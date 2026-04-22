Deset let vězení platí. Ústavní soud odmítl stížnost exšéfa Homolky Dbalého

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, od středy je dostupné v internetové databázi.
Obhajoba tvrdila, že Dbalý nemůže být potrestaný současně za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Výkladem právní úpravy se však už dříve obsáhle zabýval velký senát Nejvyššího soudu, na jehož argumenty nyní ústavní soudci odkázali.
Dále stížnost zpochybňovala trest propadnutí majetku jako nepřiměřeně přísný. Ani v tomto bodě ale ÚS nevyhověl a stížnost označil za zjevně neopodstatněnou.
"Účelem trestu propadnutí majetku a peněžitého trestu je krom jiného zajistit, aby se i při zohlednění ne vždy vysoké pravděpodobnosti potrestání a odčerpání výnosů kriminalita skutečně ekonomicky nevyplatila; ekonomická sankce může i významně převyšovat skutečné výnosy v konkrétní věci. V postupu obecných soudů proto nelze spatřovat nic ústavněprávně závadného," stojí v usnesení senátu se zpravodajem Janem Wintrem.
Dbalý si postupně spolu s dalšími odsouzenými vyslechl dva pravomocné rozsudky, podle nichž bral za zmanipulování nemocničních tendrů milionové úplatky. Šlo o nákup gama nože a zakázku na digitalizaci chorobopisů. Stíhání v třetí větvi, která se týkala mimo jiné tendru na zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, soudy zastavily pro neúčelnost, a to vzhledem k dříve uloženému trestu.
Už loni v létě odmítl ÚS stížnosti Pavla Kocourka, Josefa Veselého a Jozefa Kalavského. Justice je poslala do vězení na 3,5 roku až pět let, padly také peněžité tresty.
Tehdy ÚS zdůraznil, že i když byl v řízení klíčovým důkazem Dbalého deník, nešlo o jediný podklad. "Orgány činné v trestním řízení jeho obsah bez dalšího nepřevzaly, ale podnikly další kroky k ověření jeho obsahu. Orgány činné v trestním řízení prokázaly, že stěžovatelé věděli a chtěli, případně byli srozuměni s tím, že se dopouští protiprávního jednání a že porušují zákonem chráněné zájmy," rozhodl tehdy ÚS.
Kauza začala v roce 2014. V září 2024 soud podmínečně propustil Dbalého z vězení. Stanovil mu sedmiletou zkušební dobu. Dbalý si z desetiletého trestu odpykal více než třetinu.
