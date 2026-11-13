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Domácí

Univerzita Karlova čelila kybernetickému útoku. Útočník získal i osobní údaje

ČTK
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Univerzita Karlova (UK) v posledních dnech řeší závažný kybernetický útok. Jedna z webových aplikací byla kompromitována, následně získal útočník neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS).

Univerzita Karlova, Karolinum, rekotorát, velká aula
Univerzita Karlova v posledních dnech řeší závažný kybernetický útok. Foto: Jakub Plíhal
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Podle dosavadních zjištění útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Škola o tom informovala na svém webu, upozornil na to server iDNES.cz.

Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a současně připravuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

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Přesný počet dotčených osob, úplný rozsah získaných informací a jejich případné další zneužití škola zjišťuje, vyplývá z informací na webu.

Bezprostředně po zjištění incidentu přijala bezpečnostní opatření, která mají směřovat k omezení jeho dopadů a k zabezpečení dotčených systémů. Kompromitovaná aplikace byla odstavena a byly zabezpečeny příslušné přístupy, uvedla UK.

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„O dalších potvrzených zjištěních a relevantních opatřeních bude Univerzita Karlova informovat s ohledem na průběh šetření a bezpečnostní aspekty řešení incidentu,“ uvedla škola na webu.

Univerzita požádala uživatele Centrální autentizační služby (CAS UK) o změnu přihlašovacího hesla, vyplývá z e-mailu, který poslala škola studentům.

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Jedná se podle ní o preventivní opatření, jehož cílem je posílit ochranu uživatelských účtů a přístupů do školních informačních systémů. Heslo si mají uživatelé změnit do deseti dnů od obdržení výzvy.

Kybernetickému útoku čelilo nedávno i České vysoké učení technické v Praze. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit.

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Útok podle školy souvisel s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby.

V pátek také česká pobočka Microsoftu potvrdila výpadky služeb. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození.

Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství. Potýkají se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací.

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