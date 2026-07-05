„Úplně mě ignorují a město se mě nezastalo.“ Krkonošemi opět hýbou developeři

Protože v Peci pod Sněžkou je už většina parcel anebo proluk zastavěna, zájem developerů a investorů se přesouvá do nižších partií východních Krkonoš. Na masivní změny se tak chystá centrum Velké Úpy a jeho nejbližší okolí. Trochu mimo hlavní dění, v porostu nad řekou Úpou, tak mají zrekonstruovat bývalou velkou zotavovnu ROH Budovatel. Záměr developera ale chtějí někteří místní zablokovat.
Zatímco novinářské návštěvě na své nevelké svažité zahradě nalévá vodu, počítá, že v tomhle domě přímo u hlavní silnice do Pece pod Sněžkou žije už 63 let. Tedy celý svůj život. Narodila se tu.
Jako jedna z posledních obyvatelek Velké Úpy a východních Krkonoš vůbec tu má Eva Braunová hluboké kořeny, je totiž součástí jedné z původních německých rodin, žijící v nejvyšších horách Česka už od 17. století. Nyní ale není jasné, jak dlouho tady ještě vydrží. I kvůli chystané přestavbě zotavovny Budovatel.
Tu před sto lety postavil ředitel Janských Lázní Franz Lang jako výstavní hotel na protějším břehu řeky Úpy a od domu Braunové tak parcelu dělí několik desítek metrů. Ovšem mohutná „rekonstrukce“ se jí i přesto dotkne víc, než by chtěla.
„Vadí mi, že jako jediného místního člověka, který tady na kilometru žije, mě úplně ignorují a že se mě město vůbec nezastalo,“ zlobí se Braunová, když si bere oranžový sprej. Přechází s ním hlavní silnici a na zašlém zábradlí oddělujícím chodník a koryto Úpy naproti vchodu do svého domu vyznačuje jedenáct metrů široký úsek.
Stavební technika pod okny
Přesně v těchto místech by totiž měl vzniknout dočasný most, který je podle developerů pro celý projekt zásadní. Po něm by se měly pohybovat stavební stroje a technika. Ta bude nejdřív odvážet suť a pak přivážet materiál, přitom se bude otáčet přímo pod okny domku Braunových.
„Až půjdu dolů ze schodů, trefí mě náklaďák,“ obává se Braunová. A několikrát zopakuje, že vůbec nerozumí tomu, proč developer i úřady schválily právě tohle umístění dočasného mostu. „Mají jinou možnost, ale nechtějí, protože by to měli dražší,“ kritizuje žena.
S ní souhlasí i Miroslava Klečková. S manželem už několik desetiletí provozují penzion Slovanka sousedící právě s chátrajícím Budovatelem. „Tady to mají nejlevnější, protože tady v korytu je pilíř, za Němců tady původně most pro pěší byl,“ ukazuje do řeky. Mezi kameny v Úpě se tam skutečně vyjímá mohutný betonový základ pro podpěru.
Stejně jako u jiných apartmánových komplexů v Peci pod Sněžkou je developerem i tohoto projektu jedna z firem napojených na nizozemského podnikatele Gerarda Streefkerka. Konkrétně jde o společnost Excelsior Residence se sídlem v pražské Pařížské ulici. Figuruje v ní Tomáš Horák, který už před více než patnácti lety přišel s nápadem na masivní přestavbu Budovatele.
Podle Streefkerka ale tehdejší vize překazily i dopady ekonomické krize. Současný návrh je tak o něco menší, místo zotavovny by měl vzniknout komplex kombinující apartmánové a hotelové bydlení. Dle dokumentace se počítá s 61 bytovými jednotkami, dvoupodlažními podzemními garážemi, restaurací či obchodem v přízemí.
V nejvyšším bodě by nová stavba měla mít něco přes 22 metrů, její půdorys dosáhne délky 84 metrů. A protože v této oblasti Krkonoš – Budovatel stojí ve výšce 713 metrů nad mořem – se může kvůli počasí stavět jen několik měsíců v roce, celý projekt se může protáhnout i na čtyři až pět let.
