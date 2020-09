Úplatek i fajn dárek. Co pěti tisícům od vlády říká padesátka seniorů?

Většina dotázaných seniorů si hodlá dárek od státu ponechat. To ale neznamená, že s ním také všichni souhlasí. Naopak, některé z nich prémie spíše naštvala. „Je to úplatek a zvedá se mi z toho žaludek. Radši bych jedla suché brambory,“ řekla v anketě Aktuálně.cz například paní Milena z Nového Boru. Pravdou ale je, že patřila k těm nejkritičtějším seniorům. Jiní, ač se jim na příspěvku třeba ledacos nelíbí, byli ve svém hodnocení o něco mírnější.

Například šestasedmdesátiletá Jana z Brna si myslí, že by měl dárek putovat do jiných rukou. „Třeba matkám samoživitelkám. V tuhle dobu není nejdůležitější dávat peníze důchodcům, i když jsou náchylnější k nákaze. I pokud budou držet v hrsti pět tisíc, proti koronaviru jim nepomůžou,“ zdůvodnila žena.

Anketní otázky

Jaký máte názor na zavedení mimořádného jednorázového příspěvku 5 tisíc korun pro seniory? Na co byste takto získané peníze využili? Jak byste popsali finanční dopad, který na vás jako na důchodce pandemie měla?

Anketa

Respondenti 1- 10 Paní Jarmila 73 let, Sloup v Čechách Vůbec jsem nevěděla, že se něco takové děje. Ale byla bych raději, kdyby mi na každý měsíc přidali dva tisíce korun. Mám nízký důchod a mnoho mi z něj nezůstává. Vše potřebné mám, takže bych si dala peníze stranou. Žádný dopad na mé finance neměla, v domově důchodců jsem zajištěná. Paní Irma 87 let, Sloup v Čechách Jsem moc ráda, protože mi moc peněz nezůstává, a navíc platím hodně za léky. Koupím si něco na sebe, na to mi moc korun nezbývá. Nepocítila jsem, že by na mě v domově důchodců měla nějaký dopad. Paní Jarmila 81 let, Olomouc Je mi to jedno, protože mi peníze nechybí. Ale i kdyby chyběli, tak mám dvě děti... Vyhovovalo by mi, kdyby nám ale příspěvek nechali na stálo, a ne pouze jako jednorázový. Na Vánoce to totiž bude hned pryč (směje se). Dám si částku k ostatním penězům, neutratím ji hned. Měla jsem strach z nákazy, ale žádný finanční dopad jsem nepocítila. Paní Ludmila 90 let, Nový Bor O ničem nevím, ale jestli nám někdo chce něco dát, tak proč ne? Kdyby na to neměli, tak nám ty peníze přece nedají. To dá rozum, no ne? Na nic, mám v domově důchodců všechno, co potřebuji. Žádný mě nenapadá. Pan Karel 84 let, Nový Bor Viděl jsem, jak o tom mluví v televizi. Nemám toho Babiše rád. Je to „estébák“, a ty jsem nesnášel vždycky, prevíty. Nejradši bych mu je hodil na hlavu. To si kupuje svědomí? Absolutně žádný. Paní Alice 68 let, Nový Bor Uráží mě to. Od současné vlády nic nechci. Dělají z nás hlupáky a štvou proti nám naše děti. Právě s ohledem na ně bych čekala, že budou zavedena spíše nějaká redukční opatření... Dám peníze synovi, protože bude určitě zase v nemocnici pracovat od rána do večera. Kdo ví, jak dlouho tohle vydrží dělat. Žádný. Paní Milena 74 let, Nový Bor Je to úplatek a zvedá se mi z toho žaludek. Nejradši bych jedla suché brambory. Daruji je potřebným. Žádný. Paní Jiřina 70 let, Nový Bor Ani nemluvte. Doma jsme s manželem málem odpojili televizi, když se holedbal, že nám dá nějaké peníze. Nechci od něj nic. Můj hlas nedostane ani za milion. Uložím je dětem, protože jsme se tak s manželem dohodli. Žádný. Pan Jiří 76 let, Vyškov Nějaká koruna pro důchodce je vždycky dobrá. Mám na to tedy takový názor, že je dobře, že si nás důchodců váží. Peníze využiju na dovolenou se svými vnučkami. Žádný dopad na finance jsem nepocítil. Nevím ale, jestli je vina pandemie, že se vše tak zdražuje. Tam by pak podle mě byl ten dopad poměrně veliký. Paní Milena 76 let, Ostrava Příspěvek 5 tisíc korun je pro důchodce jistě příjemný. Pokud jsou peníze na něj ze státního rozpočtu, pak pomůže a udělá radost hlavně těm, kteří mají podprůměrné důchody. Příspěvek použiji částečně na zpříjemnění vánočních svátků. Zbývající část potom odložím třeba na proplacení léků v příštím roce. I důchodci za pandemie pocítili finanční dopady, hlavně v době karantény. Při panice, která vznikla, si lidé dělali často zbytečné zásoby. Vykoupili proto hlavně levnější potraviny. Důchodce pak musel brát i ty drahé které zůstaly v regálech obchodů, a to i na běžnou spotřebu. Na nějaké zásoby moc peněz nebylo. Respondenti 11-20 Pan Josef 81 let, Ostrava Příspěvek mi udělal velkou radost. Peníze se u důchodců totiž spotřebují velmi rychle. Peníze dám na léky, nebo postupné zdražování potravin a energií. Finanční dopady jistě nějaké byly, ale o hospodaření s penězi se stará manželka a Paní Helena 72 let, Kroměříž Myslím si, že plošné nadělování "rouškovného", jak se mimořádný příspěvek nazval, je zbytečná zátěž pro státní rozpočet. Tyto peníze zaplatí daňoví poplatníci, tedy i já, protože stále pracuji - podnikám. Jeden z uváděných důvodů poskytnutí příspěvku, tedy, že se při zvýšení kupní síly seniorů o stejnou částku nastartuje ekonomika, nejsem schopna zcela vyhodnotit. Ale aby si proto stát půjčoval peníze podle mě není správné. Každý rok pravidelně posílám peníze na charitu (SOS vesničky, Lékaři bez hranic, Unicef). Není to zcela nezištné, protože si danou částku mohu odečíst z daní. Proto poskytnutý příspěvek použiji pro tento účel. A zhruba stejnou částku pošlu, i když by příspěvek v parlamentu neodsouhlasili. Jsem pracující senior, který jak se říká "má