Leukémie se mu už dvakrát vrátila. Malý Ondřej jako první dítě zkouší unikátní léčbu

Desetiletý Ondřej je prvním dětským pacientem v Česku, kterému v boji s leukémií pomáhají geneticky upravené bílé krvinky. Unikátní léčbu absolvuje ve Fakultní nemocnici v Motole, kde mu lékaři aplikovali vlastní, geneticky upravené krevní buňky. Ty po biotechnologickém zpracování dokážou rozpoznat nádorové buňky a následně je zničit.

Ondřej leukémií onemocněl ve třech letech a ačkoliv absolvoval několik chemoterapií a ozařování, onemocnění se mu dvakrát vrátilo. Lékaři se tak rozhodli pro nový typ léčby, který by mu mohl pomoci chorobu nadobro překonat.

Malému pacientovi lékaři nejprve odebrali potřebné množství jednoho typu bílých krvinek, konkrétně T-lymfocytů. "T-lymfocyty jsou zásadní buňky imunitního systému a jsou zodpovědné za speciální imunitní procesy včetně protinádorové imunity. Pomocí biotechnologických postupů - metod genetického inženýrství - se upraví tak, aby na povrchu nesly receptor, díky kterému rozpoznají leukemické buňky a dokáží je zničit," vysvětluje ošetřující lékařka Lucie Šrámková.

"Využívá se schopností imunitního systému pacienta, a proto se tento typ léčby označuje jako imunoterapie," dodává.

Nemocný musí před zahájením samotné léčby podstoupit chemoterapii, která má za cíl především snížit počet a funkčnost pacientových lymfocytů tak, aby se uvolnilo místo pro ty, které následně dostane. "Reakce na podání může být někdy velmi dramatická s vysokými horečkami, zhoršeným dýcháním, poklesem krevního tlaku, neurologickými projevy atd.," uvedla mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

Buňky upravili v USA

Odběr bílých krvinek, trvající asi čtyři hodiny, proběhl na speciálním přístroji, takzvaném separátoru. Krátce po odebrání se musí buňky zmrazit v tekutém dusíku při teplotě minus 180 stupňů Celsia, aby se zachovala jejich životaschopnost. Poté byly odeslány do USA, kde je zatím výroba tohoto léku centralizována. Přípravná fáze tak trvala několik týdnů. Postupně by se však část výroby geneticky upravených buněk určená pro Evropu měla přesunout do Paříže.

Poté, co se upravené buňky vrátily do Motola, bylo možné Ondřejovi aplikovat nový typ léčby. Po rozmrazení se buňky podávají pacientovi krátkou infuzí do žíly a geneticky upravené bílé krvinky pak začnou "zabíjet" buňky nádorové.

Během několika dnů po aplikaci by měly z krve i kostní dřeně díky působení "naprogramovaných" bílých krvinek vymizet všechny nádorové buňky. Terapie by tak podle lékařů měla fungovat dlouhodobě tak, aby se onemocnění pacientovi již nevracelo.

Už je v domácí péči

Ondřej strávil v nemocnici tři týdny, během nichž absolvoval přípravnou fázi i samotnou léčbu a pozorování, poté byl propuštěn v celkově velmi dobrém stavu do domácí péče. Léčba tak dává naději dalším rodičům, jejichž děti se s leukémií opakovaně potýkají. Lékaři vzhledem k náročnosti nové metody odhadují, že by na léčbu mohlo dosáhnout asi dvě až pět dětí za rok.

"Tento nový druh léčby se indikuje u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií, a to v případě, že se nemoc opakovaně vrací (tzv. 2. relaps), anebo pokud pacient znovu onemocní, i když už transplantaci kostní dřeně absolvoval," objasňuje Jan Starý, přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol.