácnosti, která vytápí a ohřívá vodu plynem, jde o úsporu ve výši zhruba 8900 korun ročně.
Zdroj: výpočty klik.cz
Energetika je konkurenční trh a dodavatelé o zákazníky aktivně bojují. „Obcházet jednotlivé dodavatele a zjišťovat jejich nabídky může být pro spotřebitele časově náročné,“ říká energetický analytik Tomáš Vrňák za ušetřeno.cz.
Internetové srovnavače
Experti proto připomínají, že na trhu existuje hned několik internetových srovnávačů, mají je nejen sami dodavatelé na svých stránkách, ale i nezávislé společnosti. Porovnat nabídky lze i na srovnávači Energetického regulačního úřadu.
„Neřiďte se ale pouze cenou, vyhledejte si i reference,“ připomíná Jan Hamrník z Energetického regulačního úřadu.
„Na trhu navíc existují akviziční a speciální ceníky, které nemusí být dostupné při běžném kontaktu s dodavatelem a mohou být připravené právě pro srovnávače a jejich zákazníky. Spotřebitel se tak jejich prostřednictvím dostane k nabídkám, které při samostatném obcházení dodavatelů vůbec neuvidí,“ tvrdí analytik Vrňák.
Současné ceny podle něj není dobré považovat za samozřejmost. „Čekání se nemusí zvlášť vyplatit,“ konstatuje Vrňák. Ideální je začít situaci řešit zhruba čtyři až šest měsíců před koncem současné smlouvy. „V aktuální situaci se navazující dodávka řeší i rok dopředu,“ poznamenal.
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