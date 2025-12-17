Unikátní operace v Motole. Srdce dostalo miminko, které bylo přes rok na přístrojích

Lékaři z Fakultní nemocnice (FN) Motol transplantovali srdce miminku, které bylo více než rok napojené na přístrojovou podporu. Do tamní nemocnice bylo přijaté v 88 dnech života. Některé zákroky, které byly pro jeho záchranu potřeba, lékaři u tak malého dítěte dosud v Motole nepoužili.
Nemocnice ve středu o propuštění malého pacienta do domácí péče informovala v tiskové zprávě. V Česku dostalo letos do konce listopadu podle statistik Koordinačního centra transplantací nové srdce 69 pacientů. V Motole, kde se věnují dětem, jich lékaři transplantovali pět.
Krátce po narození bylo miminko napojené na přístroj zajišťující dočasný mimotělní oběh (ECMO), který nahrazoval funkci selhávajícího srdce. Diagnostika podle nemocnice ukázala, že snížená funkce orgánu je nevratná a jediným řešením je transplantace srdce.
"Protože se stav dítěte nelepšil a čekání na vhodné srdce mohlo trvat mnoho měsíců, rozhodli jsme se pro implantaci dlouhodobé mechanické srdeční podpory," uvedl přednosta Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Ondřej Materna.
V prvních hodinách hospitalizace lékaři museli přistoupit k takzvané katetrizační dekompresi levé srdeční síně pomocí transseptální punkce. Zákrok, při němž tenkou jehlou skrz žílu v třísle vstoupili do srdce, tam vůbec poprvé podstoupil tak malý pacient. Dítě mělo 5,2 kilogramu. Zároveň bylo v 98 dnech nejmladším, kterému ve FN Motol implantovali mechanickou srdeční podporu.
Na čekací listině na nové srdce je v Česku v současné době 45 osob, z toho v Motole šest. Pro tak malé dítě je ale třeba i vhodný dárce. Miminko mělo podle tiskové zprávy mimořádně vysoké hladiny protilátek proti cizím buňkám, které nalezení vhodného dárce ještě výrazně ztěžovalo. Nutná byla úprava imunitního systému, takzvaná desenzitizační léčba, kterou lékaři v motolském dětském kardiocentru využili u dítěte poprvé.
"Průběh operace i následné zotavování byly bez komplikací a malého pacienta jsme mohli 21 dnů po transplantaci propustit do domácí péče. Dnes se mu daří velmi dobře," dodal Materna.
Dítě trpělo geneticky podmíněnou dilatační kardiomyopatií, onemocněním srdce, při kterém je levá či obě komory srdce zvětšené natolik, že orgán není schopen efektivně pumpovat krev do plic a oběhu. Lékaři z Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol považují zákrok za jeden z nejnáročnějších v posledních letech. Domů odešel malý pacient po 359 dnech hospitalizace.