své jisté". Tím myslím starobní důchod. Protože pracuji "z domu", mohla jsem a mohu pracovat bez omezení. Žádný finanční dopad jsem proto nepozorovala, protože zakázek jsem měla stále hodně. Snad jsem jen více utratila za jídlo, protože jsem "suplovala" školní jídelnu, když byly zavřené školy. Ale to je výpomoc v rodině a nepovažuji to za žádnou finanční ztrátu. Paní Jana 76 let, Brno Částka by vůbec nemusela být určena pro důchodce, i když si myslím, že většina určitě přivítá každou korunu navíc. Jsou ale podle mě potřebnější skupiny obyvatel, třeba matky samoživitelky. V tuhle dobu ale asi není nejdůležitější peníze důchodcům dávat, i když jsou ohrožená skupina. Protože i pokud budou držet v hrsti pět tisíc, proti koronaviru jim to nepomůže. Peníze bych využila na doplatky na léky, protože jich beru hodně a některé jsou hodně drahé. Nemyslím si, že mě nějak současná situace ovlivnila, protože senioři mají důchod zajištěný. Kvůli valorizačnímu zákonu se navíc stejně zvyšují, takže pak dostanou peněz víc. Paní Olga 72 let, Český Těšín Souhlasím s příspěvkem. Myslím si, že koronavirus s tím nemá nic společného, spíš vidím, že ceny zboží jdou nahoru. Schovám si je na horší časy. Důchodci mají jen určitou částku - 11 tisíc. A s tím musí vyžít tak či tak. Takže nějaký silný dopad na nás pandemie podle mého neměla. Pan Karel 75 let, Český Těšín Raději bych dostal poměrnou část přidanou k důchodu. Na údržbu rodinného domku. Spíš si myslím, že pociťujeme celkové zvyšování cen, inflaci a zvýšené náklady na živobytí. Paní Ludmila 75 let, Trnava Někteří lidé jsou za ty peníze rádi. A je pravda, že peníze se hodí vždy. Ale takové rozhodnutí nebylo vůbec nutné. Přijde mi proto trochu jako volební tah. Raději by se mohly z peněz zvýšit výplaty pracujícím a živitelům rodin. Peníze využiju na to, co bude v tu chvíli potřeba. Finanční dopad jsem nijak zvlášť nepocítila. Spíše jsem i ušetřila. Pan Ferdinand 90 let, Zámrsky Hodnotím tento krok jako chvalitebný. Kde na to ale berou… Divím se, že jsou peníze i pro důchodce. Na zpříjemnění života. Tedy na nějaké oblečení a něco k pomlsání. Nepociťoval jsem žádné dopady. Paní Marie 77 let, Kroměříž Peněz samozřejmě není nikdy dost, takže jsem spokojená. Příspěvek bych využila na léky a nové brýle, popřípadě bych podělila vnoučata. Konkrétně na mě neměla žádné. Nic zvláštního jsem nepotřebovala a jsem stará, takže nemám žádné velké nároky na živobytí. Pan Ivan 65 let, Kroměříž V dnešní době nevídaná věc. Tato vláda udělala pro seniory tolik, co žádná jiná. Protože jediné, co v minulosti uměli, bylo dát peníze leda tak sobě. Za „opilého chemika“ se přidávalo padesát korun, a to se vůbec nestyděli. Peníze využiju na Vánoce. Řekl bych, že nijak moc. Padla dovolená, a tak si člověk zase užíval přírody na chalupě a tolik neutrácí. Pan Josef 72 let, Bystřice pod Hostýnem Stát chce dát peníze i důchodcům, aby nebyl škodný. Daroval peníze firmám, tak se asi teď snaží přilepšit i soukromníkům. Na příspěvek si ale nestěžuju, nicméně jsem ho ještě nedostal. Určitě si to ale nějak vykompenzují, beztak se začne zdražovat jídlo. Jel bych na dovolenou do lázní. Dopady na mě pandemie neměla, protože jsem žádné výdaje navíc neměl. Respondenti 21-35 Paní Věra 76 let, Ostrava Proti penězům nejsem, ale matky samoživitelky je dle mého potřebují víc. Využila bych je na dovolenou, nebo je dala vnoučatům. Neměla na mě žádný dopad, spíš jsem i něco ušetřila. Pan Josef 78 let, Židlochovice Dle mého se jedná o volební lákadlo, které zaplatí příští generace. Nejspíš si koupím elektrokolo. Pandemie podle mě zapříčinila zdražení v podstatě všeho. Paní Jaroslava 75 let, Tábor Každá koruna se hodí. Když chtějí dávat, ať dávají. Pomůže to lidem, kteří jsou na tom špatně, ale běžní lidé to nepocítí. Na údržbu domácnosti, případně na rezervu pro nejbližší. Nikdy nevíme, co nás čeká. Jsme šetřiví lidé, takže žádné finanční dopady u nás nebyly. Nikam jsme chodit nemohli, tak za co bychom utráceli? Pan František 74 let, Jablonec nad Nisou Moje chytrá kalkulačka ukázala, že to je necelých čtrnáct korun na den. Co s tím? Koupím si navíc jedno pivo? Z týdenního pohledu šestadevadesáti korun si už může kuřák