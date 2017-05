Ruský umělec Vorotnikov nepřišel k výslechům, hledá ho policie. U mě už nebydlí, tvrdí Schwarzenberg

před 57 minutami

České úřady vydaly zatykač na ruského umělce Olega Vorotnikova. Podle Městského státního zastupitelství v Praze porušil podmínky, které dal loni soudu, když jej nepošle do vazby. O jeho vydání žádá Rusko kvůli tomu, že umělce stíhá za údajný útok na policisty. Vorotnikov je v Česku i s manželkou a třemi dětmi.

Praha - České úřady chtějí znovu zatknout disidenta a vůdčí osobnost umělecké skupiny Vojna Olega Vorotnikova, jehož vydání po Česku požaduje Rusko. Zatykač na něj nově vydalo Městské státní zastupitelství kvůli tomu, že porušil slib, který dal na začátku loňského podzimu soudu.

"Státní zástupkyně vydala příkaz k jeho zadržení, protože se třikrát nedostavil k výslechu a nebyl k zastižení na adrese, na které u soudu uvedl, že se bude zdržovat," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Od té doby po něm policie pátrá. Zatím ho však nezatkla, protože není jisté, kde nyní Vorotnikov s ženou a třemi dětmi je. Nejprve bydleli u umělecké skupiny Ztohoven. Poté se však odstěhovali a v Orlíku nad Vltavou je ubytoval čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Později rodině navíc poskytl zámek v Čimelicích pro filmařské účely.

"Už se ode mě před časem odstěhovali a vrátili se do Prahy. Od té doby jsem o něm neslyšel," řekl nyní Aktuálně.cz Schwarzenberg.

Sama skupina Vojna na internetu informovala, že na jejího lídra Olega Vorotnikova byl v Česku vydán zatykač, údajně za "odmítnutí spolupracovat s českým státním zastupitelstvím".

Umělci zároveň zveřejnili e-mail od Vorotnikovova českého advokáta Pavla Uhla, který umělce varuje, že při příštím setkání s policisty bude zadržen. "Vzhledem k tomu, že jsi dnes nepřišel na výslech, státní zastupitelství vydává příkaz k tvému zadržení. Jestli k tomu dojde, příští kontakt s policií pravděpodobně povede k tvému zadržení a opětovnému předvedení před soud," píše právník v e-mailu z 23. března.

"Pak by soud znovu rozhodoval o tvé vazbě. Pravděpodobně s opačným výsledkem než posledně," varoval Rusa Uhl, který s redakcí mluvit nechtěl, protože ho jeho klient nezbavil mlčenlivosti.

Vorotnikova loni v září zadržela česká policie na základě zatykače Interpolu vydaného na ruskou žádost. Stíhá ho za údajný útok na policisty. Pražský městský soud dva dny po zatčení rozhodl, že na ruského aktivistu vazbu neuvalí. Vorotnikov písemně slíbil, že se bude zdržovat na území České republiky a bude spolupracovat s úřady.

I pokud by české soudy svolily k vydání Vorotnikova do Ruska, poslední slovo bude mít ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který už připustil, že by extradici s nejvyšší pravděpodobností nepovolil.