Úředníci prověří smlouvu s Čapím hnízdem. Pokud ji farma porušila, budou chtít vrátit peníze

před 4 hodinami

ROP Střední Čechy zahájil řízení, aby zjistil, zda byla v případě Čapího hnízda porušena smlouva či dotační výzva. Pokud se to prokáže, bude po farmě požadovat vrácení peněz.

Praha - Nově se zvýšila možnost, že společnost farma Čapí hnízdo bude muset vracet dotaci 50 milionů korun, kterou od EU a Česka dostala na výstavbu areálu.

Ředitel Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP) Karel Munia by chtěl zahájit daňové řízení. "V rámci řízení budeme posuzovat, jestli došlo k porušení smlouvy, případně výzvy," konstatoval Munia. Na otázku, co ROP po řízení očekává, ředitel odpověděl: "Pokud došlo k porušení smlouvy, případně výzvy, tak navrácení dotace. Nemohu ale předjímat, jak řízení dopadne."

Případ Čapí hnízdo vyšetřuje policie, která má podezření, že v něm došlo k dotačnímu podvodu. V souvislosti s tím požaduje po sněmovně, aby vydala premiéra Andreje Babiše (ANO) a šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. ROP dostal do rukou také zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který došel k obdobným závěrům jako policie. Středočeský úřad nyní čeká na oficiální překlad tohoto dokumentu z angličtiny do češtiny, pak se jej chystá analyzovat.

Podle Munii bude o zahájení daňového řízení jednat pracovní skupina, která se kvůli tomu do několika týdnů sejde. Nebude to tedy v rukou politiků, ale úředníků regionální rady ROP. "Řízení zahájíme co nejdříve," dodal Munia s tím, že budou postupovat standardně jako v jakémkoli jiném případu.

Pracovní skupina bude podle Munii krom jiného řešit to, po kom má případně navrácení dotace žádat.

Současně v úterý dopoledne zasedá výbor regionální rady ROP. Jde o politický orgán vedený předsedkyní a současně středočeskou hejtmankou za ANO Jaroslavou Pokornou Jermanovou. Většinu ve výboru však mají opoziční politici z ODS, hnutí Starostové a nezávislí nebo TOP 09. Ti nyní zvažují možnost, že ponechají projekt Čapí hnízdo zařazený mezi akcemi financovanými EU.

Evropská komise sice Českou republiku požádala, aby farmu z tohoto seznamu vyjmula, ale opoziční politici nechtějí vyhovět. "Pokud bychom to vyjmuli, dotace už nebude evropská, ale národní. Zároveň by to znamenalo, že je to pro Unii uzavřená záležitost. Proto chceme, aby se tím nadále zabývala Evropská komise," řekl člen výboru Jan Jakob (TOP 09). On a jeho kolegové z opozice doufají, že tam přimějí Evropskou komisi, aby jako oficiální instituce řekla, že Čapí hnízdo dostalo dotaci neprávem.

