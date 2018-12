Úředník ignoroval rozsudek a povolil na soukromé půdě skládku, hrozí mu 12 let vězení

I přes pravomocné rozhodnutí soudu nechal vedoucí stavebního úřadu v Hostivici u Prahy Vojtěch Budil navážet odpad na obří skládku v katastru Chrášťan u Prahy. Tu provozovala firma Expos, aniž měla k navážení materiálu souhlas vlastníků pozemků. Úředníkovi nyní hrozí vězení, stavební úřad ale řídí dál.

Uvedený souhlas "suploval" Budil povoleními, která firmě Expos vydával. Nyní za to stanul před soudem a za zneužití pravomoci úřední osoby se škodou velkého rozsahu mu hrozí od pěti do dvanácti let vězení. Případ začal projednávat Krajský soud v Praze. Budil paradoxně na městském úřadě v Hostivici pracuje dál a to stále ve vedoucí funkci.

Majitelé pozemku se několikrát dovolávali svého vlastnického práva a chtěli navážení stavebního odpadu zastavit. Obraceli se na několik institucí, v neposlední řadě i na Středočeský kraj. Ten jim tvrdil, že se situací nemůže nic dělat. Majitelům pozemků dal zapravdu až soud, který řekl, že navážení odpadu je nezákonné. To ale pokračovalo dál.

Souhlas k tomu dal opět Budil. Ten jako vedoucí stavebního úřadu odmítl uznat rozsudek soudu a firmě Expos dál navážení odpadu svými rozhodnutími povoloval.

"Nedomnívám se, že na základě tohoto rozsudku bych měl cokoliv zastavovat," řekl v roce 2016 pro pořad Nedej se! České televize. Navážení pokračovalo až do května minulého roku, kdy policie Budila obvinila. Skládka se mezitím rozrostla na více než 20 hektarů.

Škoda přes dvě miliardy

Spor se táhne už od revoluce, kdy pozemky získali zpět v restituci jejich původní majitelé. V tu dobu už firma Expos na pozemky odpad navážela - hájila se povolením z roku 1988. A i přes nesouhlas vlastníků v tom pokračovala. Vlastníci až po letech uspěli u Nejvyššího správního soudu, který platnost tohoto povolení zrušil. Argumentoval tím, že žádný úřad nemůže povolit stavební práce na cizím pozemku.

Jenže Budil tento verdikt ignoroval a firmě dál vydával povolení, že může odpad navážet. Skládka se mezitím mnohonásobně rozrostla.

"Nejhorší právě je, že došlo k obnově rozhodnutí. Pan Budil řekl, že se necítí povinen dodržet rozhodnutí soudu, a navážku prodloužil na dalších 5 let, až do roku 2021. Pokud ale soud vydá rozhodnutí, že činnost je nelegální a má se zastavit, a on řekne, že stavebnímu úřadu je to jedno, tak to není dobře," komentuje celou situaci jeden z vlastníků půdy Franz Aschenbrenner.

Půda je přitom v katastru nemovitostí vedena jako orná. Vlastníci z ní tak musí odvádět daně, a to i když ji nevyužívají. Proto si nechali vyčíslit odhad škody. "Podle znaleckého posudku se jedná o částku 2,1 miliardy korun," upřesňuje Aschenbrenner. "O mojí půdu mi už tak nejde, ta je stejně zastavěna. Hlavní ale je, aby došlo k vyřešení a nestalo se to nikomu dalšímu," dodává.

Ve funkci zůstává

Sám Budil obžalobu odmítá a nechtěl ji komentovat ani pro deník Aktuálně.cz. Soud projednávání odročil na počátek února, na kdy si předvolá svědky.

Na otázku, jak je možné, že úředník, který je stíhán za nerespektování soudního rozhodnutí a hrozí mu za to až dvanáctileté vězení, pracuje dál ve stejné funkci, úřad neodpověděl. Tajemnice úřadu Jarmila Štětinová si vyžádala otázky e-mailem, ale odpovědi do středečního večera nedorazily.