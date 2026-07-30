Měsíc po své veselce má Karel Řehka znovu důvod k radosti. A opět v tom hrají roli Starostové. Celostátní výbor hnutí vedeného Vítem Rakušanem totiž souhlasil s tím, aby se bývalý náčelník generálního štábu stal jejich kandidátem v senátních volbách v obvodu Plzeň-město. Potvrzují se tak informace, které deník Aktuálně.cz přinesl už ve středu.
„Svůj život jsem zasvětil bezpečnosti, obraně a službě vlasti. Naučil jsem se rozhodovat pod tlakem, nést odpovědnost za své kroky, naslouchat lidem a hledat řešení i v situacích, kdy žádná snadná cesta neexistuje. Chci své zemi dále sloužit a své zkušenosti využít ve prospěch spoluobčanů v Plzni i celé České rpublice. Chci být dále nezávislý, ale podpory Starostů si velmi vážím,” uvedl Karel Řehka.
„Jsem velmi rád, že se na nás Karel Řehka s žádostí o podporu své senátní kandidatury obrátil, a ještě raději, že náš celostátní výbor tuto kandidaturu obratem schválil. Generál Řehka je člověk pevných zásad a jeho zkušenosti a erudici považuji v současné době za unikátní a nesmírně cenné,” doplnil Vít Rakušan, předseda Starostů.
I když generál původně tvrdil, že do senátních voleb chce jít jako nezávislý kandidát, situace se začala rapidně otáčet v posledních dnech. Začalo to v okamžiku, kdy deník Aktuálně.cz zjistil, že se bývalý generál rozhodl v říjnu kandidovat v obvodu Plzeň-město.
V té chvíli Starostové ještě počítali s tím, že v západočeské metropoli svého kandidáta do voleb nepostaví a Karla Řehku podpoří jako jediného nezávislého. S takovou strategií regionální politici počítali až do středy 29. července. Pak ale situace dostala rychlý spád.
Celostátní výbor hnutí spustil několikahodinové hlasování. V něm se rozhodovalo, zda Starostové svůj postoj změní a Karla Řehku vyšlou do boje o Senát jako svého kandidáta, byť nečlena.
„Pan Řehka se svými zkušenostmi a erudicí v oblasti bezpečnosti by podle mě byl pro senát jednoznačně přínosem. Zvlášť v dnešní době,“ těší kooperace i třeba moravskoslezskou poslankyni Michaelu Šebelovou (STAN).
Kampaň by mohl spustit až v září
Jeden z hlavních důvodů takového kroku je poměrně pragmatický. Pokud by totiž generál do voleb šel jako nezávislý, musel by ještě před prvním kolem klání, které má proběhnout 9. a 10. října, posbírat tisíc podpisů od svých podporovatelů.
Podle dřívějších informací mu však kontrakt u ozbrojených sil končí až 31. srpna, a jelikož vojáci nemohou být politicky aktivní, obcházet lidi s prosbou o podpis by mohl až poté. Díky úzké spolupráci se Starosty tahle povinnost Řehkovi nyní odpadla.
Rozhodnutí celostátního výboru hnutí jen potvrzuje, jak dlouhodobě úzká vazba mezi generálem a Starosty je. Ostatně jeho manželkou je starostka a poslankyně hnutí STAN Michaela Opltová, nyní Řehková - na konci letošního června je oddal šéf sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN).
Sám Karel Řehka zase letos v únoru předal čestný odznak Za zásluhy I. stupně bývalému náměstkovi ministryně obrany Danielu Blažkovcovi (za STAN). Prý šlo o poděkování za práci, která měla smysl, jak armáda uvedla na síti X. Faktem ale je, že žádný jiný náměstek ani sama ministryně od Řehky čestný odznak nedostali.
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