koupit krabičku nejlevnějších cigaret. Nebo si dovolit návštěvu biografu. Větší možnosti se naskýtají z měsíčního pohledu 417 korun. To pokryje i měsíční výdaje na doplatek potřebných léků. Suma pět tisíc korun pak umožní některým návštěvu zubního lékaře, pokud tam ovšem mají ještě s čím zajít. V čase koronaviru ale krachuje prý i erotický sektor. Vitální důchodce, pokud dojde po svých, si může dovolit i dvakrát hodinovou návštěvu erotického salonu za rok. Zde spolu s děvčaty zavzpomíná na staré zlaté časy, kdy to ještě šlo. Pro odpůrce tohoto "daru" bych doporučil řadu nevládních neziskových organizací, které od těchto "hrdých" důchodců velice rády obnos převezmou. Nejortodoxnější odpůrci mohou peníze použít na financování předvolební kampaně, která do vlády přivede politiky, kteří nikdy nebudou takové nesmysly navrhovat. A já si povím, jak říkávala moje maminka: „Hloupý, kdo dává, hloupější kdo nebere.“ Pandemie mne zatím ani zdravotně, ani finančně na kolena nedostala. Byli jsme tu před ní, budeme i potom. Paní Stanislava 75 let, Brno-venkov Překvapilo mě to, protože na tom nejsme tak špatně, že bychom potřebovali nějaké peníze navíc. Někteří ale mají důchod nízký a hodí se jim. Podle mě jde o alibismus před volbami a je mi jasné, že mladým se to nelíbí. Snad nás kvůli tomu nezačnou nemít rádi. Takové to: „Ach, zase ti důchodci.“ Ale my to nerozhodli. A když nám peníze dají, tak si je vezmeme... Jestli peníze dostaneme před Vánoci, tak na dárky (směje se). Anebo na dovolenou či pro vnoučata. Na nás pandemie žádný dopad neměla. Jen jsme nejeli na dovolené a spíš jsme ušetřili. A hodně jsme toho stihli jak doma, tak na zahradě. Pan Vladimír 79 let, Brno-venkov Já ani nevěděl, že něco takového je. Na Slovensku dávají před Vánocemi něco na přilepšenou, a tak jsem myslel, že jde o to stejné. Je zajímavé, takhle někomu něco dát, ale peníze by pak měl dostat každý a ne jenom důchodci. Budu mít osmdesát, takže je to jasné - na oslavu. Finanční dopad na mě pandemie neměla. Nejsem výdělečně činný, takže jsem byl doma a naopak, bylo to fajn. Paní Taťjana 75 let, Brno Dle mého je to částečná úhrada za omezení z karantény. Rozfofrovali bychom to na oslavě zlaté svatby. Ale v případě nutnosti bychom si zajistili soukromou zdravotní péči. Ušetřili jsme, protože jsme nemohli za kulturou. Pocítili jsme ale zvýšené výdaje na zdravější potraviny a jejich dovoz. Paní Gertruda 76 let, Libočany Jsem ráda, že pět tisíc korun dostaneme. Použijeme je například na cestování do Jižních Čech na Šumavu. Budeme si tak moct užít větší komfort a pohodlí - vybereme si třeba lepší ubytování. Koronavirus nás finančně nijak zvlášť neomezil. Jen jsme se báli hromadné dopravy. Jinak bychom víc cestovali. Paní Helena 79 let, Znojmo Jednorázový příspěvek přivítám, protože každá koruna je dobrá. Víc mi vyhovuje, že by nám peníze dali najednou než rozdělené po pěti stech korunách měsíčně na celý rok. Vzhledem k tomu, že by měla částka přijít před Vánoci, tak na dárky pro rodinu. Dle mého tahle pandemie na důchodce žádný finanční vliv neměla, protože nedocházelo k výpadku příjmu jako tomu bylo u pracujících lidí, kteří nemohli vykonávat svou profesi. Paní Helena 85 let, Pardubice Je to pitomost. Bylo by daleko lepší zvýšit důchody plošně, systémově, ale ne jednorázově tímto způsobem. Je dost zvláštní, že se takový příspěvek zavádí chvilku před volbami. Beru to jako kupování hlasů voličů. Na běžné útraty, nic speciálního. Nebo bych to věnovala svým vnoučatům. Nulový, naopak jsme tolik neutráceli a ušetřili na běžných výdajích. Paní Hana 64 let, Bochoř To je nejtěžší otázka. Pět tisíc korun beru jako výsměch seniorům, kteří museli odejít do předčasného důchodu, a to kvůli rušení pracovních míst. Ti nemají ani zdaleka průměrný důchod. Proto bych těmto seniorům navýšila důchody o danou částku natrvalo. Na běžný chod domácnosti, tedy plyn, elektřinu a další. Žádný finanční dopad v době pandemie jsme neměli. O roušky a dezinfekci se postarala obec Bochoř a dovezla je až do domu. Jinak jsem hospodařila jako za normálního chodu domácnosti. Pan Josef 72 let, Nová Páka Myslím si, že je to čistě populismus. Hnutí ANO volit nebudu. Když mi bylo