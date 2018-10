před 20 minutami

Půjde koalice TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL i do příštích parlamentních voleb? To ukáže výsledek Spojených sil pro Prahu ve volbách komunálních, tvrdí předseda „topky“ a lídr pražské kandidátky Jiří Pospíšil. Jeho cílem je vrátit Prahu zpět do Evropy, pohnout s Pražským okruhem a zkrátit stavební povolovací proces. „Byl bych velmi rád, kdyby se rozběhly projekty na brownfieldech,“ říká Pospíšil, který bude ve čtvrtek od 12:00 odpovídat na dotazy čtenářů.