Po celou tuto dobu by měla technika využívat onen provizorní most přes Úpu přímo pod okny Evy Braunové. „Je to nejlepší řešení pro přírodu, pro bezpečnost a způsobuje nejméně obtíží okolí,“ vysvětluje Gerard Streefkerk, proč na mostě tolik bazíruje.
Jedním dechem dodává, že naprosto rozumí tomu, že i tak některým sousedům tento způsob překonání Úpy přinese nepříjemnosti. „Využijeme existující silnici mezi Trutnovem a Pecí a pak se odbočí přímo doleva na staveniště, tím nebudeme blokovat dopravu. Naše nákladní auta pojedou pomalu, deset kilometrů v hodině, dneska se tam jezdí padesátkou,“ říká.
Existující most unese 36 tun
Braunová s Klečkovou upozorňují, že jen pár desítek metrů od míst, kde by developer chtěl provizorní přejezd přes řeku postavit, přitom už několik desetiletí funguje jiný most. Podle pamětníků je tu od 60. let, vznikl rozřezáním dlouhého železničního viaduktu a přenesením jedné jeho částí nad Úpu.
„Na mostní objekt byl na jaře tohoto roku zpracován statický posudek,“ odpovídá Michal Červenka, investiční technik radnice v Peci pod Sněžkou, proč tu chybí cedulka o nosnosti. Ta bude nově činit 24 tun, přičemž při průjezdu jediného vozidla unese 36 tun.
Ani to prý ale developerovi nestačí. „Protože tam není dostatečný rádius k otáčení a má limitovanou nosnost. Navíc plánovaný dočasný most bude ústit přímo na staveništi,“ reaguje Streefkerk.
Jako dotčený orgán státní správy se k projektu vyjadřovala i Správa Krkonošského národního parku. Její mluvčí Radek Drahný tvrdí, že lávku pro stavební techniku příroda ve Velké Úpě unese.
„Dočasný most nezasáhne řeku, bude se realizovat seshora a po ukončení bude odstraněn včetně navazujících úprav. Jedná se o stavební činnost, která logicky z podstaty věci vždy bude mít nějaké dopady na okolí, ale v porovnání s celým záměrem nebo záměrem realizace centra Velké Úpy, která se připravuje, nebude tento dopad velký,“ popisuje Drahný.
Zásadní pro celý projekt bude, jak rozhodne trutnovská radnice. Právě její stavební úřad nyní ve věci „rekonstrukce“ Budovatele a stavby dočasného přejezdu vede správní řízení. K němu Eva Braunová vyjádřila svůj nesouhlas.
„V rámci probíhajícího řízení je posuzován soulad s územním plánem. Účastníci řízení mají právo podávat námitky proti projednávanému záměru, přičemž stavební úřad je povinen se jimi zabývat a také je vypořádat,“ reaguje Adéla Ščudlová, mluvčí Městského úřadu Trutnov. „Námitky může stavební úřad seznat jako oprávněné, nebo je odmítnout jako nedůvodné. Tak či onak budou mít účastníci stavebního řízení právo na podání opravného prostředku,“ doplňuje.
„Akceptovatelné řešení“
Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na Ilonu Semrádovou (SNK), starostku Pece pod Sněžkou. I proto, aby zjistil, jak město reaguje na výhrady některých svých obyvatel a jak je chce řešit. Semrádová tvrdí, že o jejich nesouhlasu ví.
„Zájmy občanů jsou pro radnici na prvním místě. Tak je to i u jiných projektů,“ říká starostka s tím, že zkušenost Pece s tímto investorem je prý dobrá. „Město aktivně jedná jak s občany, tak s investorem a podporuje nalezení řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany,“ doplňuje ještě, aniž by upřesnila, jak by tento kompromis mohl vypadat.