třináct let, tak jsem dostal k Vánocům dva kilogramy banánů, to bylo radosti. Za pět tisíc si jich taky pár dovolím. Finanční dopady na mě pandemie neměla. Byl jsem ale týden ve špitálu. Paní Helena 68 let, Praha Myslím, že by se mělo spíš myslet na budoucnost generací, které přichází po nás. Pokud příspěvek dostanu, uvidím, k čemu dobrému poslouží. Mám velkou rodinu, takže peníze mi poslouží s největší pravděpodobností pro její potřeby. Na mě pandemie zvláštní dopad nemá, protože jsem si dala bokem úspory. Snažím se hospodařit tak, aby mne taková nečekaná situace nezaskočila. Paní Marie 75 let, Veselí nad Moravou Někdo nám to závidí, ale důchody máme poměrně malé, takže si to zasloužíme. Třeba potraviny se poslední dobou zdražily, beru to tedy i jako příspěvek na ně. Na přilepšení nákupu potravin. Zdravá výživa jako ovoce a zelenina je teď drahá a my potřebujeme vitamíny. A také na kulturu, protože dokud žiju, chci si života užívat. Nechci být pořád zavřená doma. Já vnímám především dopady psychické. Odloučení od světa teď musím dohnat. Chybělo mi třeba setkávání s vrstevníky na přednáškách v Akademii volného času, kterou absolvujeme. Paní Alžběta 70 let, Vnorovy Podle mě je Babiš neskutečný populista. Nedovedu to odborně posoudit, ale opravdu se mi jeho chování „až, co řeknou lidi“ nelíbí. Mění názory ze dne na den, když se jej někdo zeptá na to otázku, není schopen rozumně odpovědět. Slibované peníze nepotřebuju, tudíž bych je dala na Vánoce rodině. My, kteří jsme doma, je moc nevyužijeme. Radši by měli být podpořeni potřebnější, například matky s dětmi. Žádné. Co si člověk v mém každodenním životě dopřeje? Zajde si na nákup, do kostela, občas k doktorovi. Počas pandemie jsme zjistili, že se máme mít ještě více rádi. Respondenti 36-50 Paní Marie 69 let, Černá Hora Jeden měsíc na tom budu lépe a budu si moct dovolit i větší nákup. Nejspíš si pořídím novou lednici. Pozoruji, že jsou vyšší ceny a nekoupím si toho tolik jako před rokem. Pan Milan 72 let, Černá Hora Klidně, ať si ty peníze narvou do špic, nepotřebuji je. Všechno mám, nic nepotřebuji a co ano, to si za peníze stejně nekoupím. Neregistruji žádnou změnu, žiju si pořád stejně. Pan Josef 64 let, Dolní Němčí Pokud dávají, ať dají. Ať ale dají i matkám samoživitelkám. Ne jen pro nás, ale i pro druhé. Na léky a zdravotní potřeby. Finančně nás to nijak výrazně nepostihlo, jen jsme si pořídili roušky. Paní Marta 79 let, Havlíčkův Brod Ted zdražili úplně všechno. Peníze se tak hodí. Myslím si ale, že to přidali i kvůli volbám. Člověk to nechce úplně kritizovat, protože existují důchodci, kteří jsou v kritické situaci. Například jsou sami. I ty volby ale určitě hrají roli. Vidím to jako bonus a nechala bych to na větší nouzi. Určitě bych neutratila vše najednou. Finanční dopady nebyly tak drastické. U nás to zas tolik nebylo a koupila jsem si akorát roušky. Za několik korun pak roušky koupila vnoučata. Paní Ludmila 71 let, Ostrožská Lhota Určitě v tom hraje roli předvolební situace. Každý důchodce však peníze přijme rád. Já jsem na tom jinak než důchodce ve městě, který musí všechno zaplatit. Jmenuje se to rouškovné, takže je to asi na roušky? Že by bylo tak zle a museli bychom je pořád nosit. Situace se zhoršuje. Už i u nás také řádí vir. Určitě jsem neměla finanční problémy. Paní Jiřina 74 let, Kolín Raději bych měla zvýšený normální měsíční důchod, ale tento mimořádný příspěvek mi připadá jako volební trik. Nejspíš na plynový sporák, který mi dosluhuje. Žádné. Jsem zvyklá žít skromně, ale dopady byly spíše psychické. Pan Ladislav 90 let, Lanškroun Určitě to není zbytečné. Důchod není moc vysoký a všechno se pořád zdražuje. Ještě je nemám, tak to nemůžu vědět. Kdo ví, co mě potká zítra. Využiji to na to, co budu nejvíce potřebovat. Asi žádné. Pan Jan 74 let, Šumvald To je jednoduché. Vnímám to tak, že jsou za chvíli volby a kdo chce být zvolen si spojí každý. Úplatky. Pokud by k tomu opravdu došlo, samozřejmě je dám svým vnoučatům. Ta je potřebují víc než já. Od normálního fungování se to pro mě téměř nelišilo. Co se peněz týče rozhodně ne. Pan Bohuslav 84 let České Budějovice Řadovému důchodci, tedy jehož starobní důchod je na úrovni