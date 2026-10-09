Usmíření dlouho nevydrželo. Macinka si v Černoučku rýpl do Pavlovy dovolené

V New Yorku spolu snídali a působili téměř jako sehraná dvojice. Před volbami se ale zdá, že je všechno zpátky ve starých kolejích. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyrazil do domovského Černoučku prezidenta Petra Pavla, aby podle svých slov zjistil, co si místní myslí o jeho dovolené. A neodpustil si rýpnutí.
Ještě před dvěma týdny to vypadlo na smír mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odjeli do New Yorku a ledy začaly, možná i z impulsu premiéra Andreje Babiše (ANO), tát.
Proběhly společné snídaně, koordinace zahraniční politiky, a dokonce si politici vyměnili i pochvaly. Jak Aktuálně.cz popsalo v reportáži z USA, oba v americké metropoli překvapivě dokázali fungovat vedle sebe.
Pavel i Macinka po návratu naznačili, že by stálo za to v nastavené spolupráci pokračovat. Jenže teď přišla domácí realita. A Pavlova kontroverzní dovolená nabídla Macinkovi příležitost, kterou si nechtěl jen tak nechat ujít.
Ministr se ve čtvrtek vydal do Černoučku, kde prezident kvůli soukromé cestě do Maroka vynechá komunální volby, a na Facebooku si do něj znovu rýpl.
„Všichni z celé ČR se můžou zbláznit z toho, že prezident Pavel upřednostnil místo voleb zážitkový pobyt na dovolené v Maroku…“ napsal Macinka. Následně vysvětlil, že se rozhodl zajet přímo za lidmi, kterých se prezidentova neúčast týká.
„Nikdo ale neví, co na to místní. Tak jsem se přijel zeptat na místo nejpovolanější – do hospody v Černoučku. Po diskusi v délce dvou malých piv raději neříkám nic,“ dodal ministr s emotikonem opičky zakrývající si obličej.
Na dvě piva v Černoučku?
Macinka se v obci pod Řípem fotografoval také s Martinem Králem, členem Motoristů sobě, který v Černoučku kandiduje za Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026. Uskupení se v komunálních volbách utká s kandidátkou Černouček sobě.
Na celé návštěvě je ovšem jeden drobný háček. Macinka příspěvek zveřejnil kolem druhé hodiny odpoledne, zatímco hostinec podle otevírací doby na svých stránkách otevírá až v 18 hodin.
To Aktuálně.cz potvrdili i dobrovolní hasiči, pod kterou teď hospoda spadá. „Ve čtvrtek je otevírací doba od 18:00 do 22:00,“ řekl redakci starosta sboru Zdeněk Karhan.
Ministr přitom na Facebooku napsal, že se zastavil na dvě malá piva a vyptával se místních na jejich názor na prezidentovu neúčast u voleb.
„Ano, byl tam. Pivo s kolegou si dal, ale o dalších lidech nevím,“ popsal Aktuálně.cz ministrovu návštěvu pivovaru Karhan.
Je otázka, zda si tedy Macinka skutečně sedl s místními, nebo před volbami trochu dělal ramena na Facebooku a hospodská debata se ve skutečnosti vůbec neodehrála.
Dovolená v Maroku
V New Yorku to mezi Pavlem a Macinkou vypadalo přitom skoro idylicky. „Kohabitaci jsme nechali doma,“ prohlásil ministr zahraničí během cesty pro Aktuálně.cz.
S prezidentem se sešel u snídaně, probírali zahraniční politiku a Macinka později ocenil, že Pavel ve svém projevu „uhodil hřebíček na hlavičku“.
Ani prezident nešetřil vstřícnými slovy. „Jsem rád, že i ministr zahraničí to vzal naprosto pragmaticky tak, jak bychom asi měli komunikovat,“ řekl na konci návštěvy.
Po návratu ministr dokonce naznačil, že by stálo za to v nastavené spolupráci pokračovat. Domácí spory ale samozřejmě nezmizely. A prezidentova dovolená znamenala pro Macinku jasnou příležitost vymezení se.
Prezident kvůli dovolené s velkou pravděpodobností vynechá páteční a sobotní komunální volby, v nichž by hlasoval o zastupitelstvu svého bydliště v Černoučku. Hrad přiznal, že Pavla chyba v plánování mrzí, a potvrdil, že prezident bude během voleb mimo Evropskou unii.
Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře se na Hradě o možných dopadech rozhodnutí debatovalo ještě před odjezdem. „To, co se děje v médiích, jsme očekávali,“ řekl Kolář Hospodářským novinám.
Kritika se ozvala napříč politickou scénou - jak z vlády, tak z opozice. Stejně tak kritika schytal prezident i od komentátorů. Výhrady k prezidentově neúčasti se týkaly především toho, že by hlava státu měla jít občanům příkladem.
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Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.
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