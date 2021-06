Ve vesnici je to jednodušší. USAR tým může tam, kam by záchranář nešel, říká hasič

Na jižní Moravu vyrazily oba české USAR týmy, které se specializují na prohledávání sutin a záchranu lidí v nich. Pracovaly již během noci a nakonec nikoho zachraňovat nemusely. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, proč na místo tyto týmy jely a v čem byla situace podobná jako při srpnové explozi v libanonském Bejrútu, kde tito hasiči rovněž zasahovali.

Proč jste na jižní Moravu vyslali jen střední USAR tým, a ne ten těžký?

To je jednoduché. USAR tým obsluhují dva kraje - Praha a Moravskoslezský kraj. Oba mají střední USAR týmy, a když se spojí, tak je z nich těžký. Je to o počtu lidí, o vybavení a podobně. Těžký USAR tým se používá na opravdu mimořádně velké katastrofy. Nicméně i operativa středního USAR týmu je velmi náročná. Na Moravu jelo dvanáct nebo třináct aut a 36 hasičů doplněných psovody a statiky.

Ono se zdá, že 36 lidí je málo, ale to jsou specialisté, kteří mají vybavení. Když zachraňujete někoho ze zřícené budovy, tak tam potřebujete lidi, kteří to umí, ale pak se předpokládá - a vždycky to tak je -, že na místě budou další stovky hasičů a záchranářů, kteří týmu pomáhají.

Tento tým se specializuje na vyhledávání a vyprošťování lidí, takže nemusí mít hodně lidí a dělal odklízecí práce. Na to oni určení nejsou. To znamená, že mají psovody a hasiče se speciální technikou. Není potřeba mít obrovské množství speciálů, my si navíc lidi půjčíme například od jihomoravských hasičů, kterých je tam dostatek, nebo od dobrovolných hasičů.

USAR tým může nabídnout unikátní schopnosti a dovednosti. Na vyprošťování je ale potřeba těžká technika. Je tedy něco speciálního, co mohl nabídnout pražský USAR tým?

Těžkou techniku v Česku zajišťují záchranné útvary. Ty mají jeřáby nebo například rypadla, což je technika, která se v běžné zásahové činnosti nepoužívá. Ta je na místě také, ale nastupuje až po USAR týmu, který musí nejpozději do tří dnů projít všechny zřícené domy a zjistit, jestli v nich někdo není.

USAR tým disponuje spíše technikou, která není tak úplně obvyklá. To jsou štěrbinové kamery, kterými se dostanete do úzkých prostor, můžete se díky nim podívat do skulin nebo prostorů, které nejsou normálně vidět. Pak tam jsou echolokátory. Ty zase zachytí sebemenší zvuk, který by mohla vydávat osoba pod troskami. Používáme psovody a máme speciální výcvik na to, abychom si dokázali zajistit nestabilní objekt.

Vyhledávání osob bylo z naší strany zastaveno, již není potřeba. Všechny objekty byly prohlédnuty. Nikdo nebyl nalezen.



Naše činnost se teď soustředí na likvidační práce, tedy odstraňování spadlých stromů a poškozených elektrických sloupů.



Spolupracujeme s @hzsmsk a @hzsjmk pic.twitter.com/0KagNs82kP — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) June 25, 2021

Výhoda USAR týmu je, že nemusí čekat na statika, protože ho v týmu má. Takže mohou vstoupit do prostoru, který je absolutně nestabilní, a normální záchranář by do něj nevstoupil, protože by se mohl zřítit. Oni si objekt zajistí a umí se do něj dostat. Vědí, kde mohou navrtat díru, aby to nespadlo. Umí se dostat i přes sutiny, mají ruční vrtací kladiva a podobné nářadí, které se používá při stavebních pracích, ale oni jej používají pro záchranu.

To je důvod, proč se na jižní Moravu vyslal tým z Prahy, přestože už tam mnohem rychleji byli běžní místní hasiči?

Přesně tak. Lokální hasiči nemají štěrbinové kamery a nemají zkušenost s vyprošťováním lidí zpod trosek a nedokážou je ani vyhledat. To není tak, že si stoupnete na trosky a posloucháte, jestli tam někdo není, a pak ho hrubou prací nějak vyhrabete. Takhle jednoduché to není, protože to je nebezpečné. Proto se tam sjíždí dva USAR týmy, abychom dokázali osoby najít a zachránit je - řekněme - bezpečnější cestou.

Jak probíhá svolání takového týmu a jak rychle ho lze připravit k odjezdu?

USAR tým podléhá hlavnímu velení generálního ředitelství, které rozhodne, který USAR tým na místo pojede. Když jde o mezinárodní pomoc, tak Česko nabídne pomoc, když ji stát přijme, tak v tu chvíli aktivujeme USAR tým, přičemž aktivace středního týmu trvá několik hodin. Do dvou tří hodin je tým schopný okamžitě vyrazit.

Musíme si uvědomit, že členové USAR týmu se berou z hasičů, kteří jsou na běžných výjezdech. Musíte je tedy vzít a nahradit je jinými hasiči, protože nemůžete nechat třeba Prahu bez hasičů. Takže i tahle koordinace do toho vstupuje.

Jinak jsme připravení, máme kontejnery, které jenom naložíme a odvezeme na letiště. V tomhle případě to bylo jednodušší, dokázali jsme do čtyřiceti minut poslat první část týmu se psovody. Další materiál a dalších třicet lidí jsme na místo poslali zhruba dvě hodiny po ohlášení, že máme vyjet.

USAR tým se dostal do povědomí hlavně díky zásahu po loňské explozi v Bejrútu. Zasahují na jižní Moravě hasiči, kteří tam byli?

Ano, zasahují.

A je typ zásahu na jihu Moravy něčím jiný, nebo je podobný jako v libanonské metropoli?

Je to podobné. Prostě hledáte v troskách domů lidi. Ale trochu jiné to je, je tu jiný typ budov, jste ve vesnici. Mezinárodní mise je navíc složitější v tom, že tam jsou organizační věci, které vás trochu brzdí, jako je pasová kontrola na letišti, musíte se spojit s mezinárodním velením, které vám přidělí určitý prostor, a tak podobě. Tady je to jednodušší. Prostě jsme přijeli a štáb Jihomoravského kraje nám řekl, kam máme jet, a bylo to.

Navíc si můžeme říct o podporu jihomoravských hasičů nebo dobrovolných hasičů, v mezinárodních misích toto není možné a musíte si to domlouvat s člověkem, který je vám přidělený.

Přímé následky zemětřesení, obrovské exploze a tornáda jsou ale podobné?

Myslím si, že budou podobné. Teď budu mluvit jako lehce poučený laik, ale tornádo vám sebere střechu, trošku vám počechrá budovu, ale zemětřesení může mít daleko horší následky. A tím, že to je vesnice, tak je to taky jednodušší. Nejsou tam vysoké budovy, nedejbože mrakodrapy, které by byly poškozené.

Následky tornáda

1:08 Následky tornáda v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hruškách | Video: Reuters