Úplatnému soudci pomohly na svobodu i studie pro exministra, navštívil ho ve vězení

Úplatného soudce Ondřeje Havlína navštívil během pobytu ve vězení bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Havlín se poté za mřížemi zaměstnával i tím, že psal studie pro jeho Diplomatickou akademii. I ty mu pomohly k tomu, že minulý týden mohl vězení opustit. Z trestu pěti let a tří měsíců si odseděl necelé tři a půl roku.

Jedenáct let působil Ondřej Havlín coby soudce na Obvodním soudu pro Prahu 2, když si pro něj v únoru 2013 došli kriminalisté. Přijímal úplatky při vyřizování svých případů, za úplatu rozhodoval kauzy ve prospěch řidičů pod vlivem alkoholu. Nejvýraznější případ korupce v pražské justici posledních let skončil odsuzujícím verdiktem, v dubnu 2016 usedl Havlín do vězeňské cely.

Loni v druhé polovině roku měl v teplické věznici, kde absolvoval trest, podle zjištění deníku Aktuálně.cz nevšední návštěvu. Stavil se za ním někdejší výrazný představitel KDU-ČSL Cyril Svoboda, který v minulé dekádě působil coby ministr zahraničí. Ze schůzky vzešla spolupráce. Bývalý soudce poslal Svobodovi coby zakladateli a šéfovi Diplomatické akademie dvě studie. Havlín se pak na ně odkazoval při řízení o podmíněném propuštění.

"Dělám to řadu let od 90. let, protože si myslím, že je dobré znát odvrácenou tvář společnosti a vést s těmito lidmi rozhovory," vysvětlil bývalý ministr Aktuálně.cz, proč se byl za bývalým soudcem podívat do věznice.

Přivedla ho tam i osobní známost, Havlín v 90. letech působil v české diplomacii. Když Svoboda roku 1996 nastoupil na ministerstvo zahraničí coby náměstek, Havlín zastupoval Česko v Chorvatsku jako velvyslanec. "S velvyslanci se člověk v mé funkci potká," podotkl Svoboda.

Volal mi, že děkuje

O více než dvacet let později se oba muži potkali za zcela jiných okolností. Při návštěvě ve věznici, po které se Havlín pustil do psaní. "Všichni, co jsou ve vězení, se snaží dělat všechno pro to, aby se z vězení dostali na podmínku," vysvětluje si exministr, proč mu bývalý kolega z diplomacie sepsal dvě studie, které se týkaly situace na Balkánském poloostrově.

"Ondřej Havlín je inteligentní člověk, takže to bylo napsáno hezkým jazykem. Ale je to spíše vzpomínka, jak to tam vnímal v době, kdy tam působil jako velvyslanec," podotkl Svoboda. Pro výuku tak Havlínovy materiály nepoužil, jako odborné texty by neobstály.

U soudu se však hodily - Havlínův advokát je předložil při řízení o propuštění, kde se k podobným aktivitám přihlíží. Jakkoliv soud k práci pro Diplomatickou akademii přihlédl, klíčové pro Havlínovo propuštění bylo, že má za sebou výrazně více než polovinu trestu, a zpráva o jeho chování z věznice.

Okresní soud v Teplicích rozhodl o podmíněném propuštění letos 8. července, Havlínův odchod z věznice ale zastavila stížnost státního zástupce. Podání žalobce ale minulý týden v pondělí zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem, bývalý soudce tak vykročil na svobodu.

Exministr ujišťuje, že aktivně se o propuštění svého známého nezasazoval. Jeho slova potvrzuje i mluvčí Okresního soudu v Teplicích Lenka Pavlasová. "Diplomatická akademie ani JUDr. Cyril Svoboda nebyli účastníci řízení a nedošlo z jejich strany ke společenské záruce za odsouzeného," řekla Aktuálně.cz.

Jak Svoboda dodává, zprávu o propuštění dostal až přímo od Havlína. "Dozvěděl jsem se to od něj minulý týden, volal mi, že děkuje," dodal.

Za nikoho jsem nikdy nelobboval

"Ano, můj klient je už na svobodě," uvedl minulý týden Havlínův advokát Michal Hráský pro Seznam Zprávy. Podle informací serveru měl Havlín i příslib možného zaměstnání v Diplomatické akademii, to ale Svoboda vylučuje. "Nikomu jsem neslíbil žádný pracovní poměr," uvedl. Výuce o Balkánu se jeho ústav nevěnuje, současně by prý Havlín jako člověk, který se mimo diplomacii pohybuje více než 16 let, neměl jeho studentům co nabídnout.

Návštěva u Havlína spadá do Svobodova zájmu o vězně, takto se například sešel i s lékařem Jaroslavem Bartákem, který dostal dlouholetý trest za násilí na svých sekretářkách. Za nikoho se prý však u soudu nikdy nezaručil. "V žádném případě jsem se nestal nikdy nikomu lobbistou, že bych chodil a říkal, aby toho či onoho propustili, nebo že bych psal doporučení řediteli věznice. To jsem nikdy nedělal a dělat nebudu," uvedl kategoricky.

Za Havlína se podle Seznam Zpráv zaručila nezisková organizace Šance na návrat. Havlín poprvé požádal o předčasný odchod na svobodu loni v říjnu, tehdy neuspěl. Narazil i se svou druhou žádostí, z vězení se dostal až na třetí pokus. "Velice jsem si uvědomil, co jsem udělal. Nebyl to exces, nebyl to omyl. Byl to zločin a za to jsem byl potrestán," řekl mimo jiné v řízení o propuštění.

Jeho případ rozkryli policisté pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze. Soudce putoval do vězení kvůli přijímání úplatků, za které zahlazoval či jinak ovlivňoval kauzy, v nichž figurovali řidiči pod vlivem návykové látky. Spolu s Havlínem se zodpovídalo z ohýbání soudních kauz dalších šest lidí, mezi nimi byl i jeden z pražských žalobců František Fiala, advokát Karel Matějka či advokátní koncipient a bývalý šéf inspekce ministerstva vnitra Boris Štefl.