Motol nelze řídit jako okresní knihovnu, říká Ludvík. Univerzity získají víc vlivu, bojí se dluhů

před 1 hodinou

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík na začátku března předloží vládě zákon o univerzitních nemocnicích. Ten by podle Ludvíka měl dát dnešním fakultním nemocnicím větší ekonomickou svobodu. Budou hospodařit s majetkem, který na ně stát převede, a výnosy budou moci použít pouze na úhradu nákladů spojených se svou činností. Univerzity budou mít na chod nemocnice větší vliv. Bojí se ale dluhů, které některé špitály mají.

Praha - Vazba mezi nemocnicemi a univerzitami, které vzdělávají budoucí lékaře, má být v budoucnu pevnější. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) v březnu předloží vládě zákon, který to umožní. Ze současných fakultních nemocnic by se nově staly nemocnice univerzitní a vysoké školy by s nimi uzavíraly smlouvy o spolupráci.

Jedním z důvodů, proč chce Ludvík zákon prosadit, je dle jeho slov to, že současná forma příspěvkové organizace státu se pro velké nemocnice nehodí.

"Je to forma, která je výborná pro řízení oblastního divadla nebo okresní knihovny, ale ve chvíli, kdy mluvíme o gigantech typu Všeobecné fakultní nemocnice nebo Motola s obratem osm miliard korun ročně, tak se dostáváme do situace, že jsou nemocnice neřiditelné. A na některých z nich je to i vidět," uvedl Ludvík s tím, že vlády v posledních letech pravidelně nemocnicím posílají stamiliony, aby je oddlužily. "Tohle je jedna z věcí, které novou právní formou chceme zabránit," dodal ministr.

Univerzitní nemocnice bude hospodařit s majetkem, který na ni stát převede, a výnosy bude moci použít pouze na úhradu nákladů spojených se svou činností.

Nejdřív vyřešme peníze

Právě ze současné zadluženosti některých nemocnic mají ale rektoři obavy. Podle brněnského rektora Beka je potřeba nejprve financování nemocnic vyřešit. "Bez toho by vlastně přeměna vedla jenom k tomu, že dluhy dál porostou a ještě univerzita bude dělat státu s prominutím křoví při jeho chybné politice financování zdravotnictví. To já tedy považuji za nepřijatelné," uvedl rektor brněnské Masarykovy nemocnice Mikuláš Bek.

"Zařízení jsou v různé ekonomické kondici a o tom je třeba také hovořit," dodal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Bek dodal, že si dovede představit, že by stát před tím, než se z fakultních nemocnic stanou univerzitní, tato zařízení oddlužil.

Na dotaz, zda je oddlužení ze strany státu ve hře, Ludvík odpověděl: "Ministerstvo financí je ochotno sloužit jako financující instituce, to znamená, že je ochotno (nemocnice) oddlužit. Ale chce mít nějakou jistotu, že peníze, které jim poskytne, by se mohly dostat zpátky." To by podle Ludvíka mělo být záležitostí členů rad univerzitních nemocnic, kteří budou ministerstvo financí zastupovat.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) ale zdůraznil, že o žádné oddlužení se rozhodně jednat nebude. "Jednalo se pouze o tom, že by si nemocnice mohly brát úvěr ze státní pokladny na provozní financování, který by ale musely vrátit. Dlužily by státu. Ministr Ludvík chtěl, aby si nemocnice půjčovaly od bank a ručil by za to stát, s čímž jsme nesouhlasili, tak jsme navrhli tuto možnost," uvedl Babiš.

Oddělit nemocnice od vlivu ministerstva

Univerzity by nově měly získat možnost vyslat dva své zástupce do sedmičlenné rady nemocnice. "Je to orgán, který by schvaloval mimo jiné rozpočet nemocnice a navrhoval by ministrovi po výběrovém řízení jejího ředitele. Měl by opravdu rozsáhlé pravomoci," popsal rektor Bek.

"Univerzita, potažmo fakulta, propůjčuje nemocnicím jméno, vychovává v nich profesionály, ale má nulový vliv na jejich vedení. Jsem rád, že jsme možná nejdále, kam se zákon kdy dostal. Jsme také rádi, že jsou v něm klíčové věci, které jsme požadovali," řekl rektor Zima. Dodal, že zákon by také mohl oddělit nemocnice od vlivu ministerstva. "Někdy jsme byli svědky rychlých veletočů ve vedení zařízení," podotkl Zima.

"Dnes je vazba mezi fakultní nemocnicí a vysokou školou velmi slabá. Fakulta, byť do jisté míry propůjčuje nemocnici jméno, tak nemá vůbec žádný vliv na její řízení. To je jedna z věcí, kterou chceme dramatickým způsobem změnit," uvedl ministr s tím, že těsnější vazba mezi školami a nemocnicemi je i světovým trendem.

Univerzitní nemocnice bude možné ustavit a zrušit pouze zákonem. Jejím statutárním orgánem bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. Dalšími orgány budou rada univerzitní nemocnice a akademická rada.

Ludvík částečně zdědil normu po svém předchůdci Svatopluku Němečkovi (ČSSD), který chtěl prosadit zákon o neziskových nemocnicích. O tento status by si mohla požádat jakákoli nemocnice, fakultní by ho měly automaticky. Babiš ale protestoval například proti tomu, že by nemocnice byly osvobozené od daní. Němečkovi se kvůli Babišovu odporu nikdy nepovedlo zákon prosadit. Ludvík z něj pak udělal zákon zaměřený pouze na univerzitní nemocnice a věří, že takto už bude průchodný.

autor: Markéta Šrajbrová