Nicméně jak vyplývá z rozhovoru s Gerardem Streefkerkem, on svou pozici nehodlá změnit. Tvrdí, že hovorům se sousedy je pořád otevřený, nicméně oni už s ním prý mluvit nechtějí.
„Teď je to na úřadech, jestli jsme splnili všechny zákonné povinnosti. Na nich bych to nechal,“ prohlásil ještě Streefkerk. „Podle stavebního zákona platí, že splní-li stavebník všechny taxativně vymezené předpoklady, stavební úřad povolení vydá,“ komentuje to za trutnovskou radnici její mluvčí Adéla Ščudlová.
„Záměr se na Správě KRNAP dva roky projednával, byl vydán souhlas formou rozhodnutí. Nutno připomenout, že se jedná o hustě zastavěnou část obce zahrnutou do území se sníženým přírodovědným a krajinářským potenciálem, kde již Správa KRNAP neposuzuje objemové ani architektonické řešení,“ hodnotí Radek Drahný, mluvčí národního parku, celkovou přestavbu Budovatele.
A co na to Eva Braunová? Na jejím rodném domě u hlavní silnice, jednom z mála trvale obydlených v této části Velké Úpy, visí inzerát, že nemovitost je na prodej. I když občas zmíní stěhování, z jejích slov čiší, že kořeny tu má tak silné, že odchod by pro ni nebyl vůbec jednoduchý.
„On nás postavil před hotovou věc,“ řečnicky ukazuje na nizozemského developera. „Třetí nemoc ze stresu už ale nechci mít. Před čtrnácti dny jsem zkolabovala, jak se furt nervuju a přemýšlím nad tím,“ dívá se do ostrého slunce, zatímco po silnici pod jejími okny projíždějí první dovolenkáři natěšení na letní prázdniny v Krkonoších.
Mohlo by vás zajímat: Ani developeři je nezastavili, rysi pronikají do české přírody
Vyprostili pět mrtvých, prohledali 40 budov. USAR tým je zpět z poničené Venezuely
Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov, vyprostili pět mrtvých. Novinářům to řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se dnes spolu s dalšími ráno vrátil do Česka. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo, ještě v době jejich působení se to ale podle něj povedlo jiným týmům. Práci na místě ztěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost.
Renty slovenských expolitiků odolaly, referendum neplatí. Přišlo minimum lidí
Sobotní referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie je kvůli nízké účasti neplatné. Řekl to předseda státní volební komise Eduard Burda. V referendu hlasovalo jen 16,13 procenta voličů. Jde druhou nejnižší účast ze všech deseti dosavadních celostátních lidových hlasování na Slovensku.
KVÍZ: Troufnete si na vlajky světa? Plný počet bodů získá jen málokdo
Některé státní vlajky jsou nezaměnitelné, jiné se liší jen jediným detailem nebo poměrem stran. Poznáte na první pohled Austrálii od Nového Zélandu či vlajku Monaka od indonéské? Otestujte své znalosti v našem kvízu a zjistěte, jak dobře se orientujete ve vlajkách států z celého světa.
ŽIVĚ Na Krymu zahynul po útoku jeden člověk, čtvrteční úder na Kyjev má už 31 obětí
Na poloostrově Krym, který okupují Rusové, v noci na dnešek zahynul při ukrajinském útoku jeden člověk, další dva byli zraněni. Podle agentury AFP to uvedly místní úřady. Ukrajina informovala o ruském útoku na Sumy a kyjevské úřady také upřesnily, že počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev se zvýšil na 31.
Pramen otvírá bolestné téma sterilizace romských žen. Film má premiéru ve Varech
V hlavní soutěži MFF Karlovy bude mít v neděli premiéru snímek režiséra Ivana Ostrochovského Pramen. Drama z poloviny osmdesátých let s Annou Geislerovou v roli lékařky Ingrid se zaměřuje na nevyřešenou kapitolu československých dějin spojenou se sterilizacemi romských žen. Do kin pak snímek vstoupí 16. července.