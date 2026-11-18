Libanon po více než deseti letech vrátil zpět do éteru případ, který způsobil rozkol uvnitř českých tajných služeb. Podle televize MTV byl vyslýchán libanonský obchodník Alí Fajád – muž, s nímž úzce souvisel únos pětice Čechů v roce 2015. V hledáčku ho měly americké úřady, tehdy hodně usilovaly o jeho předání z české cely. Nakonec byl ale Fajád vyměněn za rukojmí, upozornil web Odkryto.cz.
Libanonská kasační prokuratura si podle MTV Lebanon měla předvolat obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda letos v září. Po několika hodinách byl údajně propuštěn se závazkem zdržovat se na konkrétní adrese, uvedla televize s odkazem na nejmenované zdroje blízké tamějšímu státnímu zastupitelství.
Náhlé předvolání mělo nicméně souviset s více než 10 let starým a citlivým případem únosu pětice Čechů z údolí Bikáa v roce 2015. Zda Fajád promluvil jako podezřelý či svědek, není podle libanonských médií jasné – stejně jako důvod, proč se k němu justice vrací po více než dekádě, kdy i česká strana ukončila prověřování únosu v roce 2017, připomněl web Odkryto.cz.
Fajád byl v dubnu 2014 zadržen v Praze na žádost Spojených států a ve spolupráci s americkým Úřadem pro potírání drog (DEA). Libanonský obchodník měl dle obžaloby prodávat zbraně kolumbijské teroristické organizaci FARC, Fajád tak skončil společně s dalšími dvěma muži v české vazbě a čekal na vydání do USA.
„Fatálně podcenila riziko mise“
Mezitím ale v Libanonu došlo k únosu pěti Čechů – ne zcela shodou náhod šlo o Fajádova advokáta Jana Švarce, překladatele Adama Homsiho, novinářů Miroslava Dobeše a Pavla Kofroně a důstojníka Vojenského zpravodajství Martina Psíka. Maskovaní ozbrojenci je pak drželi v zajetí sedm měsíců.
Hned po červencovém únosu se rozběhl nejen diplomatický boj o krajany, ale také nepříliš koordinovaný zápas mezi jednotlivými zpravodajskými službami, jmenovitě Vojenským zpravodajstvím (VZ) a Úřadem pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Česká republika se navíc dostala do mimořádně nevýhodné pozice už tím, že se prozradila totožnost příslušníka vojenské rozvědky.
Navíc se podle několika zdrojů z bezpečnostní komunity ukázalo, že pod oficiálním důvodem návštěvy Libanonu – tedy „natáčení uprchlických táborů“ regionálními českými novináři – se údajně skrývala velmi riziková mise s cílem získat kontakty a informace od libanonských ozbrojenců. V průběhu několika let tak VZ čelilo kritice, že služba fatálně podcenila odvetnou akci Fajádových spojenců.
Případ ve své době způsobil nejen obrovský rozruch v české společnosti, ale také rozkol uvnitř tajných služeb, které se nedokázaly zkoordinovat na společném postupu. Fajádovi se nakonec podařilo to, o co usiloval – unikl americkým úřadům a tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán ho v únoru 2016 vyměnil za unesené české občany. Obchodník se zbraněmi odcestoval zpět do Libanonu, Češi pak domů.
Zodpovídal se Putinovi
Fajád byl po příletu do Bejrútu v roce 2016 ze stejného důvodu znovu zadržen, byl ale propuštěn kvůli nedostatku důkazů. Podle webu Politico měl navíc pomáhat s vyzbrojováním ozbrojenců v Sýrii, a to ruským arzenálem.
Libanonec byl považován za dodavatele zbraní, který se zodpovídal přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten sám měl usilovat o to, aby se obchodník nedostal do rukou Spojených států. Americké úřady ho ale mají v hledáčku nadále.
Web Odkryto.cz podotkl, že česká velvyslankyně v Bejrútu Ester Lauferová se 29. září sešla s libanonským ministrem vnitra Ahmadem al-Hadžárem. Oficiálně měli projednávat politický vývoj a spolupráci. Zda ale schůzka souvisela mimo jiné s Fajádovým výslechem, není podle serveru jasné.
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