maximálně 15 tisíc korun, je každá koruna dobrá. A to i v případě, kdy si dobře uvědomuje, že tato akce je pouze předvolební manévr. Náplast na svědomí těch, kteří starobní důchody podivně udělují. Zástěrka na zjevné disproporce mezi inflační realitou na trhu a takzvanou pouze symbolickou sanací reálných starobních důchodů. Tlumič emocí, navozených mezi důchodci věkově i pozičně shodné kategorie. Pro diametrálně se však významně hodnotově odlišení vyplácených důchodů. Tato jednorázová suma je vlastně jen přilepšení na úrovni přes 400 korun na měsíc v jediném roce. Peníze tak využiju na kompenzaci enormního růstu cen základních životních potřeb v roce 2021. Bezprostředně. Výrazným zvýšením cen zboží, zejména v potravní sféře, avšak nejenom v této konzumní oblasti. Výhledově negativním dopadem na kapitálové investice a reálnou depresi hodnoty reálných úspor. Paní Jana 79 let, České Budějovice Je to pouhá konejšící symbolika. A navíc pouze jednorázová. Téměř nic pozitivního v perspektivě běžného života. Při propočtu jenom na nejbližší období následujícího roku je to hrubě disproporcionální ve vztahu ke skutečnému nárůstu nezbytných výdajů. V podstatě je to velice průhledné předvolební mámení. Bojím se následků. Na nic víc, než na pouze částečné, až jen náznakové, vyrovnávání aktuálního prudkého vzestupu životních nákladů v bezprostředním období to nepostačí. Ale nicméně zaplať Pán Bůh za ten dáreček. Politikům za neuvážený a nezodpovědný postup neděkuji. Mnohostranné a jednoznačně negativní. Růst cen ve všech komoditách je horentní. Znehodnocení úspor teprve budeme postupně bolestně poznávat. Paní Jana 74 let, Brno Jde pouze o předvolební tah. Nejspíš bych dala částku na účet. Pro horší časy. Po finanční stránce na nás pandemie neměla vůbec vliv. Paní Jana 75 let, Trávníky S přidělením mimořádného příspěvku nesouhlasím. Ještě pracuji a peněz mám dost. Daly by se totiž využít na jiné věcí jako je například školství či kultura. Takhle je to jenom rozhazování peněz a uplácení seniorů. Peníze pak případně využiju na cestování. Doufám ale, že se zase nezavřou hranice, to by byla hrůza. Pandemie na mě měla dopad především proto, že Masarykova univerzita, kde pracuji, zakázala zaměstnancům nad sedmdesát let chodit do práce. Měla jsem proto doma home office, což pro mě nebyl dobrý zážitek. Nikam jsem totiž nemohla. Finančně mě ale situace tolik nezasáhla, spíše jsem ušetřila. Nedostala jsem se totiž třeba do kaváren. Paní Jana 66 let, Hustopeče nad Bečvou Myslím si, že je dobré, jak chtějí seniorům přispět. Ale v této situaci, kdy stát nemá peníze, si myslím, že by nám je dávat neměli. Vracet je ale nebudu. Peníze nejspíš na Vánoce rozdělím mezi vnoučata. Pandemie na mě neměla žádný dopad, protože jsem pracující důchodce. Paní Zdeňka 67 let, Tábor Peníze se hodí vždycky, takže si stěžovat nebudu. Určitě bych se bez nich ale obešla. Dvě vnučky teď čekají děti. Peníze tak použiju na příspěvek pro ně, a tedy i svoje budoucí pravnoučata. Manžel byl na jaře v nemocnici, tudíž jsem na nákupech ušetřila. Nebylo třeba nakupovat tolik potravin. Na druhou stranu jsem utratila víc peněz za telefon. Celkově jsem ale za tu dobu spíš ušetřila. Když jsem nesměla nikam chodit a byla pořád doma. Logicky jsem tedy vždy nakoupila jen to nejnutnější, abych se nikde moc nezdržovala. Pan Aleš 69 let, Hranice Některým seniorům příspěvek pomůže, ale myslím si, že většině ne. Protože ty peníze stejně skončí třeba u jejich dětí. Jsem tedy proti tomu, peníze teď na to nejsou. Nejspíš nám tedy peníze přiděleny budou, jejich konkrétní využití ale zatím nemám naplánované. Myslím, že jsme to zvládli dobře, na důchodce tedy dle mého pandemie finančně špatně nedopadla. Ceny se držely přibližně stejně, a to, že se zdražila zelenina je asi odpovídající jejich dálkové přepravě. Pan František věk 69 Božičany (okres Karlovy Vary) Podle mě je to v pořádku. Jsem s tím spokojený. Nemyslím si, že to dělali kvůli volbám. Spíš se konečně někdo stará, abychom se i my starší měli líp. Pro vlastní potřebu, na léky a na nákup běžných věcí. Neovlivnilo nás to. Pandemie na nás vliv neměla. Například zeleninu máme z vlastní zahrádky, takže takhle šetříme.

