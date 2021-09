Univerzita Karlova zahájí za účasti Schillerové stavbu kampusu, studenti protestují

Univerzita Karlova začne v pondělí 4. října s výstavbou nového kampusu Albertov. Na slavnostní ceremoniál má přijet i ministryně financí Alena Schillerová (ANO), studenti však kritizují, že se akce odehraje jen několik dní před volbami a Schillerová ji tak může využít jako součást své volební kampaně. Vedení univerzity to odmítá, podle něj se akce odehraje v den zahájení akademického roku.

O stavbě, která má být největším rozšířením Univezity Karlovy (UK) za posledních sto let, se mluví již od roku 2006. Od té doby se na ni univerzita snaží sehnat finance. Podle posledních odhadů bude projekt stát minimálně 7,8 miliardy korun. Nyní získala příslib první části peněz ze státního rozpočtu, a chce tak oficiálně se stavbou začít.

Nový kampus má sloužit především Přírodovědecké fakultě, její děkan Jiří Zima tak studentům i zaměstnancům fakulty rozeslal e-mail s pozvánkou na slavnostní ceremoniál. V ní mimo jiné uvádí, že se slavnostního poklepu na základní kámen zúčastní kromě rektora UK Tomáše Zimy také ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a další zástupci ministerstev. V řadách studentů se zvedla okamžitá vlna nevole. Vadí jim, že politici mohou univerzitní akci krátce před volbami zneužít ke kampani.

"Nelíbí se nám, že se stavba budovy, která má zaštiťovat akademickou činnost, stává čtyři dny před volbami součástí předvolební kampaně paní ministryně Schillerové. Už od imatrikulace nám říkají, že věda má být apolitická a že máme pracovat nezávisle na přáních politických stran, a teď si přijede členka hnutí ANO na naší fakultu dělat PR," řekla Aktuálně.cz jedna z protestujících studentek doktorandka Daniela Dlouhá.

Podobně reagoval také další z doktorandů Přírodovědecké fakulty Martin Hůla, který upozorňuje také na to, že jde pouze o symbolický akt a stavba tím reálně nezačne. "Ve zvacím e-mailu bylo zároveň mezi řádky řečeno, že ačkoli se poklepe na základní kámen, tak výstavba samotná nezačne. Na místě stále stojí menza a několik dalších objektů, takže minimálně několik měsíců žádná stavba zahájena nebude, proto mi přišlo zvláštní, že by se zrovna v tuto chvíli mělo klepat na základní kámen," říká.

Student: "Slavnostní okamžik zastíní volby"

Hůla přitom zdůrazňuje, že nejde o nevoli vůči konkrétní osobě, ale spíše o nevhodnou volbu termínu. "Ten slavnostní okamžik, kdy bude po 15 letech konečně zahájena stavba, na kterou tolik čekáme, bude zastíněn tím, že se do toho zatáhnou volby. Z mého pohledu, kdyby se to posunulo o týden později, tak s tím nikdo nebude mít problém a všichni tam s radostí přijdeme oslavit stavbu nového kampusu," dodává. On a několik dalších studentů se tak e-mailem obrátilo na vedení fakulty, aby vyjádřili svůj nesouhlas.

Děkan fakulty Jiří Zima však zdůrazňuje, že termín nemá s volbami nic společného. Již ve zmíněném e-mailu s pozvánkou, který má Aktuálně.cz k dispozici, uvedl, že volba načasování souvisí s tím, že byla univerzitě na projekt oficiálně přislíbena první část peněz. Ačkoli akci organizuje rektor univerzity, kritické reakce chodí hlavně jemu, protože pozvánku rozeslal.

"Já se kolem tohoto projektu pohybuji 15 let, přislíbení financí na něj je pro mě skutečně velkým krokem. Popravdě řečeno, vůbec jsem si neuvědomil, že je to takto blízko voleb, protože jsem se zatím zabýval spíše volbami rektora/rektorky. Nemám z toho dobrý pocit a trochu mě překvapilo, že mi nyní chodí v e-mailech různé útočné výkřiky nejen na paní ministryni, ale i na nás," říká děkan Zima, který nevidí v pozvání člena vlády na tak významný akt nic neobvyklého.

Děkan: "Politici otvírají kdejakou dálnici, my zahajujeme akademický rok"

"Politici otevírají kdejakou dálnici a nikdo tomu nevěnuje zvláštní pozornost. Navíc paní Schillerová kandiduje v Jihomoravském kraji, nevím, jak by jí tahle akce mohla na jižní Moravě přinést politické body u voličů," dodává a upozorňuje na to, že datum je shodné i se zahájením akademického roku na UK, které je vždy první týden v říjnu.

Podobně se vyjádřil také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. "My neřešíme, kdo je v jaké politické straně a jestli jsou zrovna volby, ale kdo jakou veřejnou funkci zastává. Pozvali jsme ministryni financí Alenu Schillerovou a ministra školství Roberta Plagu, kteří jsou z ANO, ale také starostku Prahy 2 Janu Černochovou, která je výraznou osobností koalice Spolu a pana primátora Zdeňka Hřiba, který je představitelem Pirátů. Jestli je někdo z nich zrovna tváří voleb, to nás nezajímá," uvedl.

Také děkan Přírodovědecké fakulty věří, že díky tomu bude slavnostní akt politicky neutrální, protože budou přítomni představitelé různých politických stran.

Související Karlova univerzita vyčíslila škodu způsobenou akademiky placenými Čínou na 5 milionů

Rektor rovněž vysvětluje zvolený termín právě začátkem akademického roku. "U nás začíná akademický rok vždy první týden v říjnu, bez ohledu na politické dění. Já jsem o termínu voleb nerozhodoval, my připravujeme kroky, aby se mohly začít bourací práce, postavit nová menza a podobně. Postupuji z hlediska stavebních a investičních akcí tak, jak je potřeba, a ne podle toho, jestli zrovna politici vymyslí volby. Pokud s tím má někdo problém, nemusí tam chodit," uzavřel.

Podle Dlouhé jsou však studenti připraveni na akci přijít vyjádřit kritiku. "Samozřejmě nejraději bychom byli, kdyby akce proběhla jindy, ale pokud se nakonec skutečně uskuteční, tak se tam pokusíme alespoň objevit a dát najevo nesouhlas," dodala.

Kampus Albertov je největší stavební akcí v novodobé historii univerzity a oblasti má vtisknout charakter univerzitní čtvrti. Její součástí má být Biocentrum, které se má věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, novým biotechnologiím a ochraně biodiverzity, 70 procent z něj mají tvořit laboratoře. Druhý velký objekt Globcentrum se zaměří na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je dynamika klimatu. Součástí má být také nová mensa, studijní a společenské prostory pro relaxaci i sport.

Podle původního plánu se mělo začít stavět na začátku loňského roku a obě centra měla začít fungovat od roku 2022, nyní je otevření komplexu plánováno na rok 2026.

Projekt chce univerzita financovat ze státního rozpočtu, evropských dotací, Národního plánu obnovy, Národního investičního plánu, vlastních zdrojů univerzity či nízkoúročených komerčních úvěrů.

Video: Probíhá v Česku válka vědců? Proč se neshodnou? Rektor Tomáš Zima v DVTV