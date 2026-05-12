Úplatky a falešné posudky ve vojenské nemocnici. V policejní síti uvízl i primář

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z maření spravedlnosti, podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.
Na policejní akci upozornil jako první web Odkryto.cz, podle nějž NCOZ zasahovala ve spolupráci s Vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jednoho z primářů. „V rámci těchto úkonů bylo zadrženo celkem 11 osob. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudou v této fázi poskytovány další informace,“ napsal státní zástupce.
Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová v úterý dopoledne sdělila, že stanovisko poskytne později. Odpoledne nemocnice na webu zásah stručně potvrdila. „V tuto chvíli můžeme pouze potvrdit, že v ÚVN dnes zasahovala Policie ČR. Nemocnice poskytla maximální součinnost. Pro další informace se případně obracejte na orgány činné v trestním řízení,“ uvedla.
Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN. „Má jít o psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání,“ řekl webu zdroj z okolí nemocnice.
Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu - tedy nejméně deseti milionů korun - hrozí až desetileté vězení, stejně tak za podvod s takto vysokou škodou. Za vystavení nepravdivého lékařského posudku se značnou, tedy alespoň milionovou škodou, mohou soudy ukládat až pětileté odnětí svobody, rovněž i za zištně vystavený lživý znalecký posudek. Stejně vysoký trest hrozí za požádání o úplatek, za poskytnutí úplatku pak až dva roky za mřížemi.
ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví - spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.
Mohlo by vás zajímat: Chaoticky pálil do aut, vystřílel desítky nábojů. Postavil se mu bývalý mariňák
Kontumace 0:3, nejvyšší možná pokuta i zápasy bez diváků. Slavia přijde o 50 milionů
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.
KOMENTÁŘ: Každá automobilová krize má své mrtvé. Dostihne to Opel, Alfu Romeo nebo Maserati?
Stellantis kvůli elektromobilům a změně strategie loni prodělal přes 22 miliard eur, nejvíce v celé své historii. Francie dokonce pamatuje jedinou firmu, která kdy měla větší ztrátu než gigantický automobilový koncern. A tak přišlo jediné řešení: restrukturalizace. Vedení automobilky prý neplánuje zavírání značek, peníze chce ušetřit jinak. Historie je ale neúprosná.
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Upír, Batman a nově i záporák z Odyssey. Herec Robert Pattinson slaví 40 let
Britský herec Robert Pattinson, který 13. května oslaví čtyřicetiny, se proslavil zejména v upírské sáze Stmívání, kde hrál upíra Edwarda Cullena. Objevil se i v pokračováních Twilight ságy, jež byla natočena podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Ve snímcích vystupoval po boku herečky Kristen Stewartové, s níž pak nějakou dobu žil.