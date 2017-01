Poraďte nám, kam máme dát radary, vyzývá policie. Chystá masivní měření rychlosti

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

V polovině dubna vyrazí do ulic policisté, kteří budou kontrolovat dodržování rychlosti na problematických místech a v lokalitách doporučených veřejností. Akce má snížit nehodovost na nejrizikovějších úsecích a preventivně působit proti příliš rychlé jízdě. Odborníci ale varují, že dlouhodobé zlepšení chování řidičů nelze očekávat.

Praha – Česká policie se poprvé připojí k celoevropské akci zaměřené na dodržování rychlosti u řidičů. Projekt s názvem Speed marathon proběhne 19. dubna a řidiči i chodci mohou policii už nyní doporučit, na která místa se mají při kontrole zaměřit. "Slibujeme si od toho zejména snížení nehodovosti na těch nejrizikovějších místech, kde je porušována rychlost," vysvětlila vrchní komisařka Eva Kropáčová a dodala: "Je to preventivní akce, není to tak, že bychom chtěli ten den chytnout co nejvíce řidičů."

Lidé mohou na riziková místa, kde řidiči často nedodržují povolenou rychlost, upozornit na webových stránkách do konce února. "Chceme, aby nám občané pomohli vytipovat nejproblémovější lokality a místa, o kterých nevíme a která se nám analyticky doposud nepodařilo zjistit," doplnila Kropáčová.

Policisté doufají, že "rychlostní maraton" přinese zlepšení na českých silnicích i do budoucna. Odborníci ale upozorňují, že dlouhodobé výsledky akce nejspíš nepřinese. "Určitě to nebude o tom, že díky této akci se změní chování řidičů. V tomhle je potřeba mnohem delšího působení," řekl šéf BESIPu Martin Farář s tím, že policie by i poté musela být v ulicích často vidět, aby si řidiči přítomnost kontrol na silnicích uvědomili. "Potom tu nohu z plynu sundají," dodal.

Akce má podle Faráře především symbolický charakter a má řidiče upozornit na důležitost dodržování rychlosti. "Právě proto, že je akce dopředu oznámena, tak tím říkáme, že se nejedná o represivní akci na vybírání peněz za přestupky, ale o preventivní akci, která má upozornit na celospolečenský problém," poznamenal Farář.

Závěry akce policie vyhodnotí a s výsledky bude dál pracovat. "I kdyby to zachránilo život jen jediného člověka, tak ta akce smysl má," uzavřela Kropáčová.

autor: Barbora Němcová