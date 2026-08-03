Úřady zmrazily podíly Rusů, kteří v ČR provozují supermarkety Mere

Finanční analytický úřad ke konci července zmrazil podíly ruským manželům Andrejovi a Anně Šnajdrovým, kteří v Česku provozují supermarkety Mere. Nemohou tak své podíly prodat ani z nich získávat výnosy, které jsou do odvolání v bankách. Informoval o tom v pondělí Deník N. Ministerstvo financí rozhodnutí komentovat nechtělo. Šnajdr je od minulého týdne na sankčním seznamu Evropské unie (EU).
„Patří mezi přední podnikatele působící v Rusku. Andrej Šnajdr je fyzickou osobou, která materiálně či finančně podporuje činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,“ uvedla EU v odůvodnění zařazení na sankční seznam. Podle unijních úřadů Šnajdrovy firmy významně podporují domácí ekonomiku Ruska. Od roku 2014 působí i na okupovaném Krymu.
Supermarkety Mere mají v Česku momentálně 12 poboček. Deník N upozornil, že poslední veřejná obchodní data jsou z roku 2013, kdy měl řetězec ztrátu zhruba čtyři miliony korun, tržby činily necelých 200 milionů Kč.
Firma působí také na Slovensku, v Řecku či Rumunsku. Po zařazení Šnajdra na sankční seznam ale řetězec své pobočky na Slovensku a v Řecku zavírá, údajně z technických důvodů. Zástupci Mere neodpověděli Deníku N na otázku, zda budou mít sankce nějaký dopad i na jejich působení v Česku.
Agentura Bloomberg minulý týden uvedla, že EU plánuje uvalit sankce na více než 1600 společností, které podle ní pomáhají Rusku ve válce proti Ukrajině. Jednalo by se o dosud největší počet firem, které kdy EU v rámci jednoho balíčku omezení zařadila na sankční listinu. Státy EU nedávno odsouhlasily 21. sankční balík, nyní pokračují přípravy dalších opatření.
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