Na tom, že peníze teď nejsou to hlavní, se ostatně shodla většina dotázaných. Nejčastěji totiž tvrdí, že na ně pandemie finančně nijak nedolehla. Zejména proto, že na rozdíl od jiných skupin obyvatel nepřišli o stálý příjem.

Také podle socioložky Lucie Vidovićové z Masarykovy univerzity se lidé starší generace během posledních měsíců nedostávali pod tlak kvůli nedostatku peněz, ale spíš proto, že se někteří z nich poprvé v životě ocitli v ohrožení života. Hrozba koronaviru podle ní navíc byla v jejich očích umocněna i tím, jak jim byla předávána - ať už v médiích, či od jejich okolí.

„Někteří na to reagovali až panickou hrůzou, nevycházeli třeba vůbec na dvůr nebo si nešli ani pro poštu. I aktivní senioři, kteří chtěli dobrovolničit, najednou pomoct nemohli. Bylo jim často řečeno, že je to moc rizikové,“ vysvětluje socioložka odstřižení starších generací od zbytku společnosti. Dodává ale, že mnoho seniorů i přesto pracovalo dál. A to v době, kdy většina lidí zůstala na jaře v karanténě.

Ne všichni lidé starší generace ale hledají na vládním návrhu chyby. Najdou se i tací, kteří souhlasí s argumentem vlády - senioři potřebují přidat, jelikož je krize nutí více utrácet. „Na nic víc než na částečné vyrovnávání aktuálního prudkého vzestupu životních nákladů příspěvek nepostačí. Nicméně zaplať Pán Bůh za ten dáreček,“ odpověděla Jana z Českých Budějovic.

I řada dalších by si přála mnohem systémovější řešení situace. „Bylo by daleko lepší zvýšit důchody plošně, ne jednorázově. Přijde mi navíc zvláštní, že se takový příspěvek zavádí před volbami. Beru to proto jako kupování voličů,“ popsala pětaosmdesátiletá Helena z Pardubic a nebyla ani zdaleka sama, kdo vyjádřil podobný názor.

S ním se ostatně shoduje řada lidí ve veřejné debatě, kteří pětitisícový bonus označují za předvolební úplatek. Socioložka Lucie Vidovićová k tomu dodává, že by nicméně bylo chybou domnívat se, že se dají všichni senioř koupit.

Nevolí podle ní totiž ani tak na základě věku, ale spíše podle svého socioekonomického postavení. „To, že se v průměru jedná spíše o méně formálně vzdělanou a nízkopříjmovou třídu, pak ale způsobuje, že mají jisté preference,“ připouští socioložka.

Nešťastného načasování státního příspěvku si všímá i Stanislava pocházející z venkova u Brna. „My o tom nerozhodli, a když nám peníze dají, tak si je vezmeme. Je mi ale jasné, že se to mladým nelíbí. Snad nás kvůli tomu nezačnou mít míň rádi,“ vyjádřila obavy seniorka.

Takový scénář není podle socioložky Vidovićové vyloučený. „Podobné nálady tu jsou. Lidi nevidí, že si důchodci peníze nenamažou na chleba, ale naopak je vrátí zpět do ekonomiky,“ uvedla.

„Kdyby na to neměli, peníze nám nedají“

Část lidí starší generace nicméně přijme příspěvek ráda a bez větší kritiky. „Pokud jsou peníze na něj ze státního rozpočtu, pak pomůže a udělá radost hlavně lidem s podprůměrnými důchody,“ říká třeba šestasedmdesátiletá Milena z Ostravy.

