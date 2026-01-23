Přeskočit na obsah
Benative
23. 1. Zdeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Únik výkalů na Znojemsku je pod kontrolou, znečištěná Dyje se brzy vrátí k normálu

ČTK

Únik závadných látek z kejdy, která natekla do Dyje na Znojemsku, je podle ministerstva životního prostředí v současné době pod kontrolou. Dočasně se zhoršila kvalita vody zejména v hraničním úseku řeky Dyje. Úřad to uvedl v tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách.

Zvířecí výkaly unikly z farmy u Podmyčí na Znojemsku do řeky Dyje.
Zvířecí výkaly unikly z farmy u Podmyčí na Znojemsku do řeky Dyje.Foto: HZS Jihomoravského kraje
Reklama

Situaci kolem úniku naředěné kejdy ministerstvo sleduje, událost však podle něj primárně řeší vodoprávní oddělení městského úřadu ve Znojmě. Vodárenská akciová společnost ve Znojmě v pátek kvůli znečištění vodárenské nádrže kejdou preventivně odstavila úpravnu vody.

Pravidelné vyhodnocení odebraných vzorků vody z řeky Dyje podle resortu životního prostředí potvrzuje, že naměřené hodnoty závadnosti postupně klesají a situace se nadále vyvíjí dobře. Preventivně byl mírně navýšen průtok řeky Dyje, což by podle ministerstva mělo přispět k rychlejšímu zředění znečistění vody v řece, právě i s ohledem na odběr pitné vody v oblasti rakouského Hardeggu.

Související

Ministerstvo životního prostředí momentálně komunikuje a sdílí informace s Rakouskem, aby bylo možné co nejlépe předpovědět pokles úrovně znečištění vodního zdroje, a tedy možnost opětovného užívání nezávadné vody. Dodávky pitné vody do postižených oblastí zajistily rakouské úřady. Město Hardegg a okolní obce odebírají vodu z vrtu, jejíž kvalitu ovlivňuje voda z toku Dyje.

Situaci řeší primárně Znojmo, protože je pověřeno řízením prací při zneškodňování havárie podle zákona o vodách. Na řešení havárie ale spolupracují také další orgány. „Správa Národního parku Podyjí spolu s Českou inspekcí životního prostředí monitoruje případné úhyny ryb a jiných živočichů, především zvláště chráněných druhů. Monitoring vlivu havárie probíhá také ze strany Povodí Moravy a Hasičského záchranného sboru,“ řekl ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Reklama
Reklama

Stát pošle cisterny

Stát v lokalitě vypomůže také ze svých hmotných rezerv. „V souvislosti s kontaminací vody na Znojemsku uvolňujeme ze státních hmotných rezerv čtyři autocisterny o objemu osm a devět metrů krychlových. Pomocí těchto autocisteren bude zavážena pitná voda do vodojemů v zasažených oblastech po dobu nezbytně nutnou, předpokládáme asi na týden,“ řekl dnes šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Přestože úpravnu vody Vodárenská akciová společnost ve Znojmě dnes preventivně odstavila, voda ve vodovodní síti podle ní byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná. Lidé ji tak mohou bez obav používat. Znojmo v úterý na Facebooku uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Haiti
Haiti
Haiti

Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti

Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.

Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto

Učitel v Praze ohlásil střelbu ve škole, chtěl vyzkoušet reakci policie

Pražská policie v pátek prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o střelbě se ale nepotvrdila, oznámila brzy poté. Policisté na místě zadrželi muže podezřelého ze šíření poplašné zprávy. Policie napsala, že střelbu ohlásil učitel školy, který chtěl vyzkoušet její reakci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama