Úřad nedokázal zakázat pochodně. Pravicoví extremisté projdou Brnem pod žárem plamenů

Národní a sociální fronta (NSF) na zítřejší první máj svolala do Brna pochod až dvou stovek příznivců. Kromě transparentů a vlajek budou vybaveni pochodněmi, které se brněnskému úřadu nepodařilo zakázat. Podle odborníků se NSF snaží přilákat mediální pozornost a nevylučují, že bude mít brzy i politické ambice. Na protest proti organizaci, kterou ministerstvo vnitra označilo za pravicově extremistickou, se do ulic vydá další asi tisícovka jejích odpůrců. Policie chystá stovky policistů, kteří budou vyzbrojeni i speciálním zvukovým dělem.

Národní sociální fronta je poměrně nová organizace. "Její hlavní aktivisté se odštěpili z Dělnické mládeže," říká Miroslav Mareš, odborník na pravicový i levicový extremismus Masarykovy univerzity. Přestože se podle něj zatím NSF příliš neprojevovala, vzbudila už pozornost bezpečnostních složek. "Ministerstvo vnitra ji zařadilo mezi pravicové extremisty ve zprávě za rok 2018," dodává Mareš.

Brněnskou demonstrací chce podle něj NSF v Brně navázat na tradici prvomájových akcí, kterou před lety zahájili členové neonacistické scény. Asi dvě stovky demonstrantů mají v sobotu večer v plánu pochodovat v trojstupu s vlajkami a pochodněmi. Sejdou se na Zeleném trhu a kolem 19. hodiny se vydají na pochod až na Mendlovo náměstí. Podle svých vyjádření na sociálních sítích chtějí "zažehnout plamen svobody a pozvednout Evropu z duchovního a biologického bahna".

Současně do brněnských ulic vyjdou odpůrci NSF pod taktovkou iniciativy Brno Blokuje. "Neonacisté a neonacistky pravděpodobně stále nepochopili, že pro nacistické projevy v ulicích Brna není žádné místo. Stále nedají pokoj," uvedla iniciativa.

Pochodně nejsou zbraně, nemůžeme je zakázat, říkají úředníci

Úřady a policisté mají vyjma hrozícího násilí obavy zejména z pochodní, kterými budou vybaveni příznivci NSF. Jednak z bezpečnostních důvodů a jednak proto, že nápadně připomínají použití pochodní v nacistických průvodech. Brněnský úřad se proto do poslední chvíle snažil zjistit, zda je využití pochodní na demonstraci v souladu se zákonem a případně je na brněnské demonstraci zakázat. Nicméně nakonec nebyl úspěšný.

"Úřad dohlíží na shromáždění a je vázán zákonem. Pro nás je to nové, že by v Brně byl pochod s hořícími pochodněmi. Konzultovali jsme to s hasiči, ministerstvem vnitra a řadou dalších orgánů. Nezjistili jsme nic, co by bránilo pochodně použít," říká Aktuálně.cz Petr Štika, tajemník úřadu městské části Brno-střed.

Úřad se zabýval i symbolikou pochodní jakožto součástí nacistické ideologie, kterou probíral se znaleckým ústavem. "Dospěli jsme k názoru, že toto spojení není nutně namístě, protože pochodně se jednak k těmto účelům používaly už ve starověku a jednak je i dnes při pochodech používá řada jiných spolků v Česku, třeba havíři, sokolové či Světluška," říká Štika. Úřad tak podle něj odkaz na nacistickou symboliku nemůže dokázat, a tudíž nemá zákonný důvod je zakazovat.

NSF může mít politické ambice

Podobně to vidí i Mareš. "Nemám přímý důkaz toho, že jde o odkaz na nacistickou symboliku, ač tomu kontext propagace té organizace dává určité indicie," říká politolog. Podle něj je však hlavním cílem pochodní přilákat k demonstraci NSF mediální pozornost.

Myslí si, že organizace chce dokázat, že je sjednocujícím prvkem krajně pravicové části politického spektra a nemusela by skončit jen u pořádání demonstrací. Po čase by se podle Mareše dokonce mohla snažit prosadit v komunální či celostátní politice.

"Zatím to vypadá, že zjišťují, jakou mají podporu, a potom bych takové ambice nevylučoval, protože se koneckonců ukázalo, že Dělnická strana sociální spravedlnosti nedokázala dosáhnout toho, co si od ní někteří aktivisté představovali," dodává Mareš.

Pochodně tak zítra v brněnských ulicích téměř jistě vzplanou. Pro ohlášené demonstrace v Česku sice platí jistá pravidla, například zákaz zahalování tváře či nošení zbraní, ale využití pochodní omezeno není. Podle Štiky totiž běžně dostupné pochodně nelze předem označit za zbraně.

"Pokud by však došlo na místě k nějakým násilnostem a účastníci by pochodně skutečně používali k útoku nebo se k tomu schylovalo, tak samozřejmě potom lze tu situaci tímto způsobem vyhodnotit," dodává Štika

On sám bude na demonstraci dohlížet. "Budu dbát na to, aby veškerý průběh shromáždění byl po celou dobu v souladu se zákonem. Na druhou stranu, z mých zkušeností jsou účastníci podobných pochodů vesměs poměrně ukáznění," uzavírá tajemník.

Policie má v záloze zvukové dělo

Na demonstrace se připravují i policie, která se chystá do brněnských ulic vyslat stovky policistů - od jezdců na koních, psovody, přes kriminalisty v civilu a členy antikonfliktního týmu. Budou dokonce vyzbrojeni takzvaným zvukovým dělem.

"Jde o zařízení, které v první řadě slouží k předávání zákonných výzev až na vzdálenost 750 metrů. Lze jej však využít i jako donucovací prostředek, pokud by předchozí výzvy byly neúčinné," říká Pavel Šváb z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

V případě potřeby totiž dokáže zařízení kromě výzev vydávat také ostré kvílivé zvuky, které jsou pro lidi velmi nepříjemné a donutí je opustit prostor pod "palbou". Poprvé tento výkonný směrový reproduktor použili čeští policisté v březnu 2017 v Opavě při útoku fotbalových fanoušků na brány stadionu při zápasu s Baníkem.

Současně policisté doporučují obyvatelům a návštěvníkům Brna, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti vyhýbali místům, kde se bude demonstrovat.