Navíc se zdá, že by si díky příspěvku vládní strany skutečně mohly nějaké voliče pojistit. Byť dotázaní paradoxně zmiňují v souvislosti s prémií hlavně hnutí ANO, přestože s nápadem přidat seniorům peníze přišla sociální demokracie.

V očích některých seniorů nicméně příspěvek dokazuje, že se dnešní vláda o straší lidi skutečně zajímá. „V dnešní době nevídaná věc. Tato vláda udělala pro seniory tolik, co žádná jiná. Protože jediné, co v minulosti uměli, bylo dát peníze leda tak sobě,“ myslí si Ivan z Kroměříže.

Podobně se vyjádřila například i devadesátiletá Ludmila z Nového Boru. „Je to od nich hezké. Kdyby na to neměli, tak nám ty peníze přece nedají. To dá rozum, no ne?“ prohlásila.

Vládní opozice ale upozorňuje, že mimořádný příspěvek Česko nezaplatí z peněz, které už má. Bude kvůli němu muset zvýšit schodek rozpočtu o 14,5 miliardy korun.

Jídlo zdražilo, hlavně zelenina

Když už si někteří z dotázaných stěžovali na finanční dopady koronavirové krize, nejčastěji mluvili o tom, že musí vydat více peněz za jídlo. O tom ostatně při schvalování příspěvku mluvila i vláda, podle které v Česku zdražily potraviny, což je pro seniory dvojnásobný problém, jelikož z jejich spotřebního koše tvoří největší část.

O tom, že je dnes návštěva obchodu vyjde na víc peněz než dřív, skutečně mluví nejeden senior. „Zdravá výživa jako ovoce a zelenina je teď drahá a my potřebujeme vitaminy,“ říká například Marie z Veselí nad Moravou. A stejnou zkušenost má i třeba paní Taťjana z Brna. „Ušetřili jsme, protože jsme nemohli za kulturou. Pocítili jsme ale zvýšené výdaje na zdravější potraviny a jejich dovoz,“ říká.

Zdá se, že i kvůli tomu část dotazovaných uvedla, že si pětitisícovou prémii schovají na horší časy. „To, že si chtějí peníze schovat a proč mají strach, že o ně přijdou, ale nemusí nutně plynout z nich samotných,“ tvrdí Vidovićová. Lidé podle ní v české společnosti obecně nevěří, že o ně bude v budoucnu postaráno, a berou to tak, že každá další rezerva jim může vždycky přijít vhod.

Socioložka však upozorňuje, že podobné úsudky o seniorech se nedají zobecňovat, podobně jako se nedá odhadovat, jestli je mimořádný příspěvek přesvědčí k tomu, aby volili konkrétní politickou stranu. „Nejedná se o jednolitou skupinu. Jsou v ní jak významní politici, tak vězni či střední třída,“ vysvětluje Vidovićová.

Není důchod jako důchod

Podle Českého statistického úřadu pobírá v Česku starobní penzi asi 2,4 milionu lidí. Průměrně pak podle statistik z konce března dostávají senioři měsíčně 14 397 korun. Tato částka se však mezi jednotlivými regiony poměrně značně liší.

„Není jedno, jestli žijete v Praze, nebo v Sudetech. Pokud se příjmy v regionech liší, budou jiné i tamní důchody,“ vysvětluje Vidovićová. Sociální nerovnosti se podle ní kumulují a mají v konečném výsledku dokonce i vliv na zdraví. Rozdílná výše důchodů podle ní částečně stojí i za tím, že se lidé v regionech dožívají jiného věku.

Nejvyšší důchody podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostávají senioři v Praze, a to přes 15 tisíc korun. Nejméně peněz mají naopak s necelými 14 tisíci korunami senioři v Karlovarském kraji. O výši důchodu však nerozhoduje jen region, v němž senioři žijí, ale zejména pohlaví, vzdělání a kulturní nebo společenské vztahy.

Potvrzují to také data ČSSZ, podle nichž ženy dostávají oproti mužům o poznání menší důchod. Ve většině krajů činí tenhle rozdíl v průměru kolem dvou a půl tisíce korun. Například v Moravskoslezském kraji už ale sahá až ke 3600 korunám.

Díky zákonné valorizaci se nicméně od příštího roku důchody zvýší o 839 korun. Průměrný starobní důchod se proto podle ministerstva práce a sociálních věcí od ledna navýší na 15 336 korun.