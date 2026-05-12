Úplatky a falešné posudky ve vojenské nemocnici. V policejní síti uvízl i primář

ČTK

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z maření spravedlnosti, podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.

Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN.Foto: Lukáš Bíba
Na policejní akci upozornil jako první web Odkryto.cz, podle nějž NCOZ zasahovala ve spolupráci s Vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jednoho z primářů. „V rámci těchto úkonů bylo zadrženo celkem 11 osob. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudou v této fázi poskytovány další informace,“ napsal státní zástupce.

Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová v úterý dopoledne sdělila, že stanovisko poskytne později. Odpoledne nemocnice na webu zásah stručně potvrdila. „V tuto chvíli můžeme pouze potvrdit, že v ÚVN dnes zasahovala Policie ČR. Nemocnice poskytla maximální součinnost. Pro další informace se případně obracejte na orgány činné v trestním řízení,“ uvedla.

Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN. „Má jít o psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání,“ řekl webu zdroj z okolí nemocnice.

Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu - tedy nejméně deseti milionů korun - hrozí až desetileté vězení, stejně tak za podvod s takto vysokou škodou. Za vystavení nepravdivého lékařského posudku se značnou, tedy alespoň milionovou škodou, mohou soudy ukládat až pětileté odnětí svobody, rovněž i za zištně vystavený lživý znalecký posudek. Stejně vysoký trest hrozí za požádání o úplatek, za poskytnutí úplatku pak až dva roky za mřížemi.

ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví - spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.

Lancia se měla s modelem Ypsilon vrátit na výsluní, ale prodejně se jí zatím moc nedaří.

KOMENTÁŘ: Každá automobilová krize má své mrtvé. Dostihne to Opel, Alfu Romeo nebo Maserati?

Stellantis kvůli elektromobilům a změně strategie loni prodělal přes 22 miliard eur, nejvíce v celé své historii. Francie dokonce pamatuje jedinou firmu, která kdy měla větší ztrátu než gigantický automobilový koncern. A tak přišlo jediné řešení: restrukturalizace. Vedení automobilky prý neplánuje zavírání značek, peníze chce ušetřit jinak. Historie je ale neúprosná.

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

New York Premiere of A24's "The Drama"

Upír, Batman a nově i záporák z Odyssey. Herec Robert Pattinson slaví 40 let

Britský herec Robert Pattinson, který 13. května oslaví čtyřicetiny, se proslavil zejména v upírské sáze Stmívání, kde hrál upíra Edwarda Cullena. Objevil se i v pokračováních Twilight ságy, jež byla natočena podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Ve snímcích vystupoval po boku herečky Kristen Stewartové, s níž pak nějakou dobu žil.

