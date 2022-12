V české vesnici vychovávají Ježíšky. Mají jich už 22, tím letošním je malý Tomáš

V celé republice lidé hned na několika místech dodržují tradici takzvaných živých betlémů, kterými si připomínají narození Ježíše Krista. Ovšem jen ve středočeské Otročiněvsi má akce jedinečnou podobu. Žije tady přes dvacet Ježíšků. Tedy dětí, které v minulých letech ležely jako mimina v betlémě a po boku měly rodiče, kteří ztvárnili biblického postavy Josefa a Marii.

Daniela Sovová v Otročiněvsi, malé vesnici na Berounsku, už nežije. Po smrti manžela se přestěhovala nedaleko odsud. "To víte, že se mi stýská," říká seniorka bez váhání. Do obce se však pravidelně vrací a stále patří k důležitým lidem zdejšího společenského života. Právě díky ní zde vznikla před 24 lety jedinečná "ježíškovská tradice", kterou s místními každoročně pořádá a na které se schází stovky lidí.

"Vymysleli jsme to s bývalým starostou Václavem Luňákem. Tehdy to bylo opravdu hodně velké chystání. Nepřišlo ale moc lidí, protože nikdo ještě nevěděl, o co přesně půjde. Pak se to ale rozkřiklo po okolí a rok od roka přijíždělo více lidí," popisuje Sovová.

S tehdejším starostou si hned na začátku řekli, že se budou snažit mít v jeslích jako sotva narozeného Ježíška malé dítě z Otročiněvsi, které si rodiče přivezli z porodnice v právě běžícím roce.

"A často se nám to podařilo, ačkoliv to občas nebylo jednoduché. Od počátku v roce 1998 jsme měli jen jednou holčičku, jinak samí kluci," usmívá se Sovová. Ačkoliv má obec jen 500 obyvatel, většinou Ježíška "hrály" děti, které se narodily v roce, kdy se živý betlém uskutečnil.

Domluvit jejich přítomnost nebývá nijak jednoduché. Rodiče jsou na své novorozence opatrní. Navíc účastnit se veřejné akce, na kterou jezdí i lidé z okolí, není úplně pro každého. Zvláště když se rodiče rovněž účastí. Oblečení do dobových kostýmů představují Josefa a Marii.

"Ne každý s něčím takovým souhlasí. V naprosté většině nám ale rodiče řekli, že i se svým synem, a jednou výjimečně s dcerou, přijdou. Pokud nás někdo odmítne, mám pro to pochopení. Na nikoho se nezlobím," vysvětluje zakladatelka tradice.

V předchozích dvou letech se ale akce kvůli covidovým opatřením nekonala, ačkoliv loni ještě v prosinci starosta Josef Šinkner doufal, že by se mohla uspořádat. Nakonec to nevyšlo a místní se dočkají až letos. Podobně jako malý Tomáš, který měl být v jeslích už loni. "Letošní Ježíšek tak bude o něco větší. Snad to nevadí," podotýká Sovová.

Podle místostarosty Marka Suchého je z celé tradice nejcennější to, že se na jejím uskutečnění podílí mnoho místních. "Plno lidí oblečených v dobových kostýmech v živém betlémě přímo vystupuje. Koná se průvod, děti předvádí tanečky, cirkus přiveze lamu, koně a velblouda," popisuje Suchý, který šel v minulosti převlečený za krále.

Lidé si tuto akci oblíbili i proto, že nejde jen o živý betlém, ale příjemné vánoční společenské setkání, na kterém lidé besedují a ochutnávají to, co přivezli. "Hasiči uzavřou průjezd obcí a několik hodin to tady opravdu naplno žije zábavou a povídáním," říká místostarosta.

"Obec zajistí základní věci, jako je svařené víno, čaj nebo buřty na opékání. A lidé přinesou to, co jim zbude z Vánoc. Cukroví, salát nebo chlebíčky. Pohoštění dáváme zadarmo. Kdo chce, přispěje dobrovolnou částkou," dodává Suchý.

Pro Danielu Sovovou ovšem není příprava živého betléma jedinou aktivitou, věnuje se i několika dalším věcem. Protože vystudovala střední uměleckou průmyslovou školu, v Otročiněvsi a nedalekých Hudlicích vede řadu let keramické kroužky, na které chodí děti i dospělí. Kromě toho také ráda maluje.

Své výtvory většinou rozdá. "Moc toho doma nemám. Pokaždé jsem ráda, když někde vidím svou keramiku nebo obrazy," přiznává matka tří dospělých dcer a babička několika vnuků. Mimochodem, někteří z nich nechybí v průvodu blízko Ježíška.

Živé betlémy můžou i letos lidé navštívit i na některých dalších místech. Zejména na jihu Moravy jsou spojené i s lidovou muzikou. Největší akce tohoto druhu bývá v Hroznové Lhotě na Hodonínsku, kde se do průvodu zapojují stovky místních lidí.